Enduro 3 : Garmin dévoile sa montre la plus autonome à ce jour, avec jusqu’à trois mois d’utilisation

En parallèle de ses Fenix 8 et Fenix 8 Solar, Garmin a également dévoilé sa montre Garmin Enduro 3, avec jusqu’à 3 mois d’autonomie.

La Garmin Enduro 3 // Source : Garmin

En plus de ses montres Fenix 8 et Fenix 8 Solar, Garmin a également profité de l’annonce de ses nouvelles montres connectées pour dévoiler la nouvelle venue dans sa gamme Enduro, la Garmin Enduro 3.

Ce mardi, le constructeur américain a en effet levé le voile sur sa nouvelle montre ultra endurante, destinée aux personnes souhaitant l’autonomie la plus élevée possible, venant remplacer la Garmin Enduro 2.

Des mesures de fréquence cardiaque plus précises

Concrètement, la montre Garmin reprend en grande partie les atouts de l’Enduro 2, mais s’équipe également de quelques nouveautés venues de la Garmin Fenix 8 Solar. On va ainsi retrouver un format unique de 51 mm avec un écran MIP transflectif de 1,4 pouce (280 x 280 pixels) compatible avec la recharge solaire.

La montre embarque par ailleurs le capteur Garmin Elevate Gen 5, une nouveauté par rapport au capteur Elevate Gen 4 de l’Enduro 2. Elle profite aussi d’une lampe torche LED, de verre saphir pour la protection de l’écran et de titane sur la lunette autour de l’affichage.

Jusqu’à trois mois d’autonomie

Logiquement, la Garmin Enduro 3 est compatible avec les principales mesures et scores de Garmin avec notamment les scores de Stamina, d’endurance, de montée ou de statut d’entraînement. La montre permet par ailleurs de mesurer votre fréquence cardiaque, la SpO2, l’altitude et la distance parcourue grâce à un GPS double fréquence. La cartographie est également de mise sur la montre.

La Garmin Enduro 3 // Source : Garmin

Sur le papier, l’Enduro 3 reprend donc les principales caractéristiques de la Fenix 8 Solar. Cependant, elle s’en distingue surtout par l’absence de micro et de haut-parleur pour les appels ou les commandes vocales. Elle n’est pas non plus conçue pour la plongée et ne propose pas les modes dédiés, malgré une étanchéité 10 ATM.

Le gros point fort de la Garmin Enduro 3 réside toutefois dans son autonomie annoncée à 36 jours de base et jusqu’à 90 jours avec la recharge solaire. En sortie avec GPS, il faudra compter sur 120 heures d’autonomie, et 320 heures avec la charge solaire.

Prix et disponibilité de la Garmin Enduro 3

La Garmin Enduro 3 est d’ores et déjà disponible. Elle est proposée en France au prix de 899,99 euros.