Test de la Garmin Enduro 3 : 3 mois de test et 150 heures de sport plus tard

L'Enduro 3 est la montre de sport Garmin conçue pour l'ultra-endurance. Moins connue que les modùles fēnix et epix, la Garmin Enduro 3 semble bien proposer le meilleur rapport autonomie-prix chez la marque. Aprùs trois mois de test, voici notre avis et test complet.

Aux cĂŽtĂ©s de ses montres fēnix 8 et fēnix 8 Solar, Garmin a Ă©galement discrĂštement dĂ©voilĂ© l’Enduro 3 en aoĂ»t 2024. Moins mise en avant, mais tout aussi haut de gamme, l’Enduro 3 ne bĂ©nĂ©ficie pas des principales nouveautĂ©s de la gamme fēnix 8 — micro, haut-parleur, nouveaux boutons
 La montre se concentre sur ce qu’elle fait faire de mieux : l’autonomie. Garmin annonce que son Enduro 3 peut tenir jusqu’Ă 120 heures en mode GPS, voire carrĂ©ment 320 heures en entraĂźnement avec la recharge solaire.

Si nous n’avons pas (encore) effectuĂ© de vĂ©ritables activitĂ©s d’ultra endurance lors de notre test, nous avons portĂ© la Garmin Enduro 3 pendant nos 3 mois d’entraĂźnement, soit un total de plus de 150 heures de sport — course Ă pied, trail, vĂ©lo, gravel et un peu de ski.

Voici notre test complet de la Garmin Enduro 3, avec une attention toute particuliĂšre portĂ©e sur l’autonomie.

Garmin Enduro 3 Fiche technique

ModĂšle Garmin Enduro 3 Dimensions 51 mm x 51 mm x 15,7 mm Technologie Li-Ion DĂ©finition de l’Ă©cran 280 x 280 pixels Dalle MIP MĂ©moire interne 32 Go Poids 57 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romĂštre Oui Capteur de lumiĂšre ambiante Oui Indice de protection MIL-STD-810G, 10 ATM Fiche produit

Ce test a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec une Garmin Enduro 3 prĂȘtĂ©e par Garmin.

Garmin Enduro 3 Une grosse montre étonnamment légÚre

La Garmin Enduro 3 est une grosse montre. Ce modĂšle a en effet la particularitĂ© d’ĂȘtre proposĂ© en une unique grosse taille de boĂźtier de 51 mm, lĂ oĂč la gamme fēnix est dĂ©clinĂ©e en 3 tailles — 42 mm, 47 mm et ce fameux 51 mm. Vous n’Ă©chapperez donc pas au look massif de la montre sur votre poignet, surtout si ce dernier est petit.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’Enduro 3 est Ă©galement plus Ă©paisse que la plus Ă©paisse des fēnix 8 : 15,7 mm contre 15,4 mm. À titre de comparaison, la Suunto Vertical, assez grosse, elle aussi, a une Ă©paisseur de 13,6 mm. Bon, la Coros Vertix 2S reste loin devant avec ses 17,6 mm.

Si l’Enduro 3 est imposante, nous avons Ă©tĂ© agrĂ©ablement surpris par sa masse. On se serait attendus Ă une montre bien plus lourde, mais une fois enfilĂ©e, seuls 63 grammes viennent embĂȘter le poignet. Comptez sur une lunette en titane et un boĂźtier en polymĂšre, un combo classique chez Garmin.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour vous rendre compte de la masse de l’Enduro 3, voici une comparaison avec les autres modĂšles Garmin haut de gamme en titane :

Enduro 3 (51 mm) fēnix 8 Solar (51 mm) fēnix 8 Amoled (51 mm) fēnix 8 Amoled (47 mm) Avec bracelet 63 g 95 g 92 g 73 g Sans bracelet 57 g 67 g 64 g 52 g

Ainsi, l’Enduro 3 se rapproche plus de la masse des Forerunner 965 et Forerunner 265 que des fēnix 8. Inattendu, mais on prend. Au quotidien, difficile Ă croire, mais la montre s’oublie vite malgrĂ© sa taille.

Les trois boutons de la tranche gauche de la Garmin Enduro 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Comme mentionnĂ© dans l’introduction, la Garmin Enduro 3 ne possĂšde pas les derniĂšres nouveautĂ©s de la gamme fēnix 8. CĂŽtĂ© design, cela se traduit par l’absence des boutons dits inductifs Ă©tanches et du combo microphone/haut-parleur intĂ©grĂ© au boĂźtier. Si l’on traduit : l’Enduro 3 garde les boutons classiques, que nous prĂ©fĂ©rons aux nouveaux, et ne profite pas des commandes vocales, que nous trouvons gadgets. Comme quoi, la nouveautĂ© n’est pas forcĂ©ment toujours mieux.

Le bouton principal est ornĂ© de jaune // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On retrouve les 5 boutons habituels chez Garmin : 3 à gauche 2 à droite. Le bouton supérieur droit, qui permet de valider les actions, se démarque par sa couleur jaune.

Sans surprise, la lampe torche est de la partie, sur la tranche supĂ©rieure du boĂźtier. Toujours aussi utile et puissante (au moins comme un flash de tĂ©lĂ©phone), elle permet d’ĂȘtre vu la nuit par les conducteurs ou simplement de vous frayer un chemin la nuit aux toilettes.

La lampe LED de l’Enduro 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Blague Ă part, mon utilisation de cette lampe torche est la mĂȘme depuis mon premier test avec la Garmin fēnix 7 Pro, Ă savoir tout moment qui me demanderait de sortir mon tĂ©lĂ©phone pour le flash. Avec l’Enduro 3, un double appui sur le bouton supĂ©rieur gauche suffit pour Ă©clairer la zone devant moi.

CĂŽtĂ© rĂ©sistance, il faudra se lever tĂŽt pour casser l’Enduro 3, puisqu’elle bĂ©nĂ©ficie logiquement des protections les plus Ă©levĂ©es chez Garmin. Au-delĂ de la lunette en titane, la montre peut rĂ©sister Ă une pression Ă©quivalente Ă 100 mĂštres de profondeur.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le dos du boĂźtier embarque le port de charge propriĂ©taire (toujours pas de charge sans fil) et surtout le capteur cardio optique Elevate Gen 5, le plus Ă©voluĂ© Ă date chez Garmin, et donc proposĂ© sur les modĂšles haut de gamme, dont l’Enduro 3.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Autre diffĂ©rence de l’Enduro 3 par rapport Ă ses congĂ©nĂšres Garmin : son bracelet en nylon Ă©lastique en lieu et place de l’habituel silicone. Nous le prĂ©fĂ©rons largement puisque son accroche de scratch permet un ajustement plus prĂ©cis. Attention, gros boĂźtier oblige, il ne faudra pas se tromper de taille de bracelet si vous souhaitez en changer. Ici, c’est du 26 mm !

Garmin Enduro 3 Un Ă©cran MIP pour une meilleure autonomie

Nous venons de le voir, la Garmin Enduro 3 est une grosse montre de sport. Dommage que sa taille d’Ă©cran (35,56 mm) soit exactement la mĂȘme que sur les modĂšles fēnix 8 de 47 mm et 51 mm.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est comme si l’Enduro 3 ne profitait pas de sa taille pour embarquer un Ă©cran plus grand
 ou que les fēnix 8 de 47 mm Ă©taient mieux conçues. Les bordures sont en rĂ©alitĂ© dĂ©diĂ©es Ă la recharge solaire, que nous n’avons toujours pas rĂ©ussi Ă exploiter concrĂštement. Disons que cet atout permettra Ă certaines personnes de limiter la dĂ©charge de la batterie, si tant est qu’elles passent leurs journĂ©es dehors, en Ă©tĂ© et sans nuages.

Notons l’absence de graduations autour de l’Ă©cran, remplacĂ©es ici par un cercle non continu et parfois jaune. Les bordures se font alors moins discrĂštes. Regardez plutĂŽt par vous-mĂȘme.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

TrĂšs axĂ©e autonomie, la gamme Enduro sera sĂ»rement l’une des derniĂšres Ă rĂ©sister au passage Ă un Ă©cran Amoled. Vous l’aurez compris, l’Enduro 3 reste sur une technologie d’Ă©cran MIP.

Pour aller plus loin

Écran Amoled ou MIP transflectif : quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

Faisons rapide pour cette partie du test en rappelant que ces Ă©crans ont l’avantage d’ĂȘtre parfaitement lisibles en plein soleil et d’offrir une meilleure consommation Ă©nergĂ©tique, lĂ oĂč les Ă©crans Amoled sont plus consommateurs et lĂ©gĂšrement moins visibles en extĂ©rieur — mĂȘme si nous n’avons jamais rĂ©ellement relevĂ© de problĂšme lors de nos tests de montres de sport avec Ă©cran Amoled.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Bon, cĂŽtĂ© apparence, ajoutons aussi que les Ă©crans MIP sont bien moins jolis, colorĂ©s et lumineux que les Ă©crans Amoled : 280 × 280 pixels pour l’Enduro 3 contre 454 × 454 pixels pour les fēnix 8. Ils gardent cependant l’avantage d’ĂȘtre discrets, et c’est pour ça que je les prĂ©fĂšre encore aujourd’hui, avis qui n’est que le mien.

Sans surprise, l’Ă©cran de l’Enduro 3 a Ă©tĂ© parfaitement lisible pendant toute la durĂ©e de notre test.

Garmin Enduro 3 Quelques changements d’interface, sans plus

L’Enduro 3 propose la mĂȘme expĂ©rience que les derniĂšres fēnix, Ă commencer par les 32 Go de stockage interne, de quoi stocker suffisamment de cartes et de musique.

Au quotidien, la seule diffĂ©rence concerne l’absence de microphone et de haut-parleur intĂ©grĂ©s : vous ne bĂ©nĂ©ficierez pas du nouvel assistant vocal de Garmin, que nous avons jugĂ© gadget lors de notre test de la fēnix 8, et vous ne pourrez pas non plus passer d’appels.

Le volet de notifications sur la Garmin Enduro 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’interface a quant Ă elle Ă©voluĂ© pour suivre celle des nouvelles fēnix 8. Il est donc question de quelques modifications ici et lĂ , sans bouleverser non plus le tout. On retiendra surtout deux changements :

l’appui sur le bouton du milieu gauche ouvre la liste des notifications, lĂ oĂč il nous faisait avant atterrir en bas de la frise de donnĂ©es ;

l’appui sur le bouton supĂ©rieur droit ouvre un menu gĂ©nĂ©ral (activitĂ©s, carte, horloge
) au lieu d’afficher directement la liste des activitĂ©s : il faut un clic supplĂ©mentaire avant d’en choisir une.

Une partie des paramĂštres du profil course Ă pied // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On conserve bien entendu la navigation avec les boutons ou par l’Ă©cran tactile. Garmin oblige, la montre est toujours aussi fiable, malgrĂ© quelques inattendues lenteurs ici et lĂ .

Passons rapidement sur l’application Garmin Connect, qui n’a pas changĂ© depuis sa derniĂšre refonte en mars 2024. Bien que plus personnalisable et un peu plus esthĂ©tique, nous gardons ce petit goĂ»t d’inachevĂ© en bouche. Certains menus importants demandent trop de clics pour ĂȘtre ouverts. Plus gĂ©nĂ©ralement, la catĂ©gorie « entraĂźnements » mĂ©riterait d’ĂȘtre revue dans son organisation.

L’application Garmin Connect // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Une chose est sĂ»re, les donnĂ©es et les options ne manquent pas avec Garmin. Dommage que la personnalisation de l’application n’ait pas Ă©tĂ© poussĂ©e plus loin. On prĂ©fĂšre largement les applications mobile de Suunto et Coros, plus lĂ©gĂšres et agrĂ©ables Ă utiliser.

Garmin Enduro 3 Tous les sports Garmin, sauf la plongée

L’Enduro 3 sait tout faire, ou presque. CĂŽtĂ© capteurs, la montre embarque ce qui se fait de mieux chez Garmin : puce GNSS avec positionnement multibandes, moniteur de frĂ©quence cardiaque Garmin Elevate Gen 5, oxymĂštre de pouls pour la SpO2, altimĂštre baromĂ©trique, boussole, gyroscope, accĂ©lĂ©romĂštre et cette fameuse lampe torche.

Pour aller plus loin

SpO2, ECG, VFC, frĂ©quence cardiaque : comment les montres connectĂ©es prennent soin de votre cƓur

À noter que l’Ă©lectrocardiogramme n’est pour l’instant toujours pas activĂ© en France, en l’absence de validation par les autoritĂ©s de santĂ©.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’Enduro 3 donne accĂšs Ă la multitudes de profils de sport et d’options offertes par Garmin sur ses montres haut de gamme. Au-delĂ des habituels course Ă pied, vĂ©lo et natation, la montre saura vous accompagner en surf, ski de fond, golf, vtt, musculation et bien d’autres, toujours avec des Ă©crans et des fonctionnalitĂ©s dĂ©diĂ©es.

Bref, c’est une des montres multisports Garmin par excellence. Il est par exemple toujours agrĂ©able de retrouver la difficultĂ© et le nom des pistes de ski, ainsi que celui des remontĂ©es mĂ©caniques, le tout avec des champs de donnĂ©es pertinents affichĂ©s par dĂ©faut.

Le rĂ©sumĂ© d’une sortie ski // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La seule limite concernera les plongeurs rĂ©crĂ©atifs : l’Enduro 3 est dĂ©pourvue de capteur de profondeur, ce qui la rend incompatible avec les profils de plongĂ©e sous-marine et d’apnĂ©e. C’est l’un des rares avantages de la fēnix 8 par rapport Ă cette Enduro 3.

Le rĂ©capitulatif d’une de mes nuits // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Cette derniĂšre profite Ă©videmment des nombreuses fonctionnalitĂ©s, des modes et surtout des scores Garmin. RĂ©cupĂ©ration et entraĂźnement, tout y passe : suivi du sommeil, de la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque, de la charge d’entraĂźnement, mais aussi scores de prĂ©paration Ă l’entraĂźnement, d’endurance, de montĂ©e… Il y a de quoi passer quelques minutes le matin pour tout vĂ©rifier pour les plus curieux. Justement, le rapport matinal proposĂ© par Garmin s’est encore une fois rĂ©vĂ©lĂ© pratique lors de notre test.

Le statut de vfc // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le mode ClimbPro est toujours aussi pratique en trail, tout comme les larges possibilités de personnalisation des cadrans de sport.

L’Enduro 3 profite logiquement de la cartographie Garmin, toujours aussi dĂ©taillĂ©e. Les cartes avec les routes en sentiers sont prĂ©chargĂ©es dans la montre et sont donc utilisables dĂšs la premiĂšre heure. Cela ne fait malheureusement pas tout.

La cartographie de l’Enduro 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Si Suunto propose des cartes moins dĂ©taillĂ©es, elles sont plus agrĂ©ables Ă lire et surtout plus faciles Ă comprendre en trail, surtout lorsqu’on fait face Ă deux chemins. Chez Suunto Ă©galement, il est possible de crĂ©er des itinĂ©raires directement depuis l’application mobile, comme chez Coros, lĂ oĂč Garmin demande de passer par un ordinateur.

On a comme l’impression que Garmin se repose sur ses lauriers ici et que l’expĂ©rience utilisateur pourrait ĂȘtre amĂ©liorĂ©e.

La précision du GPS de la Garmin Enduro 3

Faisons rapide pour cette sous-partie. L’Enduro 3 offre une prĂ©cision GPS attendue pour une montre Garmin haut de gamme. Son mode le plus prĂ©cis dit multibandes bat celui de notre Suunto Vertical, en Ă©tant sacrĂ©ment efficace dans toutes les situations, y compris en ville avec des immeubles de chaque cĂŽtĂ© de la route.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

Voici justement deux captures d’Ă©cran qui montre la justesse de la Garmin Enduro 3 (en bleu) par rapport Ă la Suunto Vertical (en orange). Bon, les deux montres sont trĂšs prĂ©cises, nous pinaillons car il faut bien le faire pour des montres vendues entre 800 et 900 euros.

Les autres modes GNSS de l’Enduro 3 sont moins prĂ©cis mais moins consommateurs. L’option SatIQ, que nous avons dĂ©jĂ testĂ©e et dĂ©taillĂ©e dans cet article, offre des rĂ©sultats trĂšs prĂ©cis, tout en consommant un peu moins de batterie. Lors d’une longue sortie trail, il a parfois Ă©tĂ© moins juste que notre Suunto Vertical, sans que l’une des deux soient gĂ©nĂ©ralement plus prĂ©cise que l’autre.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Montre d’ultra-endurance oblige, nous avons effectuĂ© un test avec le mode GPS uniquement, qui est donc moins prĂ©cis que le mode multi GNSS + mulitbandes — car il s’appuie uniquement sur les satellites GPS. Nous avons alors comparĂ© le tracĂ© de la Garmin Enduro 3 avec ceux du compteur vĂ©lo Garmin Edge 1050 et de la montre Suunto Vertical, tous deux paramĂ©trĂ©s dans leur mode GNSS le plus prĂ©cis, le fameux multibandes.

Eh bien les plus de 100 km Ă vĂ©lo en sortant de Paris n’ont pas Ă©tĂ© durs Ă gĂ©rer pour la Garmin Enduro 3 et son mode GPS. Le terrain Ă©tait trĂšs ouvert avec quelques passages en forĂȘt. Les plus determinĂ©s scruteront tout le parcours. Pour les autres, retenez que les trois traces sont quasiment tout le temps superposĂ©es, hormis quelques rares dĂ©bordements de l’Enduro 3 en ville.

Bref, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Garmin Enduro 3 : vos tracés seront toujours précis, voire les plus précis du marché en utilisant le mode le plus consommateur (multibandes).

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin Enduro 3

La Garmin Enduro 3 embarque le capteur cardiaque optique le plus précis proposé par Garmin à ce jour, fin 2024 : le Elevate Gen 5. TrÚs précis sur nos tests des autres montres Garmin équipées elle aussi de ce capteur, il a été moins performant avec notre Enduro 3.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer prĂ©cisĂ©ment votre frĂ©quence cardiaque durant le sport

Séance de seuil : comparaison de mesures de fréquence cardiaque entre la Garmin Enduro 3 et une ceinture cardiofréquencemÚtre (référence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

TantĂŽt parfaitement prĂ©cise, tantĂŽt dans les choux pendant plusieurs minutes, l’Enduro 3 nous a donc déçue sur ce point, habituellement parfairement maĂźtrisĂ© chez Garmin. Nous mettrons cette inconstance sur le compte de la grosse taille de la montre (qui provoque plus de mouvements sur mon petit poignet) et de notre pĂ©riode de test en hiver.

Footing : comparaison de mesures de fréquence cardiaque entre la Garmin Enduro 3 et une ceinture cardiofréquencemÚtre (référence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Reste que nous conseillons toujours une ceinture cardiofrĂ©quencemĂštre pour s’assurer de la prĂ©cision de la mesure de la frĂ©quence cardiaque.

Terminons justement sur trois comparaisons entre la Garmin Enduro 3 et notre ceinture Polar H10 : un footing, une séance de seuil et 5 heures de vélo.

Comparaison des fréquences cardiaques moyennes :

FrĂ©quence cardiaque moyenne Garmin Enduro 3 Ceinture Polar H10 (rĂ©fĂ©rence) Footing 140 141 3×10’ tempo 161 160 Sortie longue vĂ©lo 134 134

Comparaison des fréquences cardiaques maximales :

FrĂ©quence cardiaque moyenne Garmin Enduro 3 Ceinture Polar H10 (rĂ©fĂ©rence) Footing 160 166 3×10’ tempo 183 188 Sortie longue vĂ©lo 162 161

Garmin Enduro 3 Une copieuse autonomie, forcément

C’est ici la partie la plus importante de ce test : que vaut rĂ©ellement l’autonomie de cette Garmin Enduro 3 ? Vendue comme la montre conçue pour l’ultra-endurance, Garmin va mĂȘme jusqu’Ă annoncer la meilleure autonomie de sa catĂ©gorie.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Bon, la marque prĂ©cise que les 320 heures d’autonomie promises sont atteignables en mode GPS (pas le plus prĂ©cis) et en cas d’utilisation continue en plein soleil Ă 50 000 lux. Garmin fait ici rĂ©fĂ©rence Ă la recharge solaire, que nous pouvons d’ores et dĂ©jĂ supprimer pour notre test, qui n’a clairement pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© dans de telles conditions.

Reste que les promesses d’autonomie de l’Enduro 3 sont allĂ©chantes :

jusqu’Ă 36 jours en mode montre connectĂ©e, contre 30 jours pour la fēnix 8 Solar 51 mm ou 16 jours pour la fēnix 8 47 mm ;

jusqu’Ă 60 heures sur le mode GPS le plus prĂ©cis (multi GNSS + multibandes), contre 52 heures pour la fēnix 8 Solar 51 mm ou 35 heures pour la fēnix 8 47 mm.

Voilà voilà pour les données marketing. Place aux résultats de notre test terrain :

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 SpO2 Non Non Oui Non Satellites Tous les systĂšmes + multibandes SatIQ Tous les systĂšmes GPS uniquement GPS 24 h et 20 mn 28 h et 55 mn 22 h 32 h Port la nuit Une nuit sur deux Une nuit sur deux Une nuit sur trois Une nuit sur trois Autonomie 21 jours 18 jours 26 jours 23 jours

Autant dire que la montre est autonome et qu’il a fallu des semaines et des semaines pour la tester correctement — c’est du moins ce que j’ai dĂ» raconter Ă Garmin pour garder la montre un peu plus que prĂ©vu.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

À titre de comparaison, la Coros Vertix 2S a tenu 23 jours avec 27 heures de sport en mode de consommation le plus Ă©levĂ© (multibandes), ce qui la place lĂ©gĂšrement devant la Garmin Enduro 3 — cf. premiĂšre colonne pour des paramĂštres d’utilisation similaire. La Suunto Vertical est en tout cas battue.

Retenez donc que la Garmin Enduro 3 est trĂšs endurante et qu’Ă moins de faire 4 heures de sport en extĂ©rieur tous les jours, vous aurez de quoi tenir 2 Ă 3 semaines, voire bien plus si vous faites moins de sport.

Le port de charge et le cĂąble de l’Enduro 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Aucun problĂšme pour les activitĂ©s d’ultra endurance donc, Ă condition de ne pas utiliser la lampe torche intĂ©grĂ©e trop longtemps.

CĂŽtĂ© recharge, la montre a mis plus de deux heures Ă passer de 0 % Ă 100 %. C’est trĂšs long.

Garmin Enduro 3 Appel et communication

Rien de neuf au soleil. L’Enduro 3 communique avec les habituels accessoires de sport (ceinture, capteurs de puissance…) et peut ĂȘtre mise Ă jour en Wi-Fi. Si la connectivitĂ© 4G est toujours attendue par une partie des utilisateurs, ils pourront se contenter du service de paiement Garmin Pay, compatible avec quelques banques en France.

Pour aller plus loin

Garmin Pay : comment payer sans contact avec sa montre Garmin

La montre ne peut pas ĂȘtre utilisĂ©e pour passer des appels, alors que les fēnix 8 le peuvent.

L’Enduro 3 est disponible en une seule taille et finition, ce qui facilitĂ© grandement la lecture de options et des prix par rapport Ă la grande gamme fēnix 8.

Comptez 899,99 euros pour la Garmin Enduro 3 et son boĂźtier de 51 mm, lĂ oĂč la Garmin Enduro 2 demandait 1 099,99 euros Ă son lancement. Et 200 euros de « baisse » chez Garmin, c’est assez rare pour ĂȘtre soulignĂ©.

Nous y viendrons dans la conlusion, mais ce prix, bien qu’Ă©levĂ©, est Ă©tonnament intĂ©ressant si on le compare Ă ceux des fēnix 8, vendue entre 999 euros et 1 199 euros. Disons que pour 95 % des fonctionnalitĂ©s et une bien meilleure autonomie, l’Enduro 3 paraĂźt tout de suite plus attirante.