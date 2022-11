Deux mois après sa sortie, l’Apple Watch Ultra devient une vraie montre de plongée

L'application Oceanic+, qui permet de transformer l'Apple Watch Ultra en ordinateur de plongée, est désormais disponible au téléchargement sur l'App Store.

Lors de la présentation de l’Apple Watch Ultra, le 7 septembre dernier, Apple avait certes mis en avant ses fonctions dédiées à la randonnée, à la course à pied ou à l’escalade. Mais l’une des principales nouveautés concernait la possibilité de transformer la montre d’Apple en véritable ordinateur de plongée.

Cependant, si Apple avait communiqué sur ces fonctionnalités lors de la présentation de la montre connectée, il ne s’agissait en fait pas de fonctions natives, mais de possibilités offertes grâce à un développeur tiers qui a travaillé étroitement avec la firme de Cupertino pour développer une application dédiée : Oceanic+. Comme prévu, cette application ne devait sortir qu’après le lancement de la montre, autour du mois de décembre. C’est finalement le cas avec quelques jours d’avance que l’application Oceanic+ est disponible sur l’App Store d’Apple, comme l’indique la firme dans un communiqué :

L’app Oceanic+ arrive aujourd’hui sur l’Apple Watch Ultra et transforme la montre la plus robuste d’Apple en un ordinateur de plongée complet et simple d’utilisation. Née de la collaboration d’Apple avec Huish Outdoors, l’app Oceanic+ permet aux utilisateurs de porter leur montre habituelle lors de plongées de loisir, et d’atteindre avec elle des profondeurs auparavant inaccessibles — jusqu’à 40 mètres — ainsi que de bénéficier du tout nouveau profondimètre et des capteurs de température de l’eau de l’Apple Watch Ultra.

Concrètement, l’application Oceanic+ va ainsi permettre aux plongeurs d’accéder aux informations essentielles pendant leurs virées. Elle va notamment indiquer la profondeur de la plongée, sa durée ou les temps de décompression. Une fonction de planification est également disponible, affichant la température de l’eau, les marées ou la visibilité.

Une gestion des paliers de décompression

Rappelons que les paliers de décompression sont nécessaires pour la plongée à forte profondeur — au-delà de 10 mètres — et que leur durée est d’autant plus importante que la session de plongée a été longue. Généralement, ces paliers sont calculés automatiquement par des ordinateurs de plongée dont le prix oscille entre 200 et 1000 euros selon les modèles. Avec Oceanic+, ces fonctions sont donc proposées directement sur l’Apple Watch Ultra, en plus des fonctions classiques de montre connectée et des mesures proposées pour les activités sportives plus traditionnelles.

Cependant, il convient de noter qu’Oceanic+ est bel et bien une application supplémentaire à télécharger sur l’Apple Watch Ultra et non pas une fonction intégrée d’office. Surtout, cette application repose sur un modèle freemium avec un abonnement nécessaire pour profiter des fonctions de suivi de la décompression, de la saturation des tissus, du planificateur de position et d’autres mesures. Le prix proposé est de 12,49 euros par mois ou 97,99 euros par an. Néanmoins, les fonctions de mesure de la profondeur, de la durée d’une plongée et d’enregistrement des sorties sont proposées dès la version gratuite.

Par ailleurs, seule l’Apple Watch Ultra est compatible avec l’application Oceanic+, qui n’est donc pas proposée sur l’Apple Watch Series 8 ou l’Apple Watch SE 2022.

