Le prix de ce smartphone Oppo avec écran 120 Hz et charge rapide 67 W est bien plus bas à l’approche de Noël

Voilà une belle affaire à saisir pour les personnes qui souhaitent un nouveau smartphone pas cher pour Noël. L’Oppo Reno 11 F est un appareil entrée de gamme solide, qui ne coûte plus que 239 euros grâce à cette offre.

OPPO Reno 11 F // Source : site officiel

Oppo est enfin de retour sur le marché français, et ce n’est pas pour nous déplaire. La firme chinoise avait réussi à se faire une place de choix parmi les plus grandes marques, et avec ses nouvelles références, elle se montre toujours aussi convaincante. Par exemple, le Reno 11 F, est un modèle qui cumule les atouts : écran OLED rafraîchi à 120 Hz, charge rapide 67 W, et ColorOS. Si ce tout ça vous intéresse, sachez que ce dernier profite actuellement de 90 euros de remise par rapport à son prix de départ.

Que propose l’Oppo Reno 11 F ?

Un écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce milieu de gamme efficace

Une batterie de 5 000 mAh couplée à la charge rapide 67 W

Au lieu de 329 euros au lancement, l’Oppo Reno 11 F est actuellement en promotion à 239 euros sur Amazon. Le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 259 euros.

Un smartphone soigné

Le Oppo Reno 11 F fait peu de concessions au niveau du design. Avec son coloris vert forêt qui ne fera pas l’unanimité, il offre une bonne préhension en main, notamment grâce à ses tranches rectangulaires, et ses 7,54 mm d’épaisseur pour un poids de 177 g. Il est aussi tout à fait résistant grâce à sa certification IP65 : il est donc résistant à la poussière et aux éclaboussures d’eau. L’écran devrait donc être bien réactif même sous la pluie.

On y découvre trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le papier, on a une belle polyvalence. Il devrait délivrer de beaux clichés de jour. Pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur selfie de 32 Mpx.

Avec une expérience fluide au quotidien

Autrement, le Reno 11 F dispose d’une dalle de 6,7 pouces, un format imposant, mais appréciable pour consulter du contenu.Une fois allumée, on apprécie de retrouver une belle dalle Amoled en définition FHD+, qui est rafraîchi à 120 Hz. L’expérience utilisateur reste fluide et agréable au quotidien grâce ColorOS 14 basé sur Android 14, riche en options intéressantes.

Côté performance, il est animé par un processeur MediaTek Dimensity 7050, associé à 8 Go de mémoire vive. Cette puce est adaptée aux usages du quotidien. Le téléphone se montre réactif et fluide. Les applications se lancent rapidement et la navigation dans l’interface est sans accroc. Il est possible de lancer des jeux vidéo, à condition de ne pas être trop gourmand en qualité graphique.

Enfin, Oppo intègre une batterie de 5 000 mAh pour pouvoir tenir une journé, et offre surtout une compatibilité avec la charge rapide SuperVOOC 67 W. D’après le constructeur, 45 minutes suffisent pour recharger complètement votre smartphone.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Oppo du moment.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.