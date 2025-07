Ce bon smartphone Oppo avec écran AMOLED 120 Hz + charge rapide 45 W est soldé à moins de 200 €

Vous souhaitez changer de smartphone, mais votre budget est limité ? Voici l’Oppo Reno 12F 4G. Sa fiche technique est séduisante, tout comme son prix qui passe de 249 euros à 199 euros lors des soldes.

À côté de ses fleurons Find X, Oppo propose la gamme Reno F. Elle se situe sur le segment entrée de gamme, et a l’avantage de proposer des caractéristiques techniques solides tout en conservant un prix bas. C’est le cas du Reno 12F, un modèle qui cumule les atouts : écran OLED rafraîchi à 120 Hz, charge rapide 45 W, fonctionnalités IA… Le tout pour moins de 200 euros pendant les soldes.

En quoi l’Oppo Reno 12F est-il intéressant ?

Un écran OLED FHD+ de 6,67 pouces

Une puce Qualcomm entrée de gamme efficace

Une bonne autonomie couplée à la charge 45 W

D’abord à 249,90 euros, l’Oppo Reno 12F est en ce moment remisé à 199,99 euros sur le site de Boulanger.

Un design soigné avec un bel écran fluide

Au premier coup d’oeil, l’Oppo Reno 12F 4G semble ordinaire, mais une fois retourné, on découvre un bloc photo rond entouré d’un liseré lumineux, qui peut s’animer en fonction de votre musique ou des notifications reçues. Autrement, c’est un joli produit avec des tranches plates et des angles joliment arrondis. À l’avant, on à droit à une dalle OLED Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,67 pouces, qui a le net avantage d’être en plus rafraîchis à 120 Hz. Les animations devraient donc être très fluides. La marque promet un pic lumineux à 2 100 nits, ce qui est très séduisant.

On s’attardera bien plus sur son interface ColorOS riche en options intéressantes. Elle met avant tout à disposition plusieurs fonctions d’intelligence artificielle, et c’est plutôt rare sur cette gamme de prix. Gomme magique pour retoucher une photo, transformation et enrichissement de clichés… L’expérience IA promet d’être bien sympathique.

En photo, le smartphone d’Oppo intègre un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx (possiblement aussi gadget que chez les autres smartphones d’entrée de gamme) ainsi qu’un capteur selfie de 32 Mpx.

Un smartphone équilibré et endurant

Pour faire tourner efficacement son appareil, Oppo choisit la puce Snapdragon 685 avec 8 Go de RAM. Cette configuration suffit pour faire tourner Android et la majorité des apps sans accroc. Cependant, quelques ralentissements peuvent intervenir avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan, par exemple. Quant aux gamers invétérés et adeptes de ce type de jeux devront revoir à la baisse leurs exigences.

Le téléphone d’Oppo se montre rassurant au quotidien avec sa batterie de 5 000 mAh. Elle permet de tenir une journée de travail sans aucune difficulté, arriver aux deux jours sera néanmoins compliqué si vous avez une utilisation intensive. Et si vous tombez en rade de batterie, la charge rapide 45 watts vient à la rescousse pour vous permettre de récupérer rapidement de la batterie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que celui proposé ici par Oppo, nous avons concocté pour vous, un guide regroupant les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

