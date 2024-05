Écran Amoled ou MIP transflectif : quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

Sur le marché des montres connectées pour le sport, deux technologies s'affrontent : Amoled d'un côté, MIP transflectif de l'autre. On fait le point sur les différences, avantages et défauts de chacune.

Alors que les montres de sport ont longtemps reposé sur des écrans à dalle MIP transflectif, de plus en plus de modèles s’équipent désormais d’écrans Amoled plus lumineux, avec davantage de couleurs et un contraste plus élevé.

Pour autant, si l’Amoled profite de plusieurs avantages par rapport aux écrans MIP plus traditionnels, tout n’est pas rose au pays des diodes organiques. Pour vous aider à choisir au mieux votre montre connectée, on va faire ici le point sur les qualités et les défauts de chacune de ces deux technologies pour les écrans de montres de sport.

Les montres à écran MIP transflectif

Historiquement, les constructeurs de montres de sport ont d’abord lancé des montres à écran LCD classique, comme on en retrouve sur des moniteurs de PC, des téléviseurs ou des smartphones. Néanmoins, l’année 2015 a vu l’essor d’une nouvelle technologie d’affichage, les dalles MIP transflectif.

Ici, le terme MIP signifie « Memory in Pixel », ce qui signifie que la dalle va utiliser de l’énergie que lorsqu’elle change d’état, par exemple au changement de données affichées à l’écran ou lorsque la trotteuse défile. En cela, la technologie n’est pas sans rappeler ce que proposaient déjà les liseuses à écran e-ink.

Autre ressemblance avec la technologie e-ink : les écrans MIP n’ont pas besoin de rétroéclairage lorsque la luminosité ambiante est suffisante. Cela vient en fait de leur aspect transflectif. Les écrans MIP transflectifs sont en réalité des écrans LCD qui utilisent à la fois une technologie transmissive — comme un téléviseur — à l’aide d’un rétroéclairage en cas de besoin, mais également une technologie réflective avec une lisibilité de l’écran grâce à la lumière ambiante.

Les avantages des écrans MIP transflectif

Les écrans MIP transflectifs ont encore la cote auprès de nombreux utilisateurs. Il faut dire qu’ils proposent plusieurs avantages de taille par rapport aux montres à écran Amoled.

D’abord, puisque les écrans MIP n’ont pas besoin de rétroéclairage, ils sont parfaitement lisibles en plein soleil. Pas besoin d’avoir un écran ultra lumineux pour contrer les rayons du soleil ou un grand ciel bleu, au contraire : plus l’environnement sera lumineux, mieux vous pourrez lire l’écran de votre montre. Un aspect qui a tout son intérêt pour les cyclistes, les coureurs sur route ou les amateurs de trail.

Par ailleurs, puisque l’écran des montres à écran MIP transflectif ne va consommer de l’énergie que lorsqu’il change d’état, il peut rester allumé en permanence. Pas besoin de mode « always-on » dédié, comme sur une montre à écran Oled, les montres MIP vont afficher en permanence le cadran de la montre dans sa totalité, que vous la regardiez ou non.

Enfin, dépourvues par défaut d’éclairage, les montres à écran MIP proposent généralement une autonomie bien supérieure à celle des montres à écran Oled.

Les inconvénients des écrans MIP transflectif

Tous ces avantages des dalles MIP ne sauraient néanmoins effacer leurs défauts avec, en premier lieu, un affichage bien plus limité des couleurs.

Alors que des écrans Oled de montres de sport peuvent habituellement afficher plus de 60 000 couleurs, les dalles MIP sont limitées à 64 couleurs uniquement. De fait, les animations sont donc plus limitées, avec moins d’effets de dégradés ou d’ombrages. Il en va de même pour le contraste, qui sera bien plus restreint sur un écran MIP transflectif que sur une dalle Amoled. Lorsque l’écran est rétroéclairé, les parties censées être noires de la dalle s’affichent alors dans un gris qui émet bel et bien de la lumière.

Par ailleurs, les écrans de montres MIP proposent régulièrement une définition bien plus faible à taille d’écran identique. Il en résulte donc une faible résolution — généralement autour de 200 pixels par pouce — qui pourra causer de l’aliasing et vous permettra de distinguer individuellement chaque pixel.

La Garmin Forerunner 265 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Garmin Forerunner 255 // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Dernier souci, et non des moindres : la luminosité. Si les écrans MIP transflectif sont parfaitement adaptés au sport en extérieur en plein jour, ils sont bien moins lisibles lorsque la luminosité ambiante vient à manquer. Certes, il est possible de configurer un rétroéclairage en inclinant le poignet, mais le taux de contraste est bien plus faible que sur les dalles Amoled.

Les montres avec écran MIP transflectif en 2024

En mai 2024, la plupart les constructeurs de montres de sport — à l’exception d’Amazfit — proposent des montres avec un écran MIP transflectif. C’est notamment le cas de Coros, dont l’ensemble de la gamme est équipé de cette technologie d’écran. Si Suunto, Garmin et Polar ont récemment pris le pli de l’Amoled, ils conservent, à leur gamme, certaines références dotées d’écran MIP.

Les montres à écran Amoled

En face des montres à écran MIP, jusqu’à présent plébiscitées par les constructeurs de montres de sport, de plus en plus de modèles utilisent désormais des dalles Amoled. En cela, ils s’inspirent de ce qui se fait déjà depuis bien longtemps chez les montres connectées traditionnelles. Qu’il s’agisse d’Apple ou de Samsung, les deux géants de la tech proposent, depuis bien longtemps, des écrans Oled sur leurs propres Apple Watch et Galaxy Watch.

Pour rappel, les écrans Amoled sont un type d’écran Oled. En cela, ils sont conçus d’une multitude de diodes électroluminescentes, chacune émettant à la fois sa propre couleur et sa propre lumière. Nul besoin donc d’une couche supplémentaire de rétroéclairage. Contrairement aux écrans PMoled, les dalles Amoled possèdent une matrice active qui va permettre davantage de réactivité dans le changement d’état de chaque pixel.

Les avantages des écrans Amoled

Sans grande surprise, les montres à écran Amoled se distinguent là où pêchent les montres à écran MIP transflectif. C’est notamment le cas pour la gestion des couleurs. Si les montres à écran MIP sont limitées à 64 couleurs, celles avec un affichage Amoled peuvent en afficher bien plus. De quoi permettre aux constructeurs de jouer davantage avec l’interface de leurs montres connectées en proposant, par exemple, des menus avec des effets de fondu, des animations plus soignées ou des dégradés.

Les écrans Amoled proposent également une définition généralement supérieure. Alors qu’une montre à écran MIP se limite souvent à 200 pixels par pouce, un écran Amoled peut monter jusqu’à 330 pixels par pouce. De quoi permettre une lisibilité accrue, sans crénelage entre les pixels. Cet atout sera d’autant plus important pour les montres proposant une cartographie, qui sera alors plus détaillée.

Si les écrans Amoled sont plus confortables à consulter en raison des couleurs plus vives, de leur meilleure définition ou de leur affichage mieux contrasté, ils sont en outre plus adaptés pour une utilisation en basse lumière. Puisqu’ils émettent directement leur propre lumière, ils ne s’appuient pas sur la luminosité extérieure pour être lisibles. Un avantage qui reste cependant à nuancer, puisque les écrans MIP transflectifs peuvent tout de même profiter d’un rétroéclairage.

Les inconvénients des écrans Amoled

De la même manière, les défauts des montres Amoled correspondent aux avantages des montres à écran MIP transflectif.

En premier lieu, l’autonomie a longtemps été le parent pauvre des montres de sport à écran Amoled. Il faut dire que ces écrans ont besoin d’émettre de la lumière pour être lisibles. Un souci qui se renforce encore en cas d’activation d’un mode d’affichage always-on. Pour le compenser, certains constructeurs se sont longtemps limités aux écrans Amoled sur des montres de trail, équipés pour leur part de gros boîtier permettant d’accueillir une batterie conséquente. C’était le cas notamment sur les montres Epix de Garmin. Si l’avantage en termes d’autonomie reste aux montres MIP transflectif, les constructeurs ont su fourbir leurs armes pour proposer progressivement une meilleure gestion énergétique sur les montres Amoled.

L’autre souci des montres Amoled concerne leur lisibilité en extérieur. En intérieur et en basse lumière, comme on l’a vu, ces montres sont parfaitement adaptées. En revanche, pour contrer la luminosité du soleil en extérieur par grand ciel bleu, il faut nécessairement que leur luminosité soit à la hauteur. Là aussi, les constructeurs ont fait des efforts et certains proposent des écrans avec une luminosité de 1000 cd/m². Forcément, cette luminosité plus poussée va néanmoins consommer davantage de batterie en cas d’utilisation prolongée.

Les montres avec écran Amoled en 2024

La passation est en cours en mai 2024 et la plupart des constructeurs de montres de sport — à l’exception de Coros — proposent désormais des montres à écran Amoled. Il s’agit par ailleurs souvent de modèles qui viennent remplacer des versions précédentes, comme la Vivoactive 5, la Forerunner 265 ou la Forerunner 965 chez Garmin, qui succèdent à des modèles à écran MIP transflectif. Il en va de même pour Polar dont les Grit X2 Pro et Vantage V2 remplacent des modèles MIP. Soulignons par ailleurs le cas d’Amazfit qui propose en gamme uniquement des montres à écran Amoled.

MIP ou Amoled : quel est le meilleur type d’écran pour montre de sport ?

Il n’est pas aisé de répondre à cette question dans l’absolu. Chaque technologie d’écran apporte son lot de bénéfice et d’inconvénients.

Si vous cherchez une montre à l’aspect esthétique, avec de belles animations à l’écran, des couleurs vives et une définition à toute épreuve pour un usage esthétique ou essentiellement en intérieur, alors les montres à écran Amoled sont faites pour vous. Si vous préférez une montre dotée d’une autonomie à toute épreuve qui vous accompagnera dans un trail de près de dix heures en plein soleil, alors il vaudra mieux s’orienter vers une montre à écran MIP transflectif.

Il convient cependant de noter que les deux technologies ont tendance à se rapprocher et que ce qui faisait la force de l’une tend désormais à être amélioré sur l’autre. Plus concrètement, alors que les écrans Amoled étaient particulièrement énergivores il y a quelques années, c’est de moins en moins le cas et les différences s’amenuisent. Par ailleurs, les montres à écran Amoled, longtemps compliquées à lire en plein soleil, sont à présent suffisamment lumineuses pour amoindrir ce défaut.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les constructeurs passent peu à peu leurs gammes de la technologie MIP vers l’Amoled. Chez les montres Garmin, la gamme Forerunner la plus récente (165, 265 et 965) est désormais dotée d’écran Amoled, contre des dalles MIP pour la génération précédente (Forerunner 55, 255, 955). Il en va de même du côté de Polar.

Certains constructeurs laissent encore le choix à leurs utilisateurs. C’est le cas de Suunto qui joue à la fois sur le front du MIP avec la Vertical et de l’Amoled avec la Race. Chez Garmin, c’est d’ailleurs la technologie d’écran qui va faire la seule différence entre les deux gammes de montres de trail : la gamme Epix, avec écran Amoled, et la gamme Fénix, avec écran MIP. Si le leader du secteur continue de proposer les deux technologies en parallèle, c’est bien qu’il y a des avantages à chacune.

Notons cependant que les montres à écran Amoled ont souvent un défaut supplémentaire : leur prix… du moins celui facturé par le constructeur. Chez Garmin, la Fénix 7 47 mm en édition standard s’affiche à 600 euros tandis que l’Epix (Gen 2) standard en 47 mm est proposée à 750 euros. Pourtant, entre les deux modèles, seule la technologie d’écran va varier.