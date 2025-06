La nouvelle voiture électrique de Xiaomi peut perdre 110 km d’autonomie avec cette simple option

Le lancement officiel du Xiaomi YU7 permet de connaître tous les détails du SUV électrique. La marque donne notamment les autonomies en fonction des tailles de jante, confirmant une fois encore l’impact des roues sur la consommation.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Une des stars de la conférence Xiaomi du 26 juin était sans nul doute le YU7, la deuxième voiture électrique de la marque, qui semble démarrer sa carrière sur les chapeaux de roue.

Pour aller plus loin

On a roulé 250 km avec la nouvelle voiture électrique de Xiaomi (YU7) : une claque comme rarement on en prend

Ce lancement officiel permet certes de connaître son prix (très bien placé), mais aussi tous les détails techniques du SUV électrique. Les chiffres d’autonomie liés aux différentes roues ont retenu notre attention.

Six jantes, deux fournisseurs

Avec des jantes allant de 19 à 21 pouces, le Xiaomi YU7 laisse aux clients l’opportunité de trouver leur bonheur. Les fiches techniques, intégrées au très complet configurateur, nous permettent de creuser le sujet.

De 835 km d’autonomie… // Source : Xiaomi

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Si le YU7 peut atteindre une autonomie maximale de 835 km selon l’optimiste cycle CLTC, ce beau chiffre ne peut s’atteindre qu’avec la jante de 19 pouces ou une de 20 pouces, particulièrement profilée ; dans les deux cas, les pneus sont fournis par Hankook.

L’autre jante de 20 pouces, bien plus aérée, est fatalement moins aéro, de quoi baisser l’autonomie à 810 km CLTC malgré les mêmes gommes Hankook.

…à 725 km // Source : Xiaomi

Les pneus de 21 pouces sont systématiquement fournis par Michelin. La jante « de base » a droit aux économes Premacy 5, de quoi conserver les 810 km d’autonomie malgré une épaisseur accrue à l’arrière (de 245 à 275 mm).

Deux autres styles, plus sportifs, ont droit à un pneu plus adhérent (des Pilot Sport), de quoi largement abaisser l’autonomie à 725 km CLTC.

D’où viennent ces différences ?

Vous l’aurez compris : pour une même voiture et une même motorisation, le simple choix de pneus peut faire varier l’autonomie de 110 km dans le cas de ce YU7.

Deux éléments rentrent en jeu. Le premier : l’aérodynamisme de la jante. Les « petites » jantes du YU7 ont un dessin très plat et très fermé, permettant à l’air de s’écouler sans trop de perturbations ; à l’inverse, les jantes très ouvertes des montes supérieures occasionnent des turbulences, augmentant la résistance à l’air et donc la consommation.

Xiaomi YU7 // Source : Configurateur Xiaomi

Le second : le pneu, qu’on peut d’ailleurs séparer en deux sous-catégories. La première, c’est le type de gomme. Des experts Pirelli nous avaient déjà parlé du sujet : les pneus spécifiques aux voitures électriques existent, et travaillent sur la surface de contact ou la résistance au roulement du pneu pour baisser en consommation.

Pour aller plus loin

Pourquoi un pneu de voiture électrique est différent : autonomie, bruit et longévité, on fait le point avec des experts

La seconde concerne la largeur du pneu. Une largeur accrue augmente mathématiquement la surface de contact avec la route, de quoi gagner en tenue de route, mais aussi en frottements. Des théories qui peuvent être assez compliquées à comprendre, mais que l’exemple du YU7 illustre bien plus facilement.