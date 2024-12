L’Oppo A80 5G, avec écran 120 Hz et fonctions IA, est le nouveau champion du rapport qualité-prix grâce à cette offre

L’Oppo A80 a beau embarquer une dalle rafraîchie à 120 Hz, ColorOS 14 avec sa dose d’IA ou encore une puce compatible 5G, son prix est étonnamment bas pour une telle fiche technique. Sur Amazon, on le trouve en effet à 199 euros au lieu de 299 euros.

L’Oppo A80 5G. // Source : Oppo

Sur le marché des smartphones, certaines marques s’efforcent de concevoir des modèles milieu de gamme accessibles qui ont pourtant tout d’une référence premium, grâce à des caractéristiques que l’on trouve habituellement sur des smartphones bien plus onéreux. L’Oppo A80 fait justement partie de ces appareils performants, mais abordables. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est encore moins cher que d’habitude grâce à une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Oppo A80

Une dalle LCD de 6,67 pouces + 120 Hz et utilisable sous la pluie

Une puce Dimensity 6300 compatible 5G

ColorOS 14 et ses fonctions IA

Charge rapide 45 W

Initialement affiché à 299 euros, puis réduit à 219 euros, l’Oppo A80 5G peut aujourd’hui vous revenir à 199 euros sur Amazon grâce au coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une dalle fluide, même sous la pluie !

L’Oppo A80 est tout d’abord un smartphone bien conçu et fini, avec ses coins arrondis, ses tranches plates, et surtout son châssis ultra-fin (7,68 mm d’épaisseur) et son poids plume de 186 g. De quoi offrir une prise en main agréable, donc. La marque a aussi pensé à le rendre bien résistant : elle a ainsi opté pour une certification IP54, qui lui permet de résister à la poussière et aux éclaboussures d’eau.

D’ailleurs, son écran est doté de la fonction Splash Touch, que l’on retrouve dans d’autres références de la marque, comme l’Oppo Reno 12 Pro. Elle permet tout simplement à l’écran tactile de répondre correctement même s’il est mouillé par des gouttes de pluie. Quand on sait à quel point l’utilisation d’un écran humide peut être une vraie galère, cette fonction est un gros plus. Pour en dire plus sur cet écran, ce dernier intègre une dalle LCD HD+ (1 604 x 720 pixels). Pas d’Amoled ici, donc, ni de définition très élevée, ce qui peut impacter le niveau de détails des images affichées. Mais à ce prix, cela reste tout à fait convenable. Surtout, n’oublions pas le fait que la dalle peut supporter un rafraîchissement de 120 Hz, ce qui promet donc une belle fluidité.

De l’IA pour faciliter certains usages

L’Oppo A80 embarque par ailleurs une puce Dimensity 6300 à 8 cœurs, qui devrait lui permettre d’assurer tous les usages quotidiens avec une bonne fluidité. Ce processeur offre d’ailleurs une compatibilité 5G, et c’est une très bonne chose. Côté logiciel, l’A80 fonctionne sous Android 14 et utilise l’interface ColorOS 14.1, riche en options intéressantes. Elle met avant tout à disposition plusieurs fonctions d’intelligence artificielle, notamment côté photo, avec par exemple la désormais célèbre gomme magique. Un véritable atout pour un smartphone à ce prix. Côté photo, l’Oppo A80 propose le strict minimum avec un capteur principal de 50 Mpx et une caméra portrait de 2 Mpx. Heureusement que l’IA est là pour booster le rendu des clichés.

Enfin, concernant son autonomie, l’Oppo A80 peut compter sur une batterie de 5 100 mAh, qui garantit une belle endurance. On peut également profiter de la charge rapide SuperVOOC de 45 W, qui permet de récupérer 50 % de la batterie en seulement 30 minutes, selon la marque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Oppo du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.