Sosh dĂ©gaine un forfait Ă prix plancher : 3,99 euros par mois pour 20 Go, sans engagement, sur le rĂ©seau d’Orange. Une offre simple, efficace et assez rare Ă ce tarif chez l’opĂ©rateur.

Alors que les prix repartent à la hausse chez la plupart des opérateurs, Sosh prend tout le monde à contre-pied avec un forfait 20 Go à 3,99 euros par mois. Cette offre va à l’essentiel : appels et SMS/MMS illimités en France, une enveloppe de data pour l’Europe, et le tout sans engagement. Elle est réservée aux nouvelles souscriptions, sans indication de durée limitée pour ce tarif. Repérée ce matin sur notre comparateur de forfaits mobile, on fait le point.

Ce forfait en bref :

20 Go de data en France métropolitaine

10 Go de data depuis l’Europe et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités en France et vers les DOM

eSIM disponible

Ce forfait est actuellement proposé à 3,99 euros par mois sur le site de Sosh.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Sosh Sosh Forfait Mobile

20 Go 3.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile 4G

200 Go 9.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile

1 Go 1.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Un petit forfait pour un usage malin

Un VPN Premium moins cher qu’un cafĂ© ! Le VPN Premium de CyberGhost chiffre vos donnĂ©es et protège tous vos appareils en un seul clic ! Pour du streaming, le tĂ©lĂ©travail ou en dĂ©placement il est utile partout.

Avec 20 Go de data en France mĂ©tropolitaine, ce forfait couvre sans problème tous les usages quotidiens : navigation sur Internet, consultation des rĂ©seaux sociaux, streaming audio, messagerie instantanĂ©e et mĂŞme un peu de vidĂ©o en mobilitĂ©. Pour un usage modĂ©rĂ© ou combinĂ© Ă du Wi-Fi Ă la maison, cette enveloppe de data s’avère largement suffisante.

Il s’adresse particulièrement aux profils qui veulent rester connectés sans se ruiner : étudiants, jeunes actifs, adolescents ou encore utilisateurs secondaires (téléphone d’appoint, ligne pro, etc.). Les 10 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM permettent de rester joignable et de continuer à utiliser les services essentiels en déplacement, sans risque de hors forfait important.

Le réseau d’Orange sans se ruiner

Sosh s’appuie sur le réseau d’Orange, considéré comme l’un des plus performants en France, aussi bien en matière de couverture que de qualité de service. La 4G y est rapide, stable et disponible sur la quasi-totalité du territoire.

L’offre est sans engagement, ce qui donne toute la liberté de changer de formule à tout moment selon l’évolution des besoins. À 3,99 euros par mois, difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix, surtout sur un réseau aussi solide. Pour les consommateurs à la recherche d’un forfait fiable, simple et économique, c’est une opportunité à ne pas négliger.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait

Oxygène 10 Ă 30 Go Appels illimitĂ©s 10 Go – 30 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 2.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.