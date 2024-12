Pixel Watch : les montres Google deviennent bien plus pratiques grâce à toutes ces nouveautés

Google a annoncé son « Pixel Drop » avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour ses appareils. Les montres Pixel Watch ont ainsi droit à plusieurs nouveautés.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Régulièrement, Google lance de nouvelles fonctionnalités pour ses différents appareils dans ce que la firme qualifie de « Pixel Drop ». Pour celui de décembre 2024, la firme a non seulement dévoilé plusieurs nouveautés pour ses smartphones Google Pixel, mais également pour ses montres connectées Pixel Watch.

Ce sont ainsi trois types de nouveautés qui arrivent sur les différentes montres du constructeur californien, autour de la domotique, de la santé et du sport.

Vos caméras Nest consultables au poignet

Pour la domotique, Google a annoncé l’extension de sa fonction permettant de visualiser une caméra Google Home directement à son poignet. Initialement, cette fonction était réservée aux deux dernières montres de la firme, les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL.

L’affichage des caméras Nest sur Pixel Watch // Source : Google

Désormais, les possesseurs de Pixel Watch 2 aussi pourront recevoir une notification à leur poignet en cas d’alerte et visualiser le flux de leur caméra Google Nest Cam ou Nest Doorbell à leur poignet.

Des fonctions pour le sport et la santé

Du côté du sport, Google annonce étendre le nouveau score d’aptitude Fitbit à davantage de montres et bracelets connectés. Inauguré avec les dernières Pixel Watch 3, ce score sera désormais proposé également sur toutes les Pixel Watch et les montres et bracelets connectés Fitbit. Pour rappel, ce score est dorénavant proposé gratuitement, sans abonnement Fitbit Premium, et indique si vous êtes suffisamment reposé pour vous entraîner. Il est par ailleurs accompagné de deux indicateurs de charge cardiaque et de charge cible.

Enfin, concernant la santé, Google propose maintenant la détection automatique de perte de pouls pour les utilisateurs allemands et portugais. Pour rappel, cette fonction est déjà disponible en France. En Allemagne, la détection de chute depuis la montre arrive par ailleurs sur toutes les montres, tandis que la détection d’accident de voiture est déployée pour les Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3.