Test du Whoop 4.0 : 170 jours avec le bracelet des stars

Peu connu en France, le bracelet Whoop 4.0 est au poignet de nombreux athlĂštes et influenceurs sportifs aux États-Unis. Que vaut ce bracelet connectĂ© sans Ă©cran Ă plus de 20 euros par mois ? Notre rĂ©ponse aprĂšs 5 mois d’utilisation.

Fortement populaire aux États-Unis et chez les athlĂštes, la marque Whoop ne parlera pas Ă grand monde en France. Mathieu van der Poel, Renaud Lavillenie, Kevin Durant, LĂ©on Marchand
 Mais quel est donc cet Ă©trange bout de tissu noir au poignet de ces grands noms du sport ?

Si ce bracelet connectĂ© enregistre les mĂȘmes mĂ©triques que n’importe quel tracker d’activitĂ©, son approche du produit, de l’application et du business model le dĂ©marque du reste. OrientĂ© rĂ©cupĂ©ration et suivi sportif, le bracelet Whoop 4.0 ne possĂšde par exemple pas d’écran et demande une trentaine d’euros par mois pour fonctionner. Bref, Whoop ne fait pas comme tous les autres.

Nous portons le Whoop 4.0 jours et nuits depuis 5 mois. Voici notre test et avis complet.

Whoop 4.0 Fiche technique

ModÚle Whoop 4.0 Dimensions 40 mm x 25 mm x 10 mm Poids 28 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccéléromÚtre Oui Capteur de lumiÚre ambiante Non Indice de protection IP68 Fiche produit

Le bracelet utilisé pour ce test a été acheté

Whoop 4.0 Un design discret, sans Ă©cran et avec un rare avantage

Le Whoop 4.0 fait figure d’exception dans le paysage des bracelets connectĂ©s, en tout cas en 2024. Le bracelet ne comporte en effet aucun Ă©cran. Seule une discrĂšte LED indique la batterie restante. Ce n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler l’un des pionniers des wearables, Jawbone — tu me manques, reviens.

Second Ă©lĂ©ment de diffĂ©renciation : le Whoop 4.0 peut ĂȘtre portĂ© de plusieurs maniĂšres, c’est-Ă -dire sur diffĂ©rentes parties du corps.

Le produit brut est un petit rectangle de plastique noir d’environ 4 x 2,5 x 1 cm. La partie supĂ©rieure est lisse, sans Ă©cran, tandis que la surface infĂ©rieure embarque les habituels capteurs pour la frĂ©quence cardiaque et les autres mĂ©triques.

DĂ©nudĂ© de son bracelet en tissu, le Whoop 4.0 ne pĂšse que 15 grammes. Il suffit ensuite de l’insĂ©rer dans un des accessoires pour le porter :

au poignet : c’est l’approche classique, comme n’importe quel bracelet ou montre connectĂ©e ;

: c’est l’approche classique, comme n’importe quel bracelet ou montre connectĂ©e ; au biceps : pour ceux qui veulent plus de discrĂ©tion ou des mesures plus prĂ©cises — ou les deux ;

: pour ceux qui veulent plus de discrĂ©tion ou des mesures plus prĂ©cises — ou les deux ; dans des vĂȘtements compatibles : hauts de compression, shorts, leggings, boxer, soutien-gorge


Whoop ne s’arrĂȘte pas lĂ et propose tout un tas de coloris pour ses systĂšmes d’accroches. Cette polyvalence de port est une force majeure du produit.

Si l’option classique du bracelet permet de montrer Ă tout le monde que vous prenez soin de vous (bon, surtout aux États-Unis), nous avons prĂ©fĂ©rĂ© dĂ©bourser 45 euros supplĂ©mentaires pour le bandeau biceps, bien plus discret au quotidien. Eh oui, seul le Whoop 4.0 et son bracelet poignet sont livrĂ©s Ă la commande.

Le bracelet et le bandeau biceps se verrouillent de la mĂȘme maniĂšre : le Whoop 4.0 se glisse dans un cĂŽtĂ© du tissu et se clipse de l’autre. Il faut ensuite glisser le tout Ă son poignet ou au biceps puis refermer le clapet pour verrouiller l’ensemble — en faisant attention au sens, le logo Whoop Ă l’intĂ©rieur comme moyen mnĂ©motechnique.

La manipulation demande un rapide temps d’adaptation et, si le tissu est un brin Ă©lastique, il ne faut pas hĂ©siter Ă serrer ou desserrer le bracelet. Nous avons par exemple l’habitude de le resserrer avant une sĂ©ance de sport pour amĂ©liorer le maintien et donc par extension la fiabilitĂ© de la mesure de la frĂ©quence cardiaque.

Ceux qui se demandent oĂč est le port USB-C pour la recharge peuvent le chercher longtemps : le Whoop 4.0 s’appuie uniquement sur la charge par induction. Une petite batterie externe trĂšs bien pensĂ©e permet effectivement de recharger le bracelet sans l’enlever du poignet ou du biceps.

Whoop 4.0 Une utilisation on ne peut plus simple

Le Whoop 4.0 est pensĂ© pour ĂȘtre oubliĂ©.

À l’usage

PrĂ©cisons dĂšs maintenant que le Whoop 4.0 est pensĂ© pour ĂȘtre portĂ© 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le bracelet a un objectif : mesurer en permanence vos mĂ©triques de santĂ© (la journĂ©e principalement la frĂ©quence et la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque) pour vous fournir diffĂ©rents scores et conseils.

C’est lĂ tout l’intĂ©rĂȘt du Whoop 4.0. Il sera donc Ă votre poignet ou biceps toute la nuit, toute la journĂ©e, et, bien Ă©videment, pendant les sĂ©ances de sport — mais aussi sous la douche.

Le produit est en effet estampillĂ© IP68 et est ainsi rĂ©sistant Ă la poussiĂšre et Ă©tanche jusqu’Ă 10 mĂštres de profondeur durant deux heures. De notre cĂŽtĂ©, nous portions parfois le Whoop 4.0 sous la douche, dans l’objectif de laver le tissu.

Seul bĂ©mol : le tissu mets prĂšs d’une heure Ă sĂ©cher. La sensation de porter un petit tissu mouillĂ© est agrĂ©able en Ă©tĂ©, moins en hiver. Certaines versions de bracelet offrent une matiĂšre plus rapide Ă sĂ©cher, mais il faudra passer par la case carte bancaire.

Nous indiquions plus haut que le Whoop 4.0 n’embarquait aucun Ă©cran. Ne comptez pas non plus sur le vibreur intĂ©grĂ© pour vous notifier d’appels entrants ou autres alertes de mouvement. Le vibreur sert exclusivement Ă vous rĂ©veiller, ce qui est dĂ©jĂ un bon point. Vous l’avez compris, le Whoop 4.0 est pensĂ© pour ĂȘtre oubliĂ©.

À noter qu’il est conseillĂ© de laisser l’application ouverte sur son tĂ©lĂ©phone pour permettre le transfert continu des donnĂ©es avec le bracelet. Attention alors Ă la batterie de votre smartphone. AprĂšs une premiĂšre pĂ©riode trĂšs consommatrice en autonomie, notre application Whoop ponctionnait environ 3 % de batterie au quotidien.

Aussi, l’application a la fĂącheuse tendance Ă nous rappeler trop souvent de l’ouvrir, de ne pas la fermer ou de porter le bracelet quand elle dĂ©tecte qu’il n’est pas sur nous.

Enfin, sachez que l’application a impĂ©rativement besoin d’une connexion Internet pour synchroniser, analyser et commenter les mesures du bracelet. Peu contraignant au quotidien, cette condition est plus gĂȘnante en vacances dans les zones reculĂ©es du monde (Bolivie, dĂ©sert du Sahara, Auvergne
).

Application

L’application Whoop est l’autre force du produit. Son fond sombre, ses donnĂ©es et ses graphiques colorĂ©s la rendent franchement agrĂ©able Ă consulter tous les jours. Ajoutons que le tout est trĂšs fluide.

Prenons le temps d’expliquer comment l’application et le Whoop 4.0 ont Ă©tĂ© rĂ©flĂ©chis. Tout est fondĂ© sur le triptyque de scores suivants : sommeil, rĂ©cupĂ©ration et effort.

sommeil (en %) : combien de temps vous avez passé endormi par rapport au temps nécessaire estimé par Whoop ;

(en %) : combien de temps vous avez passé endormi par rapport au temps nécessaire estimé par Whoop ; récupération (%) : comment votre corps réagit face aux différents stress physiques et mentaux ;

(%) : comment votre corps réagit face aux différents stress physiques et mentaux ; effort (de 0 à 21) : la charge cumulée que votre corps subit au fil de la journée, au repos comme en activité.

Alors que chacune de ces trois parties a droit Ă son propre onglet, la page d’accueil affiche les mĂ©triques principales dans un simili anneau de complĂ©tion Apple Fitness. On retrouve chaque jour son score de rĂ©cupĂ©ration, son score d’effort, sa variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque et sa frĂ©quence cardiaque au repos.

Le reste de l’écran est occupĂ© par un rĂ©sumĂ© des activitĂ©s de la journĂ©e (nuit et sĂ©ances de sport), quelques mĂ©triques favorites de l’utilisateur, une Ă©volution du stress au cours de la journĂ©e et un graphique affichant le score de rĂ©cupĂ©ration et d’effort sur les sept derniers jours.

Il est possible de parcourir les donnĂ©es des prĂ©cĂ©dents jours, en cliquant jour par jour sur la flĂšche en haut de l’écran, ou en visant la date pour ouvrir la vue calendrier. À noter qu’un clics sur la majoritĂ© des donnĂ©es permet d’obtenir des prĂ©cisions : conseils, explication du score, tendance hebdomadaire ou mensuelle, plages personnelles


L’application est trĂšs complĂšte et propose mĂȘme un onglet dit de communautĂ© pour suivre vos amis qui auraient, eux aussi, un bracelet Whoop. Si vous dĂ©cidez de rejoindre ou crĂ©er un groupe, vos diffĂ©rents scores seront comparables aux autres membres — et vous pourrez en parler dans l’espace commentaires dĂ©diĂ©.

Enfin, Whoop propose sous forme de PDF un rĂ©capitulatif hebdomadaire (tous les lundis matin pour la semaine qui vient de s’écouler) et un rapport mensuel, bien plus dĂ©taillĂ©. Les graphiques offerts sont trĂšs parlants et nous pousseraient presque Ă porter le Whoop pendant des annĂ©es pour voir les mois et annĂ©es de mĂ©triques se remplir.

Les tendances sont mises en avant et facilitent l’analyse des pĂ©riodes d’entraĂźnement/repos Ă postĂ©riori. C’est ici une force incontestable de Whoop.

Whoop 4.0 Scores et conseils Ă tout va

Mais que permet de mesurer réellement le Whoop 4.0 ? Sans surprise, toutes les métriques habituelles proposées par les montres de sport haut de gamme :

la fréquence cardiaque, en continu ;

la variabilité de la fréquence cardiaque ;

le niveaux d’oxygĂšne dans le sang ;

la fréquence respiratoire ;

la température cutanée.

Le Whoop 4.0 n’est pas une montre de sport.

Score de récupération

Les donnĂ©es, mesurĂ©es la nuit pour la majeure partie, permettent d’établir vos jauges personnelles, constituĂ©es de vos scores moyens, minimums et maximums. Un dĂ©calage trop important indiquera que vous ĂȘtes fatiguĂ©s, malade
 bref que votre corps subit un stress trop important pour rĂ©cupĂ©rer et assimiler correctement. Il faut d’ailleurs plusieurs semaines avant que l’ensemble des vos jauges soient dĂ©finies par le bracelet.

Si l’application ne manquera pas de commenter vos scores chaque matin, un clic sur le « Moniteur de santĂ© » permet d’accĂ©der auxdites jauges pour vĂ©rifier les rĂ©sultats de la derniĂšre nuit. Un code couleur vous indique si tout est dans la norme ou non.

La notation est franchement clĂ©mente. Il a fallu que je cumule altitude, mal de ventre et quasi malaise pour voir l’application afficher du rouge. Joli carton d’ailleurs, 4/5 mĂ©triques Ă©taient dans les choux.

Dans le dĂ©tail, sachez que le score de rĂ©cupĂ©ration est calculĂ© Ă partir de quatre mĂ©triques : la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque, la frĂ©quence cardiaque au repos, la frĂ©quence respiratoire et le nombre d’heures de sommeil.

Les premiĂšres mĂ©triques semblent d’ailleurs largement primer la quantitĂ© de sommeil de la derniĂšre nuit. Pour preuve, un sommeil de 6 h 43 au lieu des 10 h 14 recommandĂ©es a tout de mĂȘme permis un score de rĂ©cupĂ©ration de 92 %. Pourquoi ? Car pendant la mĂȘme nuit, ma variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque Ă©tait deux fois supĂ©rieure Ă ma moyenne et que ma frĂ©quence au repos Ă©tait, elle aussi, dans le vert.

L’application s’est quand mĂȘme fendue du commentaire suivant Ă mon rĂ©veil « sommeil pauvre, mais excellente rĂ©cupĂ©ration ». Si mon corps Ă©tait sĂ»rement capable de rĂ©aliser une super sĂ©ance de course Ă pied cette journĂ©e, je me sentais sans surprise trĂšs fatiguĂ© (j’écris ces lignes le jour en question, actuellement dans la voiture pour 5 heures de route, je lutte pour ne pas laisser le conducteur seul).

Justement, nous vous conseillons de toujours prendre du recul sur les donnĂ©es affichĂ©es, par le Whoop 4.0 ou par d’autres produits.

Si le bracelet Whoop suit bien les tendances (VFC Ă©levĂ©e aprĂšs un effort long, VFC basse aprĂšs trop d’effort cumulĂ©), certains scores nous ont paru Ă©trangement bas, en comparaison Ă des mesures effectuĂ©es quotidiennement au rĂ©veil avec une ceinture cardiofrĂ©quencemĂštre.

Prenons un second exemple pour comprendre cette mĂ©fiance Ă garder sur les mĂ©triques et les scores offerts par les bracelets connectĂ©s, montres de sport et autres Whoop 4.0. Le 4 mai, je fournis un effort consĂ©quent en courant plus de 8 h 30 sur un trail long. Le lendemain matin, Whoop m’affiche un score de rĂ©cupĂ©ration de 92 % en prĂ©cisant que ma « VFC est 220 % plus Ă©levĂ©e que d’habitude, ce qui indique un pic de rĂ©cupĂ©ration » et m’invite Ă relever « le dĂ©fi d’une activitĂ© plus intense aujourd’hui ». Inutile de clarifier qu’il fallait au contraire un minimum de 10 jours de repos total et que mon corps entier Ă©tait cuit pendant plusieurs jours.

Étonnant de voir qu’un produit pensĂ© pour les athlĂštes ne sache pas qu’une VFC Ă©levĂ©e n’est pas forcĂ©ment signe d’une pleine rĂ©cupĂ©ration, mais parfois d’un effort anormalement intense/long.

Score d’effort, activitĂ© et moniteur de stress

Et pour lancer une activitĂ© alors ? Deux options s’offrent Ă vous : choisir le sport dans la longue liste puis commencer l’activitĂ©, ou laisser le Whoop 4.0 dĂ©tecter seul le sport en question, avec son heure de dĂ©but et de fin.

C’est cette seconde option que j’utilise pour toutes mes sĂ©ances de sport. Il faut simplement que l’effort dure au moins quinze minutes pour que le bracelet comprenne qu’il s’agit d’une activitĂ©. Une fois terminĂ©e, l’application vous notifie qu’elle a dĂ©tectĂ© une sĂ©ance de sport et c’est Ă vous de valider ou de modifier le type de sport, son heure de dĂ©but et son heure de fin. La dĂ©tection est plutĂŽt bonne, Ă l’exception d’une prĂ©paration de valise Ă la hĂąte et en altitude
 identifiĂ©e comme du Ju-jitsu.

Attention, le Whoop 4.0 n’est pas une montre de sport et n’intĂšgre donc pas de GPS. L’application peut tout de mĂȘme s’appuyer sur le GPS du tĂ©lĂ©phone si vous activez l’option « suivre l’itinĂ©raire » dans l’application. Vous aurez Ă©galement peut-ĂȘtre remarquĂ© l’absence du suivi du nombre de pas dans la liste des mĂ©triques mesurĂ©es par le bracelet.

Gardez en tĂȘte que le Whoop 4.0 reste fondĂ© sur la frĂ©quence cardiaque. Il n’a pas besoin de savoir combien de kilomĂštres vous avez parcouru pour vous fournir un score d’effort puisqu’il connait l’intensitĂ© et la durĂ©e de votre sĂ©ance.

Voyez le Whoop comme un analyste de votre frĂ©quence cardiaque en continu. Vous courez pour ne pas rater le train ? Vous prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur ? Vous ĂȘtes stressĂ©s avant un entretien ? Vous faites une sĂ©ance de seuil ? Chaque effort se cumule et participe au score d’effort sur la journĂ©e, qui Ă©volue de 0 Ă 21.

Au rĂ©veil, vous ĂȘtes dĂ©jĂ Ă 4 ou 5, puis 11 aprĂšs un footing
 Vous avez l’idĂ©e. Chaque moment de votre journĂ©e passĂ© dans une plage Ă©levĂ©e de frĂ©quence cardiaque fait augmenter sur le score.

En fonction de votre score de rĂ©cupĂ©ration, l’application vous conseille chaque matin un palier d’effort Ă ne pas dĂ©passer. Un effort lĂ©ger se situera entre un score de 0 et 9, contre 10 Ă 13 pour un effort modĂ©rĂ©, 14 Ă 17 pour un effort Ă©levĂ© et 18 Ă 21 pour un score « Ă fond ». ÉtrangetĂ© du Whoop 4.0 : il n’est en rĂ©alitĂ© pas possible de dĂ©passer le score de 20,7.

C’est d’ailleurs grĂące Ă cette mesure en continu, et celle de la VFC, que Whoop peut offrir ce qu’il appelle le « moniteur de stress ». ConcrĂštement, l’application vous rĂ©sume chaque jour vers 17 heures, votre niveau de stress de la journĂ©e, avec la rĂ©partition suivante :

stress total, sur la journée entiÚre donc ;

stress hors activité, en retirant le stress provoqué par une séance de sport et de celui de la nuit ;

stress du sommeil, vous devez avoir saisi normalement.

Cette distribution est alors comparĂ©e Ă la distribution moyenne du jour en question (le mardi par rapport aux autres mardis). L’idĂ©e est de comprendre si votre corps a subi un stress anormal aujourd’hui, et, si oui, Ă cause de quoi ? Cela peut ĂȘtre liĂ© Ă un sommeil de mauvaise qualitĂ©, Ă un effort intense ou Ă une prĂ©sentation stressante en public — ici donc, un stress qualifiĂ© de hors activitĂ©.

Nous consultons quotidiennement le moniteur de stress. Cette fonctionnalité est en effet pratique pour déchiffrer un état de stress anormal : sport, émotions


Score de sommeil, journal de bord et planification

Parlons sommeil. Comme expliquĂ© prĂ©cĂ©demment, le score de sommeil s’appuie tout bĂȘtement sur le nombre d’heures que vous avez passer endormi par rapport aux nombres d’heures recommandĂ©es par l’application.

Eh oui, chaque soir, comme une addition au restaurant, Whoop va additionner un tas de donnĂ©es pour vous donner le nombre d’heure que vous devriez passer au lit afin d’ĂȘtre en pleine forme le lendemain :

votre base de sommeil : la quantitĂ© de sommeil qu’il vous faut en moyenne selon Whoop ;

vos efforts de la journĂ©e : si vous avez couru par exemple, l’application ajoutera x minutes de sommeil pour compenser ;

votre dette de sommeil : ma bĂȘte noire, elle s’accumule au fil des jours si vous dormez peu ;

vos siestes : si vous vous ĂȘtes endormi dans la journĂ©e, Whoop retire lesdites minutes de sieste de votre total ;

votre temps moyen éveillé : en moyenne 1 h 30 pour moi, ça pique.

En fonction de votre objectif (100 %, 85 % ou 70 % de sommeil), l’application vous indique l’heure de coucher appropriĂ©e. C’est bĂȘte, mais ce petit dĂ©tail fait du Whoop 4.0 le produit connectĂ© qui m’a le plus poussĂ© Ă (essayer de) respecter mes horaires de coucher et lever.

Mention spĂ©ciale Ă la fonction rĂ©veil du Whoop 4.0. : le bracelet peut vous rĂ©veiller en vibrant, que cela soit Ă l’heure souhaitĂ©e, dĂšs que votre objectif de sommeil est rempli ou une fois un score de rĂ©cupĂ©ration de 66 % atteint.

CĂŽtĂ© donnĂ©es, attention encore une fois aux mesures et analyses : tout comme la majoritĂ© des objets connectĂ©s, la dĂ©tection des phases de sommeil est tout sauf parfaite. Le Whoop 4.0 peut aussi avoir du mal sur l’heure de coucher. À plusieurs reprises, le bracelet a confondu ma sĂ©ance de cinĂ©ma pour le dĂ©but de ma nuit. Il est bien entendu possible de modifier les horaires manuellement.

Un second point nĂ©gatif : l’application met du temps Ă analyser les donnĂ©es de la nuit avant de proposer ses diffĂ©rents scores. Il n’est pas rare d’attendre 10 Ă 30 minutes. Le processus peut Ă©trangement ĂȘtre accĂ©lĂ©rĂ© en cliquant manuellement sur le bouton « analyser maintenant » dans l’application. Eh oui, il faut, lĂ aussi, une connexion internet pour que le bracelet interprĂšte le tout.

Revenons aux points positifs. En plus du calcul du temps de sommeil nécessaire et du réveil haptique, le Whoop 4.0 veut aussi apprendre de vos habitudes et vous indiquer lesquelles sont positives ou négatives pour vos nuits.

L’idĂ©e est simple : vous poser les mĂȘmes questions (choisies au prĂ©alable par l’utilisateur dans une liste proposĂ©e) chaque matin, puis mettre petit Ă petit ces rĂ©ponses en relation avec la qualitĂ© de vos nuits. AprĂšs plusieurs semaines, l’application est capable d’affirmer que tel comportement influe positivement sur votre sommeil, ou nĂ©gativement. Le tout est prĂ©sentĂ© sous forme de points.

Les questions possibles sont trĂšs larges, voici quelques exemples :

Avez-vous bu hier ? Si oui, combien de verres ?

Avez-vous mangé tard hier soir ? Si oui, à quelle heure ?

Combien de fois avez-vous grignoté pendant la journée hier ?

Combien de verres d’eau avez-vous bu hier ?

Combien de café avez-vous pris hier ?

Avez-vous eu des rapports sexuels hier ?

L’idĂ©e est franchement maline. Il faut bien entendu prendre du recul sur les conclusions proposĂ©es, qui ne rĂ©sultent pas d’une science exacte. L’application me prĂ©venait par exemple que manger sainement Ă©tait mauvais pour mon sommeil — les autres rĂ©sultats Ă©taient bien plus logiques.

Si j’ai dĂ©sactivĂ© ce rapport matinal aprĂšs 4 mois d’utilisation, c’est simplement car les tendances n’évoluaient plus : je savais dĂ©sormais quels comportement Ă©taient bons ou non. Ha, et aussi car prendre 2 minutes dĂšs le rĂ©veil pour rĂ©pondre aux mĂȘmes questions chaque matin commençait Ă me peser.

Enfin, pour accompagner encore un peu plus l’utilisateur dans sa quĂȘte de bonne santĂ©, Whoop propose des plans hebdomadaires. L’idĂ©e est de nous pousser Ă remplir certains objectifs chaque jour de la semaine pour rĂ©ussir le challenge. Ce dernier peut ĂȘtre fondĂ© sur l’effort, la rĂ©cupĂ©ration, le sommeil
 ou un mix personnalisĂ©.

LĂ encore, nous avons particuliĂšrement apprĂ©ciĂ© cette fonction, qui arrive Ă rendre ludique des actions pas forcĂ©ment ludiques : dormir assez, boire assez d’eau, s’étirer, manger sain
 Vous avez l’idĂ©e.

Suivi de la fréquence cardiaque

La prĂ©cision du Whoop 4.0 m’a frustrĂ©e lors de mes premiĂšres semaines d’utilisation. C’est simple : chaque dĂ©but de sĂ©ance de footing affichaient des valeurs de frĂ©quence cardiaque bien supĂ©rieures Ă la rĂ©alitĂ©, avant que le bracelet se remette dans le droit chemin. Aussi, il arrivait frĂ©quemment que les mesures dĂ©crochent en pleine sĂ©ance.

AprĂšs un peu de lecture Reddit et diffĂ©rents tests, j’ai pu trouver le bon combo position-serrage autour de mon biceps. DĂšs lors, les rĂ©sultats incohĂ©rents ont disparu.

Attention cependant : mĂȘme s’il est positionnĂ© au biceps, le Whoop 4.0 est moins prĂ©cis que certaines montres haut de gamme — on pense ici aux Garmin Ă©quipĂ©es du capteur optique Elevate Gen 5. Nous n’avons pas rĂ©alisĂ© de test avec le Whoop 4.0 au poignet, mais on imagine que les rĂ©sultats seraient encore moins propres. Au repos, les mesures du Whoop 4.0 sont sans surprise bien plus fiables.

Pour un produit pensĂ© autour de la mesure de la frĂ©quence cardiaque en continu, cette mĂ©diocritĂ© est dure Ă accepter. Les moyennes de frĂ©quence cardiaque ont beau ĂȘtre proches de la rĂ©alitĂ©, les pics ne le sont pas. Cela complique la tĂąche pour des sĂ©ances de fractionnĂ©.

Nous avons finalement acceptĂ© que quelques battements d’écarts sur une journĂ©e de 24 heures sont finalement lissĂ©s et invisibilisĂ©s.

Reste que nous aurions fortement apprĂ©ciĂ© une mesure quasi parfaite de la frĂ©quence cardiaque (Ă l’instar du brassard Coros) pour remplacer notre ceinture cardiofrĂ©quencemĂštre par le Whoop 4.0. Eh oui, en activant un mode dĂ©diĂ© dans les paramĂštres, le Whoop 4.0 peut partager sa mesure de la frĂ©quence cardiaque en direct avec d’autres appareils (montres de sport, application mobile Strava
).

Certes, nous venons de dire que le Whoop 4.0 n’est pas extrĂȘmement prĂ©cis, mais cette fonctionnalitĂ© nous a Ă©tĂ© utile lors des sorties Ă vĂ©lo. Le positionnement au biceps reste plus fiable que sur un poignet avec les vibrations du vĂ©lo.

Comparaison des fréquences cardiaques moyennes :

Fréquence cardiaque maximale Whoop 4.0 Ceinture H10

(rĂ©fĂ©rence) Endurance fondamentale 145 146 3x8' i3 148 149 9x1' en côte 144 148

Comparaison des fréquences cardiaques maximales :

Fréquence cardiaque maximale Whoop 4.0 Ceinture H10

(rĂ©fĂ©rence) Endurance fondamentale 154 156 3x8' i3 182 183 9x1' en côte 184 197

Assez parlĂ©, voici d’autres comparaison entre les mesures du Whoop 4.0 et de notre ceinture cardiofrĂ©quencemĂštre de rĂ©fĂ©rence.

Si le Whoop 4.0 suit bien les tendances, on remarque parfois des dĂ©crochages. Minimes en footing, ils se font plus importants et dommageables en sĂ©ances intenses — cf dernier graphique sur la sĂ©ance de cĂŽte.

Enfin, on ne peut pas louper le délai inhérent aux capteurs optiques : la courbe bleue est souvent légÚrement en retard par rapport à la rouge.

Whoop 4.0 Entre 4 et 5 jours d’autonomie

Whoop communique sur une autonomie de 4 Ă 5 jours pour son bracelet.

Dans les faits et aprĂšs 5 mois d’utilisation quotidienne, notre moyenne se situe exactement dans ces eaux. Difficile de comparer le Whoop 4.0 avec un produit concurrent (car il n’existe pas encore), mais sachez que la bague connectĂ©e Oura Ring 3 permet 6 jours d’autonomie selon notre test.

Si notre Whoop 4.0 pouvait atteindre 6 jours d’autonomie en partant de 100 %, nous Ă©tions plus souvent proche des 4 Ă 5 jours d’autonomie — l’application nous harcĂšle de notifications si le bracelet passe sous les 20 % de batterie restante.

Le bracelet m’a par exemple accompagnĂ© sur un voyage de 5 jours Ă vĂ©lo, en passant de 100 % Ă 22 %. Autre exemple d’utilisation, un peu plus rare cette fois : le Whoop 4.0 est passĂ© de 95 % Ă 25 % de batterie aprĂšs 5 jours passĂ© sans aucune connexion Ă l’application. Il n’envoyait donc pas les donnĂ©es et se contentait de mesurer les diffĂ©rentes mĂ©triques.

Pour la recharge, pas de port USB-C. Il faut clipser une petite batterie externe sur le bracelet, qui le rechargera par induction. C’est cette batterie qu’il faudra recharger via un port USB-C.

Dommage, il n’est pas possible de recharger complĂštement le Whoop 4.0 avec cette batterie externe. Le Whoop 4.0 est par exemple passĂ© de 9 % Ă 79 % ou de 13 % Ă 88 % avec la batterie externe pleine. Nous avons d’ailleurs l’habitude de charger les deux en mĂȘme temps : la batterie branchĂ©e au secteur tout en Ă©tant accrochĂ©e au bracelet.

À noter que la batterie peut ĂȘtre portĂ©e sous la douche, pour les fous furieux qui ne veulent pas rater une seule minute de suivi de la frĂ©quence cardiaque.

Whoop 4.0 Sortez la carte bancaire
 tous les mois

C’est ici que l’histoire devient mois drĂŽle. Si Whoop n’aime pas faire comme les autres, il souhaite tout de mĂȘme s’assurer un revenu constant et faire plaisir aux investisseurs. Vous l’aurez compris, le Whoop 4.0 fonctionne sur abonnement.

La marque va plus loin et compte le prix du produit dans l’abonnement : le bracelet en lui-mĂȘme est donc inclus (gratuit selon Whoop) dans le prix mensuel. Justement, combien coĂ»te ce fameux abonnement ? Tout dĂ©pend de l’engagement :

engagement d’un an en payant mois par mois : 30 euros/mois ;

; engagement d’un an en payant en une fois : 264 euros soit 22 euros/mois ;

; engagement de deux ans en payant en une fois : 444 euros soit 18,5 euros/mois.

Oui, c’est ce plus cher que votre abonnement fibre.

Les promotions Whoop restent rares, il faut miser sur la fin d’annĂ©e avec l’enchaĂźnement Black Friday et NoĂ«l, sans garantie toutefois. Bon Ă savoir : un mois d’essai gratuit est proposĂ© Ă chaque nouvel utilisateur.

Le seul avantage que nous voyons Ă ce systĂšme d’abonnement bien coĂ»teux est la promesse que tient Whoop sur le renouvellement du produit : l’abonnement vous permettrait de recevoir la nouvelle version du bracelet une fois lancĂ©e, sans frais supplĂ©mentaire.

La marque reste cependant trop vague à notre goût sur ce renouvellement gratuit. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette partie du test lorsque le Whoop 5.0 aura été annoncé.