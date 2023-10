Samsung voudrait sortir son Apple Watch Ultra avec une très belle surprise

Samsung voudrait sortir une Galaxy Watch Ultra équipée d'un écran Micro LED. Il s'agirait de la première montre connectée équipée de la technologie Micro LED de Samsung Displays.

Samsung travaillerait sur une montre connectée pour contrer l’Apple Watch Ultra 2. L’information provient du site Gizmochina, pas nécessairement habitué à sortir des exclusivités, il convient donc de prendre cette information avec un peu de pincettes.

La Samsung Galaxy Watch Ultra, comme on pourrait l’appeler, intègrerait un écran Micro LED. Cela permettrait à Samsung Display de populariser ses nouvelles dalles pour montres connectées basées sur cette technologie. Il s’agirait d’ailleurs de la première montre intégrant une dalle Micro LED de Samsung Display.

Le combo parfait entre le LCD et l’Oled

Ces nouveaux écrans intègreraient donc des LED minuscules, d’une taille inférieure à 50 µm. L’avantage de cette technologie est qu’elle mélange les avantages de l’Oled et du LCD. Pas de rétroéclairage, ce qui permet un contraste infini, mais aussi une meilleure luminosité que sur l’Oled et une limitation des risques de burn-in ou d’usure de la dalle.

La publication ajoute que la Galaxy Watch Ultra intègrerait d’autres fonctionnalités par rapport aux Galaxy Watch 6, sans plus de précision. On ignore également la date de sortie de la nouvelle montre ou encore l’augmentation de prix que prévoirait Samsung par rapport à un modèle classique. Le micro LED étant une technologie encore relativement nouvelle même pour les téléviseurs, on peut s’attendre à un coût non négligeable.