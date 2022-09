L’Apple Watch 8 permet de détecter les accidents de voiture pour prévenir les secours

La nouvelle Apple Watch 8 est dotée d'une fonctionnalité de sécurité intéressante : la détection des accidents de voitures afin de prévenir automatiquement les secours.

Les nouvelles Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE 2022 apportent une nouvelle fonction de sécurité par rapport à leurs prédécesseurs. Cette fonctionnalité permet de détecter les accidents de voitures et ainsi appeler automatiquement les secours, sans que l’utilisateur ait besoin de réaliser une action.

Plus précisément, si l’Apple Watch 8 ou SE détecte un accident (dans une voiture, SUV ou pickup), la montre va lancer un compte à rebours de 10 secondes. Si le porteur de la Watch ne réagit pas avec l’écran durant ce laps de temps, la montre appellera les secours automatiquement. Elle pourra envoyer les données de localisation précise, mais également diffuser un message automatique indiquant qu’un accident a eu lieu.

Cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas être disponible sur les anciennes montres. En effet, Apple a annoncé que le gyroscope et l’accéléromètre ont été mis à jour et sont inédits à ces deux montres. Ils sont en effet plus précis, puisque l’accéléromètre est quatre fois plus rapides, en traitant ainsi davantage de données en temps réel. De quoi rendre l’analyse des chocs plus précis pour éviter des faux positifs.

Une fonctionnalité similaire est déjà disponible sur les anciens modèles : la détection des chutes. Elle fonctionne de la même manière, afin de prévenir les secours en cas de chute, comme détaillé sur le site d’Apple.

