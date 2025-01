Garmin : une panne majeure des montres de sport vous empêche de vous entraîner

Les utilisateurs de montres Garmin font face à un problème majeur qui empêche de lancer une activité ce mardi. La marque travaille à un correctif.

La Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est un problème particulièrement handicapant pour une marque autant liée au sport qu’a rencontré Garmin. En effet, depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs dans le monde entier font état de soucis au moment de lancer un enregistrement d’activité GPS avec leur montre Garmin.

Pour aller plus loin

Montres connectées Garmin : quel modèle de smartwatch choisir en 2025 ?

Plus concrètement, les utilisateurs font alors face à un triangle bleu — celui qui s’affiche normalement au moment d’allumer sa montre — qui ne disparaît jamais et se met à clignoter. Dès lors, impossible pour les utilisateurs non seulement d’enregistrer la moindre activité sportive, mais également de revenir à d’autres fonctionnalités comme le cadran d’accueil.

Sur son site de support, le constructeur détaille davantage le problème, sur une bannière affichée :

Nous sommes à la recherche d’appareils affichant un triangle bleu lors du lancement d’une activité GPS. Maintenir le bouton d’allumage jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne et ensuite le rallumer permet de restaurer temporairement les fonctionnalités. Nous vous fournirons plus d’information lorsqu’une résolution définitive sera disponible.

Garmin a par ailleurs communiqué sur son centre d’assistance au Japon pour donner un peu plus d’informations.

Les montres Garmin concernées par le problème

Outre le fait de rappeler que le constructeur travaille à une résolution de ce problème, Garmin indique également quels sont les modèles concernés :

Dans notre cas, nous avons réussi à reproduire le souci avec une montre Garmin Fenix 8.