« La Garmin Fenix 8 est la mise à jour la plus importante qu’on n’ait jamais faite » : 4G, formats, Epix, interface… on s’est entretenu avec les concepteurs des nouvelles montres Garmin

À l’occasion de l’annonce des Fenix 8, on a pu s’entretenir avec Jon Hosler, chef de produit Garmin sur la gamme Fenix sur le positionnement des produits, les nouveautés et les quelques absences.

La Garmin Fenix 8 // Source : Garmin

Cette semaine a été particulièrement chargée du côté de Garmin. Le leader des montres de sport a en effet profité de l’Ultra trail du Mont-Blanc (UTMB) pour dévoiler pas moins de quatre nouvelles montres connectées : la Garmin Fenix 8, la Garmin Fenix 8 Solar, la Garmin Enduro 3 et la Garmin Fenix E.

À l’occasion de ces lancements, on a pu échanger avec Jon Hosler, chef de produit Garmin sur la gamme Fenix, et Martin Resch, chef de produit Garmin en Europe. L’occasion de discuter non seulement du positionnement de cette nouvelle gamme, de l’avenir des précédentes montres de Garmin ou de l’absence de 4G sur ces nouvelles montres, fonction pourtant très attendue.

Une Fenix E plus pérenne que l’Epix (Gen 2)

L’une des premières surprises de cette nouvelle gamme concerne l’arrivée d’un nouveau modèle, plus discret et moins cher, la Garmin Fenix E. Une montre qui semble partager l’essentiel de ses caractéristiques avec la Garmin Epix (Gen 2) lancée il y a déjà deux ans. Un point que ne réfute pas Garmin :

La Fenix E et l’Epix Gen 2 sont très similaires. C’est une plateforme semblable, mais on a changé un peu le matériel, pour prendre en charge la nouvelle interface. On a modifié la lunette pour qu’elle soit à l’ordre du jour, comme le reste de la gamme Fenix 8. L’idée, c’est d’avoir un produit qui perdurera dans le temps, même si elle n’a pas toutes les nouvelles fonctions. Pour nous, le « E » signifie Essentiel, pour les fonctions outdoor essentielles. C’est une nouvelle gamme de prix pour les personnes qui voudraient investir la gamme Fenix avec un prix plus agressif. Si vous aimez le design des Fenix, vous pouvez désormais avoir un Fenix avec une nouvelle interface.

La Garmin Fenix E La Garmin Epix (Gen 2)

Au regard du prix de lancement de la Fenix E — 799 euros — et de celui auquel on trouve désormais l’Epix Gen 2 — 499 euros — on pourrait être tenté de s’orienter vers l’ancien modèle tant les caractéristiques sont similaires.

Cependant, pour Jon Hosler, les nouveautés matérielles et logicielles — dans le code comme dans les composants — rendent la nouvelle Fenix E plus pérenne : « À l’avenir, on sera capable de proposer plus de fonctionnalités avec la Fenix E. Elle pourra être maintenue plus longtemps à jour que l’Epix, qui ne pourra pas être mise à jour aussi longtemps ».

Les anciennes montres Epix et Fenix seront toujours mises à jour

Cela ne signifie pas pour autant que Garmin compte délaisser sa précédente gamme de montres, qu’il s’agisse de la Fenix 7, de la Fenix 7 Pro, de l’Epix (Gen 2) ou de l’Epix Pro (Gen 2).

La Garmin Fenix 7 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le constructeur nous a assuré que de nouvelles mises à jour continueront d’être apportées à l’avenir, mais avec un petit bémol :

On continuera de mettre à jour les anciennes montres. Mais elles n’auront pas nécessairement toutes les nouveautés. C’est un tout nouveau code, donc on ne peut pas simplement les activer, il faut les recréer pour les adapter et c’est beaucoup de travail. Beaucoup des mises à jour reposent sur le nouveau matériel, donc ce ne sera pas simple de les mettre à jour. Mais on continuera à les améliorer avec les fonctionnalités que l’on pourra intégrer. On tient à soutenir nos clients à travers le temps.

La plus grosse mise à jour de Garmin sur la gamme Fenix

Dans l’ensemble, pour Jon Hosler et Martin Resch, cette mise à jour est la plus importante jamais proposée par Garmin pour la gamme Fenix, et ce malgré quelques retours relativement mitigés jusqu’à présent.

La lampe torche de la Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Il faut dire que les Fenix 7 et Epix (Gen 2) sont sorties il y a deux ans et demi, suivies des Fenix 7 Pro et Epix Pro (Gen 2) l’an dernier. En passant à une fréquence de renouvellement annuelle, Garmin semble diluer davantage les nouveautés. C’est le cas notamment pour la torche LED ou le capteur de fréquence cardiaque Elevate Gen 5, déjà proposés sur les montres « Pro » de 2023. Pourtant, pour les deux chefs produit, il s’agit bel et bien de « d’une mise à jour bien plus importante que le passage de la Fenix 7 à la Fenix 7 Pro » :

On a un plus grand écran sur la petite et la grande taille. L’Amoled et la charge solaire, ce sont des changements importants pour la marque. Les nouveaux boutons, le haut-parleur, le microphone… si on regarde la somme des nouveautés, la Fenix 8 est la mise à jour la plus importante qu’on n’ait jamais faite, après le passage du monochrome à la couleur. Pour ce qu’on a ajouté sur le matériel, les boutons, l’interface, la plongée, les fonctions de navigations, les exercices de musculation… c’est une mise à jour significative.

Le retour relativement mitigé de la communauté vient en particulier de l’absence d’une fonctionnalité pourtant très attendue sur la gamme Fenix, destinée aux sports en extérieur — randonnée, VTT, montagne, etc — la 4G. Alors que beaucoup espéraient l’intégration d’une connectivité 4G pour aller s’entraîner sans smartphone et partager tout de même son itinéraire à ses proches en guise de sécurité, il n’en est rien.

La Garmin Fenix 8 // Source : Garmin

« On veut s’assurer que, quand on apporte la 4G, ou n’importe quelle fonction de connectivité, ce soit fait de manière authentique et conçu pour les athlètes et les aventuriers », explique Jon Hosler. Le cadre de Garmin ne compte cependant pas jeter l’éponge sur cette fonction, même si elle a disparu des montres de la marque depuis la Forerunner 945 LTE, lancée en 2019 : « On est très intéressé par les capacités offertes par la 4G, notamment pour les cas d’utilisation en outdoor. On voit clairement un espace pour cela sur le marché, mais ce n’est pas pour cette nouvelle gamme ».

Encore une nouvelle interface pour les montres Garmin

Outre les fonctions de plongée ou de musculation, la nouvelle navigation dans les menus ou le micro et le haut-parleur, la nouvelle Fenix 8 se distingue par sa nouvelle interface graphique, encore inédite sur les montres du constructeur.

La Garmin Fenix 8 // Source : Garmin La Garmin Forerunner 265 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le widget de la vfc // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Garmin Venu 2 // Source : Frandroid

Pourtant, Garmin propose déjà bel et bien plusieurs interfaces sur ses montres à écran Amoled… toutes différentes. Les options, paramètres, navigations et menus ont beau être similaire d’une Garmin Venu 3 à une Fenix 8 en passant par une Forerunner 265 ou une Epix (Gen 2), l’interface graphique est différente entre tous ces modèles. Un choix assumé de la part de Garmin :

On conserve des différences visuelles entre les interfaces des modèles de montre. On veut que la gamme Fenix ait un aspect un peu plus technique, avec des lignes plus sobres et une impression plus raffinée. On veut que la gamme Forerunner ait des couleurs plus marquées pour un ressenti plus sportif. On veut que la gamme Venu soit plus simple, plus proche d’une montre connectée. […] On veut conserver cette différence de style. Il y a une raison pour laquelle les produits ont un design différent, pour s’adresser à des clients différents. C’est beaucoup de travail supplémentaire pour nous, mais on souhaite aussi que l’interface logicielle reflète cela.

La Fenix 8 plus importante que la taille du modèle

Il n’y a pas que la taille qui compte. Pour Garmin, c’est désormais la référence du modèle qui a toute son importance. Alors que le constructeur communiquait jusqu’à présent tout autant sur la taille de la montre — avec une petite Fenix 7S, une Fenix 7 moyenne et une grande Fenix 7X — Garmin a fait fi de cette nomenclature lettrée : « Quand les consommateurs donnent leur modèle de montre, que ce soit une S ou une X n’est pas important. On veut qu’ils disent qu’ils ont une Fenix 8. Identifier la montre avec une lettre après son nom, Garmin ne le fera plus beaucoup. On va plutôt utiliser la taille spécifique en mm ».

La Garmin Fenix 8 Solar // Source : Garmin

En parlant de taille, si Garmin ne propose pas de petit modèle sur la Fenix 8 Solar, c’est surtout une question de conception. Selon le constructeur, proposer une autonomie aussi élevée sur un format de 43 mm, aurait nécessité de rendre la montre bien trop épaisse pour être confortable.

D’ailleurs, Jon Hosler nous a confirmé que la plupart des consommateurs étaient plus attirés par les grands écrans, raison pour laquelle non seulement les Fenix 8 proposent, à taille identique, des écrans plus large que les Epix (Gen 2). C’est également ce qui explique le passage de 42 mm vers 43 mm pour le petit format :

Les gens aiment les écrans plus grands, c’est pour ça qu’on est passé de 42 à 43 mm. Un écran de 1,2 pouce est plutôt petit, donc on a augmenté la taille de l’écran à 1,3 pouce. En plus, on a ajouté le haut-parleur, le micro, les nouveaux boutons et on voulait assurer une bonne autonomie, donc on a dû l’augmenter d’environ 1 mm pour que tout rentre.

Prix et disponibilité des Fenix 8, Fenix 8 Solar et Fenix E

Les nouvelles Garmin Fenix 8, Fenix 8 Solar, Fenix E et Enduro 3 sont d’ores et déjà disponibles. à des prix allant de 799 à 1299 selon la taille, le bracelet ou la technologie d’affichage. Nous les testerons dans les prochaines semaines.

