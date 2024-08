Pixel Watch 3 : Google répond enfin à ce problème de taille avec sa nouvelle montre connectée

Google a dévoilé la Pixel Watch 3. Cette nouvelle montre connectée est déclinée, pour la première fois, en deux formats, 41 et 45 mm.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Google

On pouvait s’y attendre compte tenu des nombreuses fuites qui ont anticipé l’annonce de la montre. Ce mardi, Google a profité du lancement de ses nouveaux Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold pour présenter sa nouvelle montre connectée, la Google Pixel Watch 3.

La principale nouveauté de ce modèle réside bien évidemment dans sa déclinaison en deux formats de 41 et 45 mm, alors que les précédentes Pixel Watch et Pixel Watch 2 n’étaient proposées qu’en format 41 mm. Cette nouvelle montre pourra donc plus facilement s’adapter aux grands poignets que les anciennes itérations.

Un écran plus grand, plus lumineux et plus fluide

La Pixel Watch 3 profite d’une toute nouvelle dalle pour l’affichage Amoled. Logiquement, en fonction du format de montre choisi, on va avoir droit à des caractéristiques différentes en termes de taille comme de définition. Néanmoins, Google se contente de préciser que les deux montres affichent une densité d’affichage de 320 pixels par pouce.

Google Pixel Watch 3 41 mm Google Pixel Watch 3 45 mm

La firme signale néanmoins que, grâce à des bordures 16 % plus fines, la Pixel Watch 3 41 mm bénéficie d’un écran 10 % plus grand que celui de la Pixel Watch 2, tandis que le modèle 45 mm intègre logiquement un affichage 40 % plus grand.

En outre, en plus de cette plus grande taille, la Pixel Watch 3 est équipée d’un écran plus lumineux — avec une luminosité pouvant varier de 1 à 2000 cd/m² — et plus fluide — avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 60 Hz.

De nouvelles fonctions de sport et de suivi de santé

La Pixel Watch 3 profite aussi de quelques nouveautés liées à l’entraînement sportif. Elle va ainsi être en mesure de suivre votre aptitude physique et la charge cardiaque durant l’entraînement. La montre embarque également un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque, censé être plus fiable que les précédentes versions. Google indique par ailleurs que les utilisateurs abonnés à Fitbit Premium auront droit à des recommandations personnalisées pour la course, « optimisées par l’IA et basées sur vos objectifs, votre aptitude et votre charge cible ». Des fonctions qui semblent assez proches de ce que peut proposer Garmin ou déjà annoncées par Apple avec watchOS 11.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Google

Autre nouveauté assez proche de celles des montres Garmin, les « Infos du matin ». La Pixel Watch 3 pourra, au réveil, vous faire un résumé des indicateurs de forme, comme la qualité du sommeil, le score d’aptitude à l’entraînement ou la variabilité de la fréquence cardiaque.

En revanche, on pourra regretter une autonomie qui n’a pas été augmentée. Google indique jusqu’à 24 heures d’utilisation avec écran always-on et 36 heures en mode économiseur de batterie. Il faut dire que la montre embarque le même processeur Snapdragon W5 Gen 1 que la Pixel Watch 2, adossée à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Pour la batterie, le modèle 41 mm est équipée d’un accumulateur de 307 mAh tandis que la version 45 a droit à une batterie de 420 mAh. Néanmoins, Google communique sur une charge complète très rapide, entre 60 et 80 minutes selon la taille.

Prix et disponibilité de la Google Pixel Watch 3

La Google Pixel Watch 3 est proposée en deux tailles et en plusieurs couleurs :

Google Pixel Watch 3 41 mm : noir mat, argent poli ou champagne doré

Google Pixel Watch 3 45 mm : noir mat, argent poli ou sauge mat.

Pour le prix de la montre, tout dépendra de la connectivité et de la taille choisie :

Google Pixel Watch 3 41 mm Wi-Fi : 399 euros

Google Pixel Watch 3 45 mm Wi-Fi : 449 euros

Google Pixel Watch 3 41 mm 4G : 499 euros

Google Pixel Watch 3 45 mm 4G : 549 euros

Concrètement, en partant du modèle de base, il faudra ajouter 100 euros pour passer à une connectivité 4G et 50 euros pour la plus grande taille.