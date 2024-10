Garmin, Apple, Samsung… pourquoi les écrans microLED sont attendus comme la prochaine révolution des montres connectées ?

Après les écrans MIP, LCD et Amoled, la prochaine révolution dans le domaine des montres connectées pourrait être les écran microLED. On fait le point sur les avancées promises.

La Garmin Fenix 8 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les premières montres connectées étaient dotées d’écrans aux technologies très variées. On retrouvait aussi bien des affichages LCD monochromes que des modèles e-ink, à écran MIP et, pour les montres les plus haut de gamme, des dalles Amoled.

Mais depuis quelques mois, les rumeurs enflent autour de futures montres équipées d’affichages microLED. Quelle différence avec l’affichage Amoled, quels inconvénients et, surtout, quels avantages ? C’est ce qu’on va voir dans ce dossier.

LCD, MIP et Amoled : les trois technologies actuelles

En cette fin d’année 2024, la plupart des constructeurs de montres et de bracelets connectés utilisent trois technologies pour leurs appareils.

La Redmi Watch 2 Lite avec écran LCD // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Sur les modèles d’entrée de gamme, on va parfois retrouver une dalle LCD classique, avec un rétroéclairage LED. Cette technologie a l’intérêt de proposer des couleurs vives, mais avec des dalles plus épaisses. Cependant, ces écrans peuvent être facilement invisibilisés par la lumière du soleil si leur luminosité n’est pas optimale. Enfin, les contrastes ne sont pas aussi profonds que l’Amoled et les couleurs pas toujours aussi vives.

L’Apple Watch Series 10 dispose d’un écran Amoled // Source : Robin Wycke – Frandroid

En montant en gamme, les montres connectées utilisent généralement une dalle Amoled. Il s’agit d’un affichage qui génère sa propre luminosité, avec des contrastes bien plus profonds et des couleurs plus vives. Cependant, là aussi, la luminosité est clé pour assurer une bonne lisibilité. Surtout que l’Amoled a tendance à s’user avec le temps.

La Garmin Forerunner 255 avec écran MIP // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Enfin, certaines montres de sport font le choix des dalles MIP transflectives. Il s’agit en fait d’écrans LCD qui ne nécessitent aucun rétroéclairage et consomment très peu d’énergie. Ces écrans sont plus ternes que les modèles Amoled, avec moins de couleurs, mais ont le mérite d’être parfaitement lisibles en plein soleil.

Les avantages de l’Amoled, sans ses inconvénients

On l’a vu, aucune solution actuellement proposée sur le marché n’est parfaite. Que ce soit le LCD traditionnel, le MIP ou l’Amoled, toutes ont leurs propres avantages et leurs inconvénients.

Sur le papier, l’Amoled présente toutefois des atouts de taille, puisque ces dalles permettent non seulement un contraste infini, mais également l’affichage de très nombreuses couleurs. Reste que l’Amoled est encore soumis à un défaut inhérent à la technologie même : sa fragilité.

Une Pixel Watch souffrant de burn-in avec « 05:18 » marqué dans la dalle // Source : 9to5Google

On ne parle pas ici de fragilité de la dalle en elle-même, mais de sa tendance à s’user à travers le temps. L’Amoled repose en effet sur une technologie dite « organique », avec des éléments particulièrement sensibles à la chauffe. C’est de cette fragilité que viennent ainsi les soucis de marquage de certains téléviseurs Oled. Or, l’un des principaux critères de chauffe d’un écran est l’intensité lumineuse qui lui est fournie.

Avec un écran Oled, impossible de pousser trop loin la luminosité sous peine d’imprimer de manière permanente certains éléments sur la montre. C’est d’autant plus important sur une montre, où ce sont souvent les mêmes éléments graphiques qui sont affichés, comme le cadran.

La Garmin Forerunner 265 (Amoled) en bas, la Garmin Forerunner 255 (MIP) en haut, en plein soleil // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est là que la technologie microLED entre en jeu. Cette technologie ne repose pas sur des diodes organiques, mais sur des diodes microscopiques. Le microLED peut ainsi permettre, théoriquement, une durée de vie bien plus longue et une meilleure efficacité énergétique, avec des luminosités bien plus importantes que l’Oled, jusqu’à 100 000 cd/m². À titre de comparaison, l’Apple Watch Ultra 2 se limite quant à elle à 3000 cd/m².

Apple, Garmin et Samsung dans les starting-blocks

Pour l’heure, trois constructeurs semblent s’être déjà positionnés sur le segment des montres microLED, du moins avec suffisamment de rumeurs qui en font état : Apple, Garmin et Samsung.

Les montres microLED chez Apple

Cela fait plus d’un an que plusieurs rumeurs évoquent régulièrement le chantier d’une montre microLED chez Apple. En janvier 2023, l’agence Bloomberg rapportait qu’Apple souhaitait concevoir ses propres dalles microLED pour s’émanciper de Samsung, à la fois concurrent et fournisseur d’écran Oled.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Seulement, face aux difficultés du projet, cette montre microLED aurait pris du retard. Selon l’analyste Jeff Pu, il faudra sans doute patienter au moins jusqu’à début 2026 avant que le projet ne se concrétise.

En février dernier, le site taïwanais The Elec faisait état d’un nouveau retard, avec une mise en production attendue au plus tôt pour 2027. Bref, si le projet semble bien engagé chez Apple, il ne devrait pas arriver de sitôt.

L’Apple Watch Ultra 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On ignore bien évidemment quelles montres Apple Watch pourraient profiter de cette fonctionnalité et si le microLED arrivera directement sur les Apple Watch Series 13 ou 14. La solution la plus probable reste cependant qu’Apple réserve un temps cette technologie aux modèles haut de gamme Apple Watch Ultra, destinées à l’aventure et aux sports d’extérieur.

Les montres microLED chez Garmin

Chez Garmin, le projet de montre à écran microLED semble bien plus avancé.

Fin septembre, on apprenait que le constructeur de montres de sport avait signé un contrat avec le fournisseur Vuzix, spécialisé dans les composants microLED pour montres connectées et solutions de réalité augmentée.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Surtout, depuis l’annonce de la Garmin Fenix 8, fin août 2024, les fuites se multiplient autour d’un modèle « Fenix 8 microLED » en préparation chez Garmin. Ce modèle aurait été aperçu dans la documentation des développeurs. Par ailleurs, un salarié de Garmin aurait confié au site the5krunner l’existence de ce modèle, actuellement en version bêta chez Garmin.

La Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Si le projet de Fenix 8 microLED paraît bien avancé, il faudra cependant patienter pour une annonce officielle. Selon les informations du salarié en question, la montre pourrait ne sortir que dans un an, à la fin de l’été 2025.

Les montres microLED chez Samsung

Chez Samsung, les nouvelles sont un peu plus vagues, mais, paradoxalement, le constructeur coréen serait le mieux placé pour lancer une montre avec écran microLED.

Il faut dire que Samsung est déjà un acteur majeur des dalles microLED pour les téléviseurs, comme on le verra plus tard. La technologie n’est donc pas étrangère à la firme.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Par ailleurs, on apprenait l’an dernier que Samsung aurait, dans ses cartons, une « Galaxy Watch Ultra » avec écran microLED. Si la montre a finalement été lancée cet été, elle se contentait cependant d’un simple écran Amoled.

Plus récemment, c’est WCCFTech qui nous apprenait que le projet était toujours à l’ordre du jour, avec une sortie attendue pour 2025.

Le microLED déjà utilisé sur les TV et attendu pour la VR

Si les dalles microLED sont encore de l’ordre de la science-fiction pour les montres connectées ou les smartphones, ces dalles sont cependant déjà utilisées dans d’autres industries.

Actuellement, le principal usage des écrans microLED est en effet celui des grands écrans et des téléviseurs. Samsung propose par exemple ce type d’affichage pour son système d’écrans modulables. Les téléviseurs sont néanmoins particulièrement onéreux, avec un prix de 1000 euros par pouce de diagonale. Concrètement, pour un écran 55 pouces, comptez 55 000 euros.

Un téléviseur Samsung microLED // Source : Frandroid

Un autre domaine dans lequel le microLED est en développement est celui des casques de réalité virtuelle. Plusieurs acteurs semblent investir ce créneau à commencer par Meta qui aurait commencé à développer un casque VR à écran microLED. Google a de son côté racheté en 2022 une start-up spécialisée dans cette technologie, là aussi dans le but de développer des appareils de réalité virtuelle.

Reste que, pour l’heure, les affichages microLED sont encore de l’ordre du fantasme pour bien des amateurs de technologies. C’est probablement par les montres, grâce à leurs petites dalles et leur définition plus faible, que cette technologie pourrait commencer par arriver sur le marché.