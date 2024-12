Statut VFC chez Garmin : tout comprendre de la variabilité de la fréquence cardiaque sur les montres de sport

Proposé par de nombreuses montres Garmin, le statut de VFC permet d’analyser votre état de forme, de maladie et de stress. On vous explique tout pour le comprendre, mieux l’utiliser au quotidien et pour l’entraînement.

Le statut VFC sur une montre Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Apparue depuis quelques années sur les montres Garmin, la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC, est largement mise en avant par la marque sur ses montres de sport.

Les modèles les plus récents permettent en effet d’obtenir, chaque jour, un « statut VFC » censé indiquer votre état de forme ou de fatigue du moment. Mais comment est-il calculé, à quoi correspond-il et à quoi sert-il ? C’est ce qu’on va voir dans ce dossier complet sur le statut VFC des montres Garmin.

Qu’est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque ?

La variabilité de la fréquence cardiaque correspond à l’écart moyen entre deux battements cardiaques. En effet, le coeur ne bat pas à une fréquence régulière, mais avec des intervalles qui vont légèrement différer d’un battement à l’autre. La différence entre ces écarts, c’est ce qu’on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, exprimée en millisecondes (ms).

Par exemple, si une personne enchaîne quatre battements cardiaques avec des écarts entre chacun de 848 ms, 829 ms, 843 ms et 822 ms, la variabilité sur cette période sera de 26 ms, soit 848-822.

L’intérêt des montres connectées, c’est qu’elles sont capables non seulement d’analyser la fréquence cardiaque en elle-même, mais également de mesurer précisément chaque battement cardiaque.

Dès lors, en se basant simplement sur son capteur cardio optique, la montre peut mesurer aussi la VFC de l’utilisateur. Pour ce faire, elle ne nécessite pas de capteur supplémentaire comme pour la saturation en oxygène dans le sang (SpO2).

La variabilité de la fréquence est un excellent indicateur du stress. Pour le comprendre, il faut savoir que le système nerveux autonome — qui gère les fonctions automatiques du corps — est basé sur deux parties : le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique.

Le widget de la VFC sur la Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’évolution de la VFC jour après jour, nuit après nuit, va permettre de voir quelle est la partie qui va prendre l’ascendant sur le système nerveux autonome.

Pourquoi ma VFC diminue ?

Si la valeur de VFC baisse, c’est le signe d’une prévalence du système nerveux sympathique.

Il s’agit de la partie du système nerveux autonome en charge de l’augmentation de la fréquence cardiaque, de la capacité respiratoire ou de la sudation.

Généralement, le système nerveux sympathique prend l’ascendant lors de périodes de stress de l’organisme, qu’il s’agisse d’une période de maladie, de stress mental, ou de consommation d’alcool.

Dans mon cas, après deux ans d’utilisation d’une montre Garmin, j’ai pu constater que ma VFC avait systématiquement chuté lorsque j’étais malade ou fortement stressé. En cela, cette baisse de VFC peut être un bon indicateur pour constater qu’on va tomber malade ou qu’on est soumis à trop de pression.

Lorsque la VFC baisse, il peut donc être utile de prendre un peu de repos pour récupérer aussi bien physiquement que mentalement. Il se peut également que ce soit tout à fait normal, en période de pic d’entraînement, afin d’inciter le corps à s’adapter avant une échéance. Par ailleurs, après des mois d’entraînements intenses, la VFC peut aussi chuter durant la période d’affutage, lorsqu’on réduit considérablement l’entraînement à l’approche d’une compétition.

Pourquoi ma VFC augmente ?

À l’inverse, une augmentation de la VFC est le signe d’une supériorité du système nerveux parasympathique.

Si le système nerveux sympathique est celui qui va gérer les réactions au stress et à la nervosité, le système parasympathique est celui en charge de la détente. C’est cette partie du système nerveux autonome qui va réduire la fréquence cardiaque, fermer la pupille ou stimuler la digestion.

Généralement, une augmentation de la VFC — et donc une prévalence du système nerveux parasympathique — résulte d’une période de repos et de récupération.

On aura tendance à privilégier une VFC qui varie à la hausse, signe d’une récupération efficace. Cependant, cela est tout de même à nuancer. En effet, une VFC qui augmente peut également être le signe d’un surentraînement avec des activités de faible intensité. Pour rétablir l’équilibre, il vaut donc mieux augmenter la difficulté de quelques séances d’entraînement.

Qu’est-ce qu’une variabilité de la fréquence cardiaque « normale » ?

La variabilité de la fréquence cardiaque peut être très différente d’un individu à l’autre. Surtout, elle ne peut pas foncièrement s’améliorer en fonction de sa forme, à la hausse comme à la baisse. Dès lors, il n’existe pas de VFC que l’on pourra qualifier de normale, puisqu’elle dépendra avant tout de l’individu.

Ce que l’on va chercher à mesurer avec la VFC, plus que la valeur en elle-même, c’est son évolution dans le temps. Chez Garmin, par exemple, un statut de VFC considéré comme « normal » signifie que la mesure reste stable dans le temps, sans pic à la hausse comme à la baisse.

L’évolution de la VFC avec l’âge // Source : Whoop

Il est cependant à noter que la VFC moyenne d’un individu a tendance à décliner avec l’âge. D’après les données de la marque de bracelet connecté Whoop, 50 % des utilisateurs de 20 ans ont une VFC entre 60 et 115 ms, tandis que 50 % de ceux de 60 ans ont une VFC entre 30 et 45 ms.

Dans l’absolu, il reste important de noter qu’il n’existe pas de VFC normal. Une personne en pleine forme peut avoir une VFC de 39 ms alors qu’une personne fortement sédentaire peut avoir une VFC de 150 ms… et inversement. En elle-même, la VFC ne doit donc pas être comparée d’une personne à l’autre.

Qu’est-ce que le statut de VFC chez Garmin ?

La variabilité de la fréquence cardiaque pouvant fortement varier d’une nuit à une autre et étant fortement individualisée, il ne serait pas très utile de la mesurer chaque nuit et de donner une valeur brute à l’utilisateur.

Un statut VFC lissé sur sept jours

C’est en ce sens que Garmin va un peu plus loin avec son « statut de VFC » qui présente deux intérêts : d’abord, il est lissé sur plusieurs jours, ensuite, il est contextualisé.

Concrètement, le statut de VFC de Garmin n’est pas la mesure de VFC durant la dernière nuit, mais une moyenne lissée sur les sept nuits précédentes. De quoi permettre de faire abstraction d’une mauvaise nuit passée pour que le statut soit plus représentatif de votre état de forme général du moment. Chaque jour, la VFC moyenne durant l’ensemble de la nuit est bien évidemment calculé — et accessible dans les données de Garmin Connect. Mais, pour le statut de VFC, c’est donc une moyenne des sept moyennes nocturnes précédentes qui est calculée.

Cela signifie bien qu’il faudra patienter quelques jours — en l’occurrence trois semaines — après avoir porté une montre Garmin avant de voir apparaître son premier statut VFC. Le temps pour la montre de vous connaître et de calibrer vos valeurs dites « normales ».

Un statut de VFC contextualisé

Le statut de VFC de Garmin a également pour intérêt d’être accompagné d’un petit commentaire en fonction de là où il se situe par rapport à une zone dite « normale » ou « ligne de base », représentée en gris.

Cette ligne de base va évoluer avec le temps et avec l’évolution de votre VFC. Elle correspond à ce que Garmin estime être votre zone de VFC optimale, avec une valeur minimale et une valeur maximale. Ensuite, en fonction de là où votre VFC se situe dans cette ligne de base, plusieurs commentaires sont associés, avec une forme et une couleur différente) :

VFC moyenne dans la ligne de base : VFC équilibrée (rond vert)

VFC moyenne au-dessus ou juste en dessous de la ligne de base : VFC déséquilibrée (carré orange)

VFC moyenne bien en dessous de la ligne de base : VFC faible (triangle rouge)

Encore une fois, on parle bien de la valeur de VFC moyenne lissée sur sept jours ici, et non pas de la VFC moyenne de la nuit précédente. Il peut arriver d’avoir une VFC faible sur une nuit sans que ce soit un problème. Ça peut en revanche le devenir si cela se répète sur plusieurs jours et c’est alors là que le statut passera en « VFC faible ».

Le statut de VFC de Garmin peut être utilisé comme une donnée en tant que telle, pour savoir si on a besoin de récupérer ou si on est en pleine forme. Cependant, au-delà du score en lui-même, ce statut et la VFC en générale est utilisée par Garmin dans plusieurs de ses indictateurs.

Ainsi, le statut de VFC est l’un des principaux critères pris en compte par Garmin pour établir le score de préparation à l’entraînement. Aux côtés de la qualité du sommeil, du temps de récupération ou de la charge d’entraînement, le statut VFC l’un des quatre facteurs pris en compte par Garmin pour évaluer si vous êtes aptes à vous entraîner ou si vous devriez vous reposer.

Le score Body Battery sur la Garmin Forerunner 255 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

De la même manière, la variabilité de la fréquence cardiaque est primordial pour l’analyse de la Body Battery de Garmin. Cet indice permet de savoir si vous êtes soumis à un stress trop important dans la journée et si vous finissez celle-ci trop fatigué. Ce n’est, en revanche, pas le statut de VFC qui est utilisé, mais la VFC en elle-même, au long de la journée, pour évaluer les périodes de stress.

Enfin, pour l’évaluation du statut d’entraînement aussi, le statut de VFC est pris en compte. Avec une VFC dans la partie haute de la « ligne de base », les algorithmes de Garmin auront davantage tendance à qualifier l’entraînement de « productif », même avec une charge d’entraînement plus faible qu’à l’acoutumée. Pour atteindre un « pic » d’entraînement aussi, une VFC élevée est préférable selon Garmin.

Les montres Garmin avec statut de VFC

Le statut de VFC est proposé sur un grand nombre de montres connectées Garmin. On va le retrouver aussi bien sur des modèles dédiés au fitness qu’à la course à pied.

