« 200 000 commandes en 3 minutes » : pourquoi les chiffres de Xiaomi doivent être pris avec des pincettes

Xiaomi a clairement rendu jaloux Tesla avec le lancement de sa nouvelle voiture électrique, la YU7. Les premiers chiffres sont tout simplement impressionnants. Mais ils doivent toutefois être interprété avec précaution.

Xiaomi YU7 Max

Xiaomi semble avoir trouvé la recette miracle pour électriser le marché automobile chinois. La toute nouvelle YU7, SUV électrique dérivé de la berline SU7, a littéralement explosé les compteurs dès sa mise en vente : 200 000 commandes en seulement 3 minutes, puis 289 000 en une heure et 240 000 en 18 heures. Une performance démesurée face aux débuts pourtant très réussis de la SU7, qui avait engrangé 10 000 commandes en quatre minutes et 50 000 en moins d’une demi-heure.

Rappelons que Xiaomi a vendu plus de 200 000 exemplaires de la SU7 en à peine un an. Un record pour une entreprise qui ne vendait pas de voitures il y a quelques mois encore.

Un tel succès est évidemment symptomatique d’un engouement hors norme. Il faut dire que Xiaomi a mis les petits plats dans les grands comme nous avons pu le vois dans notre essai routier de 250 km : design affûté, plateforme 800 volts pour la recharge rapide, système embarqué ultra technologique, conduite autonome maison, etc.

Le tout pour un prix d’appel de 253 000 yuans (environ 30 000 euros), soit moins cher qu’un Tesla Model Y vendu là-bas. Sur le papier, difficile de faire mieux.

Attention à prendre du recul

Mais à y regarder de plus près, ces chiffres de précommandes sont à prendre avec des pincettes. Dès les premières minutes du lancement, des centaines d’annonces sont apparues en ligne en Chine, proposant de revendre les droits de précommande à prix d’or.

Face à cela, Xiaomi a rapidement réagi. Comme le relaye IT Home, la marque précise que les commandes sont strictement nominatives et ne peuvent être transférées à une autre personne, même en cas de paiement intégral. Un avertissement clair adressé aux spéculateurs.

200 000 commandes en 3 minutes

Pour autant, l’intérêt du public pour cette YU7 semble bien réel. Et Xiaomi, désormais constructeur automobile à part entière, a anticipé la montée en puissance. L’usine de Yizhuang, dans la banlieue de Pékin, est capable de produire jusqu’à 350 000 véhicules électriques par an.

Surtout, une deuxième ligne de production est déjà en cours de fabrication, avec pour ambition de répondre à la demande croissante suscitée par le lancement de ce nouveau modèle. Elle pourrait être en service dès le début de l’année 2026.

Les délais de livraison

Mais la question qui plane reste toujours la même : combien de ces 289 000 précommandes se traduiront par des livraisons effectives ? Et dans quels délais ? Le cas de la SU7 a déjà montré que l’enthousiasme initial pouvait être freiné par des délais de livraison allongés qui peuvent conduire à des annulations de commandes.

Actuellement, le délai d’attente pour la commande d’une Xiaomi SU7 est de plusieurs mois. Ce qui prouve que l’entreprise de Lei Jun peine à répondre à la demande. Mais il vaut mieux cette situation que l’inverse, comme est justement en train de le vivre Tesla dans certains pays.