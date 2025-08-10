Forfait 5G XXL à petit prix : YouPrice, Sosh et Lebara parmi les meilleures offres de la semaine

Trois forfaits mobiles tirent leur épingle du jeu cette semaine. Avec entre 150 et 250 Go de data en 5G, sans engagement et à partir de 8,99 euros par mois, YouPrice, Sosh et Lebara proposent des offres capables de couvrir tous les usages, tout en restant abordables.

Selon notre comparateur de forfaits mobile, ces offres font partie des meilleures disponibles cette semaine. Elles combinent un volume de données généreux, une couverture réseau fiable et un tarif compétitif.

Avec la 5G incluse, elles répondent aussi bien aux besoins de streaming qu’au télétravail, aux jeux en ligne ou au partage de connexion. Voici un point complet sur ces trois forfaits à ne pas manquer cette semaine.

YouPrice – 200 Go 5G en bref :

8,99 euros sur le réseau de SFR ou 9,99 euros sur le réseau d’Orange

200 Go en France métropolitaine, dont 16 Go depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM

Carte SIM à 5 euros, sans engagement

En ce moment le forfait Le Turbo est à partir de 8,99 euros par mois sur le site de YouPrice.

YouPrice 200 Go 5G : la flexibilité du réseau et une data massive

L’offre YouPrice s’impose comme l’une des plus complètes du marché dans sa gamme de prix. Avec 200 Go de data, elle couvre largement les besoins d’un usage quotidien intensif : streaming vidéo en 4K, téléchargement de fichiers lourds, appels vidéo fréquents et jeux en ligne. Ce volume permet même d’utiliser le partage de connexion comme solution internet ponctuelle pour un ordinateur ou une tablette.

L’un de ses points forts réside dans la possibilité de choisir entre le réseau de SFR et celui d’Orange lors de la souscription, permettant d’opter pour la couverture la plus performante selon sa zone d’habitation. Sur le réseau d’Orange, l’offre est tout simplement imbattable : ni chez Orange ni chez Sosh, il n’est possible de bénéficier d’un tel forfait à ce tarif. C’est sans aucun doute le réseau d’Orange qu’il faut privilégier si ce forfait vous intéresse.

La carte interactive de l’Arcep permet d’ailleurs de vérifier la présence des antennes près de chez soi pour confirmer la qualité de la couverture.

L’offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM, ainsi que 16 Go pour une utilisation en itinérance depuis l’Union européenne et les DOM. La carte SIM est facturée 5 euros et le forfait est sans engagement, offrant une liberté totale pour changer d’opérateur à tout moment. L’eSIM est également disponible, mais moyennant un supplément de 1 euro par mois, un choix discutable quand on sait que la majorité des concurrents ne facturent pas cet usage.

Sosh – 150 Go 5G en bref :

150 Go de 5G utilisables en France

50 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités

Sans engagement

En ce moment, le forfait 150 Go 5G est disponible à 14,99 euros par mois sur le site de Sosh.

Sosh 150 Go 5G : le confort du réseau d’Orange avec une généreuse enveloppe

Affiché à 14,99 euros par mois, le forfait 150 Go 5G de Sosh met en avant la qualité et la fiabilité du réseau d’Orange. Avec 150 Go utilisables en France métropolitaine et 50 Go depuis l’Union européenne et les DOM, il couvre sans difficulté un usage intensif incluant le streaming en haute définition, les visioconférences fréquentes, les téléchargements rapides ou encore les jeux en ligne.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que depuis l’étranger vers la France et les DOM. L’offre est sans engagement et laisse le choix entre une carte SIM classique ou une eSIM, sans frais supplémentaires, ce qui la distingue positivement de certains concurrents qui facturent encore ce service.

Pour les utilisateurs qui souhaitent impérativement rester sur le réseau d’Orange, cette formule représente l’une des meilleures options directement proposées par l’opérateur. Avant toute souscription, la carte interactive de l’Arcep permet de vérifier la qualité de la couverture autour de son domicile ou de ses lieux de déplacement, afin de profiter pleinement des débits offerts par la 5G.

Lebara – 250 Go 5G en bref :

250 Go de 5G utilisables en France

7 Go depuis l’UE et les DOM

Appels et SMS illimités en France, MMS non inclus

Carte SIM gratuite, sans engagement, sur le réseau de SFR

En ce moment, le forfait 250 Go 5G est proposé à 8,99 euros par mois sur le site de Lebara.

Lebara 250 Go 5G : l’offre reine pour la France, moins à l’aise à l’étranger

À 8,99 euros par mois, le forfait 250 Go 5G de Lebara se démarque par une enveloppe de données tout simplement énorme pour ce prix. En France, il est difficile de trouver mieux : avec 250 Go, on peut sans problème utiliser son smartphone pour le streaming vidéo en haute définition, les jeux en ligne, le téléchargement de fichiers lourds ou même comme point d’accès Wi-Fi pour connecter un ordinateur ou une console. C’est clairement l’offre à privilégier si l’on souhaite un forfait sur le réseau de SFR, tant le rapport data/prix enterre la concurrence.

Là où le tableau est moins flatteur, c’est sur la partie utilisation à l’étranger. L’enveloppe en itinérance se limite à 7 Go par mois, ce qui peut être insuffisant pour un voyage de plusieurs semaines en Europe ou dans les DOM, surtout si l’on compte utiliser la connexion pour autre chose que de la messagerie et un peu de navigation web.

Autre limitation : les MMS ne sont pas inclus. On peut contourner ce manque grâce au protocole RCS, disponible sur la plupart des smartphones récents et qui permet d’envoyer photos et vidéos par internet, mais ce n’est pas une solution universelle, notamment si les correspondants ne disposent pas d’un appareil compatible.

En somme, c’est un forfait taillé pour un usage en France où il est imbattable, mais qui montre vite ses limites dès que l’on compte passer du temps à l’étranger.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.