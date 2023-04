Test de la Huawei Watch Ultimate : une excellente montre, mais un prix trop ultime

Comme souvent, Apple a inspiré la folie des grandeurs aux autres constructeurs. Après l’Apple Watch Ultra, Huawei s’est décidé à son tour à lancer une montre connectée particulièrement haut de gamme dont le tarif peut avoisiner les 1000 euros, la Huawei Watch Ultimate. Mais au-delà de son prix, que vaut cette nouvelle montre connectée du constructeur chinois ? Voici notre avis complet.

Huawei Watch Ultimate Fiche technique

Modèle Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate Un design très premium

Comme sa concurrente de chez Apple, la Huawei Watch Ultimate est une montre massive. Il faut dire que contrairement à d’autres montres connectées comme celles de Samsung, elle n’est proposée que dans un seul format de 48,5 x 48,5 x 13 mm. On a ainsi droit à une montre particulièrement large, mais qui parvient à maîtriser son épaisseur. Entendons-nous, si 13 mm peuvent être assez épais dans l’absolu au poignet, compte tenu des dimensions de la montre, ce n’est finalement pas son épaisseur qui va marquer.

La montre respire par ailleurs la qualité. On a droit ici à un boîtier utilisant différents matériaux avec du verre saphir pour protéger l’écran, une lunette et un dos en céramique et des bordures en zirconium, un matériau réputé pour sa solidité, sa résistance aux rayures et à la corrosion.

Ce choix s’explique notamment par l’objectif de Huawei avec sa Watch Ultimate : en faire une vraie montre de plongée. À l’instar de l’Apple Watch Ultra — qui nécessite d’acheter l’application Oceanic+ — la Huawei Watch Ultimate peut être utilisée pour la plongée sous-marine. À ce titre, la montre profite d’une résistance 10 ATM permettant, en principe, la plongée jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Sur les deux modèles de Huawei Watch Ultimate proposés à la vente, l’un d’entre eux, le bleu, reprend justement les codes esthétiques d’une véritable montre de plongée avec une lunette indiquant les temps de décompression. L’autre modèle, noir, affiche quant à lui des informations liées à la boussole, avec les différents angles vers le nord, sud, est et ouest. Autre différence entre les deux modèles : la version noire est livrée uniquement avec un bracelet souple en HNBR, adapté à un usage sportif, tandis que la version bleue profite, en plus, d’un bracelet en acier inoxydable.

Concernant les bracelets justement, Huawei reprend sa formule traditionnelle sans système d’attache spécifique. On a droit ici à un système de fixation à cornes avec des bracelets qui peuvent être facilement retirés et remplacés grâce à un système de pompe à relâchement rapide. Pratique si vous avez déjà des bracelets de 22 mm de largeur sous la main et que vous souhaitiez les accrocher à la montre.

Notons cependant que la Huawei Watch Ultimate est une montre relativement lourde. Si elle ne fera pas enfler votre bras, elle aura cependant tendance à bouger si le bracelet n’est pas suffisamment serré. Un point qui peut poser des soucis dans un cadre sportif où vous auriez besoin de mesurer votre fréquence cardiaque.

Enfin, la Huawei Watch Ultimate profite, sur les rebords, de plusieurs boutons. Outre la couronne rotative positionnée en haut à droite, on va trouver un bouton de fonction proposé en dessous ainsi qu’un troisième bouton paramétrable, en haut à gauche. Là encore, les finitions sont exemplaires, les clics se font bien sentir et chaque bouton a droit à un aspect différent des autres.

Huawei Watch Ultimate Un écran de belle qualité

Comme la plupart des montres Huawei, la Watch Ultimate profite d’un écran rond. Il s’agit ici d’une dalle de 1,5 pouce de diamètre utilisant la technologie LTPO Amoled. On a donc droit ici à une montre au contraste particulièrement élevé avec des pixels noirs qui restent éteints. La montre profite en outre d’une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de 311 pixels par pouce. À titre de comparaison, l’Apple Watch Ultra monte quant à elle à 338 pixels par pouce tandis que la Huawei Watch GT 3 Pro de l’an dernier bénéficiait d’une densité de 326 pixels par pouce.

Reste qu’à l’usage, il reste bien difficile de discerner individuellement chaque pixel et la Watch Watch Ultimate propose tout de même un écran de bonne qualité — à condition de ne pas littéralement y regarder de trop près.

La montre profite par ailleurs d’un capteur de luminosité automatique qui va se charger d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant. Il reste également possible de gérer manuellement la luminosité de la dalle à la main à l’aide d’une petite jauge.

Notons par ailleurs que la Huawei Watch Ultimate profite d’un mode always on qui va vous permettre de garder certaines informations visibles même lorsque vous ne regardez pas directement la montre. Un bon point si l’on ne souhaite pas avoir un simple disque noir au poignet, mais un appareil qui se rapproche un tant soit peu d’une véritable montre.

D’office, la Huawei Watch Ultimate profite également de plusieurs cadrans. Seize sont ainsi préinstallés sur la montre avec certaines personnalisations possibles pour les différentes complications et — bon point — un indice du niveau de consommation de chacun. Par ailleurs, il est possible d’en télécharger davantage depuis l’application Huawei Santé sur smartphone. De nombreux cadrans sont ainsi proposés, pour tous les goûts — thème Panthère Rose, sportif, imitation montre horlogère ou à l’effigie de Garfield — et à toutes les bourses — avec des cadrans gratuits et certains payants, jusqu’à 6,99 euros.

Notons par ailleurs qu’il est possible de configurer la Huawei Watch Ultimate pour qu’elle passe automatiquement en mode « ne pas déranger » à certains horaires — pour éviter de vibrer à chaque notification et d’allumer l’écran — mais également en mode « sommeil », qui va alors éteindre l’écran, y compris pour mode always on. Le matin, la montre peut alors se remettre en mode classique à l’heure que vous aviez prévu.

Huawei Watch Ultimate Un usage limité

La Huawei Watch Ultimate propose une interface de montre connectée relativement classique qui va permettre de naviguer simplement dans l’interface non seulement à l’aide de ses boutons, mais également de l’écran tactile avec une navigation très fluide.

Ainsi, par défaut, la montre propose plusieurs gestes de navigation :

Glissement vers le haut : affichage des notifications

Glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides

Glissement vers la gauche : accès aux cartes des applications

Glissement vers la droite : accès à la météo et la musique

Pour les boutons, comme on l’a vu, trois sont proposés sur la montre. Le bouton principal est celui en forme de couronne rotative, situé en haut à droite. Il va permettre de faire défiler les écrans en le faisant pivoter, mais également d’accéder à la liste des applications installées. Le bouton positionné en bas à droite permet quant à lui, par défaut, de lancer l’application « Entraînement ». Néanmoins, il est possible d’assigner une autre application à cette touche dans les paramètres de la Watch Ultimate.

Enfin, le dernier bouton va permettre quant à lui d’activer le mode « Expédition ». Ce mode est censé proposer un affichage moins lumineux, avec des teintes orangées pour économiser de la batterie et se concentrer sur les informations les plus importantes dont vous pourriez avoir besoin en randonnée ou en trail. Néanmoins, au moment de ce test, cette fonction n’est pas encore déployée et le bouton dédié est donc logiquement complètement inutilisé. Gageons que Huawei mettra rapidement à jour sa Watch Ultimate pour le proposer aux premiers acheteurs.

La montre étant basée sur le système HarmonyOS de Huawei, elle est, comme tous les modèles du constructeur, assez pauvre en applications tierces. Même si la marque chinoise a fait des efforts sur ce plan-là ces trois dernières années, force est de constater que les applications proposées restent très limitées. Tout juste pourrez-vous installer une application de liste de tâche ou une déclinaison du jeu 2048. Ne comptez pas sur des applications plus communes comme Strava pour le sport, Citymapper pour les déplacements ou Spotify pour la musique.

Il en va de même pour le paiement sans contact. La Huawei Watch Ultimate est bien équipée d’une puce NFC, mais elle passe forcément par Huawei Pay, un service qui n’est pas proposé en France. Même son de cloche pour les appels ou les SMS par satellite, disponibles uniquement en Chine.

La Huawei Watch Ultimate propose bien plusieurs applications préinstallées, mais il s’agit essentiellement d’applications de sport ou de santé à l’exception de la boussole, du compte à rebours, de Petal Maps ou de l’application musicale.

La montre de Huawei permet fort heureusement de recevoir des notifications venues de votre smartphone — vous pouvez choisir les applications qui ont le droit de faire vibrer votre poignet. L’application Huawei Santé va également vous proposer plusieurs réponses rapides que vous pouvez paramétrer pour choisir laquelle envoyer directement depuis la montre. En revanche, impossible de rédiger un message directement depuis la toquante de Huawei.

Enfin, pour les appels vocaux, la montre de Huawei permet non seulement de voir qui cherche à vous contacter, mais également de répondre directement depuis votre poignet grâce au microphone et au haut-parleur intégré. On y reviendra plus tard.

L’application Huawei Santé

La Huawei Watch Ultimate est compatible avec tous les smartphones équipés au moins de HarmonyOS 2, d’Android 6 ou d’iOS 9.

Pour en profiter au mieux, il vous faudra télécharger l’application Huawei Santé, en scannant le QR Code sur l’écran de la montre ou en téléchargeant l’AppGallery de Huawei. Attention, la version de l’application proposée sur le Google Play Store n’est plus mise à jour depuis plusieurs années — suite à l’embargo américain sur Huawei — et ne vous permettra pas de prendre en compte la montre de Huawei.

Cette application est divisée en cinq rubriques : santé (bilan quotidien), exercices (pour lancer un entraînement depuis le téléphone), découvrir (avec des événements promotionnels), appareils (pour contrôler la montre) et moi (pour retrouver vos données personnelles).

C’est bien évidemment l’onglet appareils qui va s’avérer le plus intéressant pour gérer la Huawei Watch Ultimate au quotidien. C’est de là que vous pourrez télécharger de nouveaux cadrans ou de rares applications tierces. L’application va également vous permettre de sélectionner les applications ayant accès aux notifications sur la montre, vous permettre de sélectionner vos contacts favoris pour les appeler rapidement ou exporter de la musique (la montre profite de 1773 Mo de stockage pour les titres musicaux au format MP3, AAC, WAV, FLAC, M4U ou OPUS).

Dans l’ensemble, on a droit ici à une application simple à appréhender et efficace par ses fonctionnalités, dans laquelle il s’avérera parfois plus agréable à naviguer qu’avec le petit écran tactile.

Huawei Watch Ultimate Des fonctions de sport et de santé très complètes

Comme la plupart des montres connectées de Huawei, la Watch Ultimate propose bon nombre de capteurs et de fonctionnalités pour mesurer non seulement votre activité physique, mais également vos données de santé.

Outre les traditionnels accéléromètre et gyroscope pour mesurer le nombre de pas, le cardiofréquencemètre permettant d’analyser la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang ou l’altimètre barométrique permettant de mesurer l’altitude, la Huawei Watch Ultimate embarque également un magnétomètre (pour utiliser la montre comme boussole), un capteur de température cutanée et même un capteur de profondeur, utilisée pour la plongée.

La précision du GPS

Du côté du suivi de la géolocalisation, utile non seulement en randonnée, mais également durant les entraînements sportifs pour connaître sa vitesse ou son allure, la Huawei Watch Ultimate profite d’une puce avec suivi GNSS basé sur cinq constellations satellites : GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. Elle est par ailleurs compatible avec les systèmes à double fréquence L1+L5 au même titre que l’Apple Watch Ultra, mais également que les modèles Garmin haut de gamme.

Rendons à César ce qui lui appartient : Huawei propose une gestion multi GNSDS et multi-bande depuis plusieurs années déjà sur ses montres connectées.

Afin d’évaluer la précision du suivi de géolocalisation de la Huawei Watch Ultimate, j’ai comparé les mesures durant trois entraînements, pour un total de 20 km, avec celles de l’une des montres sportives les plus efficaces, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Huawei Watch Ultimate Écart Course 1 8,34 km 8,55 km +2,52 % Course 2 6,68 km 6,86 km +2,69 % Course 3 6,94 km 7,17 km +3,31 % Total 21,96 km 22,58 km +2,82 %

On constate que la montre de Huawei a tendance à légèrement surévaluer la distance parcourue durant les entraînements sportifs, de l’ordre de 2 à 3 %. Sur une distance de 22 km, elle ajoutera ainsi un peu plus de 500 mètres en moyenne.

Cette surestimation de la distance s’explique en fait par un léger manque de précision de la montre, notamment lorsqu’on est proche de bâtiments dans une grande ville. Comme on le voit sur le plan ci-dessous, la montre de Huawei a tendance à tracer des courbes un peu trop fortes et même, parfois, à me placer sur le mauvais trottoir.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Huawei Watch Ultimate

Sur le second exemple, ci-dessous, avec une zone plus dégagée, la Huawei Watch Ultimate s’avère plus efficace et parvient même à me positionner correctement, ou presque, sur les sentiers traversés.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Huawei Watch Ultimate

Dans l’absolu, la montre de Huawei propose un suivi convenable de la géolocalisation, mais on n’est pas encore au niveau des références du genre, qu’il s’agisse des montres de Garmin ou même des Apple Watch — Series 8 ou Ultra — particulièrement efficaces dans cet exercice.

La précision de la fréquence cardiaque

Pour évaluer la précision du cardiofréquencemètre de la Huawei Watch Ultimate, j’ai comparé ses mesures durant deux entraînements bien distincts : une séance de course à pied en endurance de 40 minutes et une séance avec sept sessions de sprint à toute berzingue pendant près d’une heure.

À chaque fois, j’ai comparé les mesures prises par la montre de Huawei à celles d’une ceinture abdominale — par définition bien plus précise — la Garmin HRM-Pro.

On peut le voir, sur la séance en endurance fondamentale, la Huawei Watch Ultimate n’a pas à rougir de ses données. Elle parvient à suivre à la trace la fréquence tout du long, sans trop de retard par rapport à la ceinture de Garmin. Surtout, l’écart moyen n’est que de 0,42 %, un très bon résultat.

Huawei Watch Ultimate Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 150 bpm 149 bpm +0,42 % +0,42 % FC max 163 bpm 163 bpm

Les mesures sont cependant un peu plus poussives sur la séance de fractionné en sprint. La montre de Huawei a eu plus de mal à mesurer les pics de fréquence cardiaque et à montant aussi haut que la ceinture abdominale, sans doute surprise par les fortes accélérations et décélérations. On le voit, la courbe rouge, ci-dessous, met un peu plus de temps à redescendre que la courbe bleue de la ceinture Garmin.

Néanmoins, l’écart moyen reste là aussi assez faible avec seulement 0,39 % de différence.

Huawei Watch Ultimate Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 156 bpm +0,39 % +0,56 % FC max 182 bpm 184 bpm

On a donc droit ici à une montre dotée d’un cardiofréquencemètre efficace et particulièrement fiable, surtout pour une montre qui n’est pas avant tout une montre de sport.

Fonctions de santé et d’entraînement

Outre le cardiofréquencemètre et le suivi GPS, la Huawei Watch Ultimate propose de nombreuses autres fonctions liées au sport. Il est notamment possible de créer des plans d’entraînement sur mesure, directement depuis l’application Huawei Santé, en fonction de vos performances actuelles, de votre volume d’entrainement et de vos objectifs.

La montre de Huawei vous permet également de paramétrer des séances de fractionné avec différentes allures à tenir sur un certain temps. Elle permet également de modifier les vues d’entraînement en fonction des données que vous souhaitez afficher pour tel ou tel exercice sportif. Notons également que les données d’entraînements sportifs peuvent être exportées vers Strava, Komoot, Adidas Running ou même sous forme de fichier GPX… mais sans les données de fréquence cardiaque. Dommage, surtout que des applications tierces comme Health Sync peuvent pourtant y accéder.

En plus de ces fonctions sportives, la Huawei Watch Ultimate intègre un thermomètre qui va mesurer votre température cutanée. Rappelons que c’était déjà le cas de la Huawei Watch GT 3 Pro et que cette donnée est particulièrement peu intéressante — la température de la peau au poignet va varier selon de nombreux critères extérieurs et n’est pas représentative de la température corporelle. La montre vous permet également de réaliser un électrocardiogramme en touchant le bouton inférieur. Ils peuvent par la suite être exportés depuis l’application Huawei Santé.

Enfin, la montre de Huawei peut également servir d’ordinateur de plongée. Surtout, contrairement à l’Apple Watch Ultra, cette fonction est disponible nativement, sans besoin d’acheter une application distincte développée par une entreprise tierce. Néanmoins, nous n’avons pas eu l’occasion de tester cet usage.

Huawei Watch Ultimate Une autonomie confortable

Comme de coutume avec les montres Huawei, la Watch Ultimate annonce fort la couleur avec une autonomie prévue pour deux semaines d’autonomie en « usage typique » et 8 jours en « usage intensif ».

Dans mon cas, j’ai repris le même protocole de test que pour toutes les montres connectées testées sur Frandroid, à savoir un écran always on activé, la luminosité en mode automatique, le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, la mesure de la SpO2 la nuit et, pour ne rien gâter, la mesure de la température cutanée.

Avec ces paramètres, j’ai pu utiliser la montre pendant cinq jours et quatre heures avant que la montre ne tombe à court de batterie. Ajoutons que, durant cette période, j’ai utilisé la montre à trois reprises, pendant un total de 2 heures 30, avec suivi de la fréquence cardiaque et suivi de la position par GPS durant mes entraînements sportifs.

On a là une montre qui suit très bien la charge. Là où les toquantes sous Wear OS ou watchOS peinent à dépasser les deux jours d’autonomie, la Huawei Watch Ultimate s’approche de la semaine d’utilisation dans des conditions pourtant complexes.

La Huawei Watch Ultimate est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction. Elle est également livrée avec une petite base de recharge au bout d’un câble USB-A. Avec ce câble, il faudra environ 1h10 avant que la montre ne récupère l’entièreté de sa charge, de 0 à 100 %.

Huawei Watch Ultimate Une montre qui peut passer des appels vocaux… seulement en Bluetooth

La Huawei Watch Ultimate se connecte au smartphone en passant par le Bluetooth en version 5.2. Elle propose également une puce NFC, utilisée uniquement pour Huawei Pay, mais qui n’est donc pas utilisée sur le marché français.

Huawei n’a cependant pas décliné sa montre en version eSIM et il vous faudra donc nécessairement la synchroniser avec votre smartphone pour l’utiliser. Néanmoins, elle peut être utilisée pour passer des appels téléphoniques, une fois connectée en Bluetooth au smartphone, à la manière d’un casque ou d’écouteurs sans fil. Dans ce cadre, la montre parvient à bien capturer votre voix et propose une bonne qualité sonore à votre interlocuteur, même s’il pourra être gêné par certains sons autour de vous. Elle permet également de réduire les bruits ambiants constants pour mettre en avant les voix — après une à deux secondes d’adaptation, même si les bruits restent audibles. On n’a pas la meilleure qualité d’appel du marché et la différence se fera sentir avec un smartphone, mais l’expérience n’est pas désagréable pour autant et s’avérera utile si vous avez les mains prises.

Enfin, pour le suivi GPS, rappelons que la montre est compatible avec cinq constellations GNSS (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS) et prend en charge le suivi multibande.

Huawei Watch Ultimate Prix et date de sortie

La Huawei Watch Ultimate n’est proposée que dans un seul format de 48 mm, mais en deux versions : noir ou bleu. Le modèle noir, fourni uniquement avec un bracelet sportif, est proposé au prix de 750 euros, tandis que la déclinaison bleue, avec bracelet sportif et bracelet en acier, s’affiche à 900 euros.