La Pixel Watch 3 va intégrer un système d’alerte inédit si elle détecte ce grave problème de santé

La Pixel Watch 3 sera en mesure d’appeler automatiquement les secours si elle détecte que son utilisateur fait un arrêt cardiaque.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Google

Comme prévu, Google a dévoilé ce mardi sa nouvelle Pixel Watch 3. Si le gros des nouveautés concerne le format de la montre connectée, disponible en 41 et 45 mm, l’écran plus lumineux et plus fluide ou les fonctionnalités pour le sport, la firme a également mis l’accent sur un nouveau système d’alerte de santé.

En effet, la Google Pixel Watch 3 inaugure un nouveau système d’alerte qui va permettre d’alerter automatiquement les secours en cas d’arrêt cardiaque.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Google

Concrètement, la montre saura lorsqu’elle est portée et qu’elle repérera que l’utilisateur n’a plus de pouls. Dès lors, elle demandera à l’utilisateur s’il s’agit d’une erreur ou si elle peut contacter automatiquement les secours. Après 20 secondes sans réponse, la montre contactera alors automatiquement les secours afin qu’ils se déplacent à la localisation de l’utilisateur.

En plus du pouls de l’utilisateur, la montre va aussi analyser d’autres facteurs comme l’accéléromètre, en cas de chute, afin d’analyser toutes ces données pour en conclure un cas d’arrêt cardiaque.

Un système semblable aux alertes en cas de chute

Ce système repose en fait sur un principe similaire à celui de la détection de chute ou au système d’alerte intégré par d’autres constructeurs comme Apple avec ses Apple Watch.

L’idée ici est de permettre de secourir une personne faisant un arrêt cardiaque le plus rapidement possible, et ce même si personne n’est présent avec elle pour contacter les secours. Or, dans un cas d’urgence médical comme celui-ci, chaque minute compte pour éviter un drame. Plus les secours sont prévenus rapidement, plus la personne a de chance d’être sauvée.

Ce nouveau système de détection d’arrêt cardiaque sera disponible dans plusieurs pays européens comme l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou la France en septembre. La fonction semble cependant réservée à la nouvelle montre de Google et ne devrait pas arriver sur les précédentes Pixel Watch.

Pour rappel, la Google Pixel Watch 3 sera lancée le 10 septembre. Elle sera proposée en France à partir de 399 euros.