Les soldes veulent vous mettre au sport avec cette Garmin Forerunner 955 qui est 200 € moins chère

Garmin est la marque référente en ce qui concerne les montres connectées axées sur le sport, notamment le running. Alors quand une pépite comme la Forerunner 955 est soldée à 339 euros au lieu de 549 euros, on s’y intéresse.

Vous aimez la course à pied, le trail, le running, le trekking et vous souhaitez vous améliorer ou suivre vos progrès ? Avec une montre comme la Garmin Forerunner 955 au poignet, vous avez tout ce qu’il vous faut. Elle vous accompagne en mesurant précisément vos performances, en vous guidant grâce à son GPS et ses cartes intégrées, tout en vous aidant à gérer votre entraînement et votre récupération pour progresser en toute sécurité. Une autre raison de craquer pour elle, son prix en baisse pendant les soldes d’été chez Lepape, une référence de l’équipement sportif, qui la propose à 399 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Garmin Forerunner 955

Son écran MIP tactile lisible même en plein soleil

Le GPS multibandes est d’une précision diabolique

Toutes les fonctionnalités avancées autour de nombreux sports

À son lancement, la Garmin Forerunner 955 coûtait 549 euros. Rapidement, son prix s’est plutôt stabilisé à 499 euros. Mais pour les soldes, Lepape a décidé de frapper un grand coup en la bradant à 339 euros.

Une montre pour les sportifs qui veulent s’y mettre sérieusement

Garmin ne cherche pas à en mettre plein la vue avec la Forerunner 955, et c’est plutôt cohérent avec sa vocation : une montre pour les sportifs qui veulent du concret. Grosse lunette de 46,5 mm, boîtier épais de 14,4 mm, design simple et sans chichi : ce n’est pas un accessoire discret ou élégant. Mais elle respire la robustesse, avec une certification 5 ATM qui permet d’enchaîner les longueurs à la piscine. Évitez toutefois les baignades dans des eaux trop chaudes, sous peine de voir apparaître de la condensation sous le verre.

L’écran MIP transflectif en 260 x 260 pixels n’a rien de spectaculaire, mais il reste super lisible même en plein soleil, et surtout, il est peu énergivore. Contrairement à ce que son look pourrait laisser penser, il est totalement tactile. Vous pouvez donc naviguer à la fois en touchant l’écran et en utilisant les cinq boutons physiques autour du boîtier. Côté batterie, Garmin annonce jusqu’à 15 jours d’autonomie. En réalité, selon notre test, avec un usage assez soutenu du GPS multibandes, vous pouvez tabler sur une semaine, ce qui reste très correct vu la précision et les fonctions embarquées.

Les coureurs aux anges avec la Garmin Forerunner 955

Quelques outils viennent enrichir l’expérience, comme le Training Readiness. Il se présente sous la forme d’un score à viser lors de votre prochaine séance. Celui-ci est calculé en prenant en compte votre sommeil, votre stress, votre récupération et même la VFC qui mesure les écarts entre les battements du cœur. Autre ajout bien pensé : le widget de course. Il peut vous proposer des entraînements adaptés à votre condition actuelle ou à une échéance que vous avez enregistrée.

Sous son look de montre de sport un peu old school, la Forerunner 955 cache un arsenal complet pour les coureurs aguerris et pour les triathlètes. Elle suit sans problème la course à pied, mais aussi le cyclisme et la natation avec des métriques poussées. Fréquence cardiaque, saturation en oxygène, suivi du cycle menstruel, tout y est, et la précision du GPS multibandes la place au même niveau que la Fenix 7, bien plus chère.

Vous pouvez retrouver notre test complet de la Garmin Forerunner 955, essayée en conditions réelles, qui vous donne un bon aperçu de ses capacités.

Vous pouvez comparer la Garmin Forerunner 955 avec d’autres modèles en consultant notre guide d’achat sur les meilleures montres connectées de sport du moment.

