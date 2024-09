Fenix 8 Pro : Garmin préparerait déjà trois nouvelles montres premium, et damerait le pion à Apple

Alors que Garmin a annoncé tout récemment ses nouvelles montres haut de gamme, le constructeur aurait déjà de nouveaux modèles dans les tuyaux avec une Fenix 8 Pro et une version microLED.

La Garmin Fenix 8 // Source : Garmin

Il y a quelques semaines, Garmin dévoilait sa nouvelle gamme de montres de sport outdoor avec la Garmin Fenix 8, la Garmin Fenix 8 Solar, la Garmin Fenix E et la Garmin Enduro 3. Il semble cependant que le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pourrait dévoiler prochainement de nouveaux modèles de montres connectées.

En effet, selon les informations obtenues par le site The5Krunner, généralement bien informé sur les montres Garmin, la firme américaine travaillerait déjà sur rien de moins que trois nouvelles montres Fenix. Concrètement, seraient au programme une Garmin Fenix 8 Pro 47 mm, une Garmin Fenix 8 Pro 51 mm et une Garmin Fenix 8 microLED.

Des Fenix 8 Pro déjà dans les tuyaux

C’est avec la gamme « Pro » que Garmin avait lancé, l’an dernier, plusieurs nouveautés matérielles reprises cette année sur la Fenix 8. Ainsi, les Fenix 7 Pro et Epix Pro Gen 2 étaient les premières montres du constructeur à embarquer le nouveau capteur Elevate Gen 5, l’électrocardiogramme ou la lampe torche LED présente sur les nouvelles montres.

La lampe torche de la Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Pour l’heure, on ignore cependant quelles nouveautés Garmin pourrait intégrer à ces Fenix 8 Pro 47 et 51 mm. Le site The5Runner y va tout de même de ses hypothèses, suggérant une connectivité satellitaire pour les appels ou les SMS, un nouveau capteur Elevate Gen 6 ou de nouvelles mesures de sport comme l’analyse du lactate dans le sang. On peut également imaginer l’intégration d’une connectivité 4G, fonction absente des nouvelles Fenix 8.

Garmin pourrait devancer Apple

Du côté de la Fenix 8 microLED, on en sait un peu plus grâce à son nom. La montre pourrait ainsi être l’une des premières du marché à être équipé non pas d’une dalle Oled, mais microLED. Cette technologie a le mérite d’être plus durable, plus lumineuse et moins énergivore que l’Oled. C’est d’ailleurs vers cette technologie qu’Apple chercherait à faire transiter ses Apple Watch dans les prochaines années.

La Garmin Fenix 7 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour l’heure, ces informations restent néanmoins à prendre avec des pincettes. Il paraît peu probable que Garmin lance une nouvelle gamme de montres outdoor dans les mois suivant l’un de ses plus importants lancements.

Rien n’indique donc que ces montres sortiront dans les prochains mois et il faudra sans doute patienter jusqu’à l’an prochain, si tant est que ces informations soient avérées.