Pixel Watch : Google déploie une mise à jour remplie de bugs pour ses montres connectées

Alors que les propriétaires de Pixel Watch attendaient la mise à jour de mars 2025, ils ont déchanté en découvrant son lot de bugs. Entre notifications fantômes et performances en berne, la mise à jour de Google semble empoisonnée.

Les utilisateurs de la montre connectée de Google font grise mine. Après des mois sans nouvelles fonctionnalités, la mise à jour tant attendue de mars 2025 pour les Pixel Watch, Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL a finalement été déployée. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu, comme le relate Android Police.

L’arrivée de Wear OS 5.1, basé sur Android 15, promettait monts et merveilles. Parmi les nouveautés annoncées, on retrouvait une meilleure précision du compteur de pas et la détection de perte de pouls. Malheureusement, ces améliorations semblent avoir été éclipsées par une montagne de problèmes techniques.

Les bugs qui font tiquer

Le principal casse-tête pour les utilisateurs ? Des notifications qui jouent à cache-cache. Nombreux sont ceux qui rapportent des retards importants dans la réception des alertes, voire une absence totale de notifications. Certains se plaignent même de performances globales en berne, avec une montre qui rame comme jamais.

Mais ce n’est pas tout. La synchronisation avec l’application Fitbit fait des siennes, laissant les sportifs dans le flou quant à leurs performances. Et pour couronner le tout, la personnalisation des cadrans se transforme en parcours du combattant, avec des crashs à répétition.

Face à ces désagréments, les utilisateurs ont tout essayé. Redémarrage, réinitialisation d’usine… Rien n’y fait. La frustration monte d’autant plus que Google reste muet sur ces problèmes.

L’attente d’une solution risque d’être longue. Avec un calendrier de mises à jour revu à la baisse, la prochaine mise à jour majeure n’est prévue qu’en juin 2025. D’ici là, les propriétaires de Pixel Watch devront prendre leur mal en patience. À moins que Google ne décide de sortir un correctif en urgence, poussé par le mécontentement grandissant de sa communauté. En attendant, si vous êtes victime de ces bugs, n’hésitez pas à vous faire entendre sur les forums de l’entreprise. Plus les remontées seront nombreuses, plus Google sera enclin à réagir rapidement.