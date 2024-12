Indice Stamina de Garmin : on vous explique tout sur le score d’endurance des montres de sport

Proposé depuis quelques années par les montres et compteurs GPS Garmin haut de gamme, l’indice de Stamina peut servir à estimer votre énergie restante durant l’entraînement ou pour une course. On vous explique tout sur le score de Stamina chez Garmin.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Parmi les nombreuses données, indices et scores proposés sur les compteurs GPS et montres Garmin, celui lié à la Stamina peut vous servir aussi bien à l’entraînement qu’un jour de course.

Mais comment fonctionne ce score, à quoi peut-il servir et comment peut-on l’utiliser au mieux ? C’est ce qu’on va voir dans ce dossier complet.

Qu’est-ce que le score de Stamina sur les montres Garmin ?

La Stamina est un score proposé sur certaines montres Garmin haut de gamme. Il s’agit d’une manière, pour Garmin, de permettre de visualiser les performances d’endurance de l’utilisateur.

Concrètement, la Stamina est exprimée via un score en pourcentage. Pour chaque nouvelle activité, course ou entraînement, la montre va partir d’un score de 100 %. Elle considère que vos batteries d’énergie sont pleines au départ de la séance.

L’évolution du score Stamina de Garmin // Source : Garmin

Par la suite, la Stamina va se vider au fur et à mesure de l’exercice, alors que la fatigue va s’accumuler et les capacités cardiovasculaires vont être mises à plus ou moins rude épreuve. On peut ainsi finir une séance tranquille avec un score de Stamina à 80 % ou une séance difficile par intervalles à 5 %.

Arrivé à 0 %, Garmin considère que vous n’avez plus d’énergie en réserve.

Quelle différence entre la Stamina et le potentiel de Stamina ?

Les montres et compteurs Garmin vont en fait proposer deux scores de Stamina bien distincts : la Stamina en elle-même et le potentiel de Stamina.

La Stamina

La Stamina est censée analyser votre endurance en temps réel à l’intensité à laquelle vous vous entraînez.

Elle va donc fluctuer tout au long de la séance, a fortiori sur une séance fractionnée où vous variez régulièrement les allures. Par exemple, sur une séance de VMA de 10 x 400 m avec des récupérations d’une minute, la Stamina va chuter à chaque intervalle de 400 mètres. En revanche, elle va remonter à chaque récupération d’une minute.

De même, si vous participez à une course cycliste, la Stamina va baisser lors des gros efforts de montée, mais vous allez pouvoir récupérer lors des descentes.

Le potentiel de Stamina

Aux côtés de la Stamina, Garmin propose un score de « Stamina potentiel », ou « potentiel de Stamina ». Il s’agit de la réserve totale d’endurance qui vous reste. Comme l’explique Garmin, « si la Stamina est votre niveau de carburant, alors le potentiel d’endurance est la capacité totale de votre réservoir de carburant ».

Contrairement à la Stamina en temps réel, le potentiel de Stamina ne peut pas remonter, il va simplement descendre plus ou moins rapidement en fonction de l’intensité de l’exercice.

Dans l’exemple ci-dessous, le potentiel de Stamina est affiché en gris et la Stamina en temps réel en orange. Il s’agissait d’une séance constituée de la sorte :

Échauffement de 16 minutes en footing

10 x 400 m à VMA (45 secondes de pause entre chaque répétition)

Récupération de 16 minutes en footing

Sur l’échauffement, la Stamina et son potentiel sont descendus en même temps et les deux courbes sont alignées. C’est logique, puisque le footing était fait à une allure tranquille, sans s’épuiser. À partir du premier intervalle en revanche, les deux courbes se sont séparées : la Stamina temps réel a chuté tandis que le potentiel de Stamina est descendu moins rapidement.

Une fois les 10 répétitions terminées, en repassant en footing, j’ai pu récupérer jusqu’à ce que ma Stamina en temps réel atteigne à nouveau mon potentiel de Stamina.

Même si la séance a intégré certaines phases de récupération, je vais nécessairement terminer plus fatigué qu’au départ. C’est cela que va mesurer le potentiel de Stamina et c’est pour cela qu’il ne pourra jamais remonter.

En revanche, sur une séance à allure ou vitesse stable, sans variation ni phase intensive, le potentiel de Stamina aura tendance à être aligné sur la Stamina en temps réel comme on peut le voir ci-dessus.

Les montres et compteur GPS pour vélo Garmin vont se servir de plusieurs données pour estimer votre score de Stamina, aussi bien en temps réel que votre Stamina potentielle.

Sur sa page dédiée à cet indice, Garmin indique que le score de Stamina est basé sur deux données. Pour la course à pied, le score va se baser aussi bien sur la fréquence cardiaque que sur la vitesse. Pour le cyclisme, c’est la fréquence cardiaque et la puissance qui sont mesurées durant l’exercice.

La Garmin Epix Pro (Gen 2) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En fait, la Stamina est basée en grande partie sur le seuil lactique (pour la course à pied) et le seuil de puissance fonctionnelle ou FTP (en cyclisme). Il s’agit d’une intensité que l’on est capable de tenir pendant 40 minutes à une heure dans le meilleur des cas.

Pour la course à pied, ce seuil est déterminé aussi bien en termes d’allure (en minutes par kilomètre) que de fréquence cardiaque (en battements par minute). Le FTP en cyclisme correspond quant à lui à une fréquence cardiaque ou à une puissance, en watts par kilogrammes.

Pratiquement, plus un utilisateur va dépasser ce seuil en allant dans des puissances ou des allures intenses, plus il va vite se fatiguer et plus la jauge de Stamina aura tendance à se vider rapidement.

Bien évidemment, pour déterminer le seuil lactique et le FTP, l’appareil Garmin aura besoin que vous ayez déjà estimé votre VO2Max ainsi que votre fréquence cardiaque maximale.

Si l’évolution des indices de Stamina et de potentiel de Stamina est affichée dans le bilan de l’activité sur l’application Garmin Connect, ils peuvent également être visibles directement sur la montre durant l’entraînement.

Garmin propose en fait plusieurs écrans et champs de données pour permettre de visualiser la Stamina durant l’exercice.

L’écran de Stamina sur une montre Garmin Fenix 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Ainsi, l’écran dédié à la Stamina va permettre d’afficher plusieurs informations qui y sont liées. On va ainsi y retrouver :

le pourcentage de Stamina restant

la jauge de Stamina

le pourcentage de Stamina potentielle

l’allure en temps réelle

la fréquence cardiaque

En plus de cet écran dédié, vous pouvez aussi afficher certains champs de Stamina à vos propres écrans de données. Plusieurs d’entre elles peuvent en effet être intégrées à n’importe quel écran d’entraînement :

Stamina

Potentiel de Stamina

Distance restante

Temps restant

Indicateur de stamina (distance)

Indicateur de Stamina (temps)

Différents champs de Stamina sur une montre Garmin Fenix 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’affichage de la jauge de Stamina est par ailleurs plutôt efficace. Elle va permettre, à l’aide d’une simple couleur, de savoir si vous êtes en train de vous épuiser, de recharger vos batteries ou si votre Stamina est stable :

Barre en rouge : la Stamina s’épuise

Barre en orange : la Stamina est stable

Barre en vert : la Stamina se recharge

Le score de Stamina le jour de course

Lors d’une course à laquelle vous vous êtes inscrit, la Stamina peut être particulièrement utile pour savoir si vous avez les moyens de tenir la distance.

En effet, pour viser une allure régulière tout au long de la course, vous devriez conserver une barre de Stamina orange, sans écart entre la Stamina et la Stamina potentielle — du moins pour les longues distances.

Par ailleurs, les deux indicateurs, en distance et en temps, peuvent être utilisés pour savoir à quel point vous êtes en mesure de tenir l’allure.

Par exemple, au 5e kilomètre d’un semi-marathon, si l’indicateur de distance indique que vous ne pouvez tenir l’allure que pour les huit prochains kilomètres, il peut être temps de ralentir légèrement. Au contraire, si, au 5e kilomètre d’une course de 10 km, l’indicateur indique que vous pouvez tenir encore 22 km, vous devriez sans doute accélérer.

Il s’agit cependant ici d’un simple indicateur. Le score de Stamina est parfois critiqué en ligne, notamment pour l’estimation qu’il peut donner sur des courses très longues — comme des ultra-trails — ou des courses courtes — comme des 1500 ou des 3000 mètres. C’est simplement un outil de plus dans votre besace.

Quels sports sont compatibles avec le score de Stamina ?

Le score de Stamina n’est pas disponible sur toutes les activités sportives sur les montres Garmin.

Il est en fait réservé seulement à deux types d’activité : la course à pied et le cyclisme. En revanche, il pourra être mesuré sur plusieurs profils. Par exemple, le score de Stamina est disponible pour la course à pied en extérieur, la course sur piste ou le trail pour la course à pied et le gravel ou le vélo en salle, le gravel ou le VTT pour le cyclisme.

L’écran de la Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’indice de Stamina n’est en revanche pas proposé pour les activités de natation, pourtant elles aussi basées sur l’endurance. Pour des activités mêlant plusieurs disciplines sportives, comme le triathlon, le score s’affichera donc pour la course à pied et le cyclisme, mais pas durant l’épreuve de natation.

Quels compteurs et montres sont compatibles avec le score de Stamina ?

L’indice de Stamina est disponible sur les compteurs et montres les plus haut de gamme chez Garmin. On le retrouve donc essentiellement sur les montres dédiées à l’outdoor ou celles de la gamme Forerunner 9XX :

Sur les compteurs GPS pour vélo, le score de Stamina n’est pas proposé sur les modèles de la gamme Edge Explore, mais seulement sur les plus récents :