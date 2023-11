Voici Oppo ColorOS 14 doté d’IA et inspiré d’Apple

L'annonce de ColorOS 14 par Oppo révèle que le géant chinois de la technologie a investi beaucoup d'efforts dans son interface Android.

Oppo a récemment dévoilé son interface ColorOS 14 lors d’un événement dédié aux développeurs.

Cette mise à jour, conçue pour Android 14, promet non seulement une amélioration esthétique mais aussi une série d’avancées techniques. Les premiers à en bénéficier seront les utilisateurs des OnePlus 12, Oppo Find X7, et Oppo Reno 11. Oui, des smartphones qui n’ont pas encore été annoncés.

Optimisation et design épuré

L’une des plus grandes améliorations de ColorOS 14 est l’optimisation de plus de 600 détails, ce qui apporterait une interface utilisateur plus intuitive et esthétiquement agréable. Oppo a introduit l’Aquatic Design en 2023, une approche design qui se caractérise par sa fluidité et sa clarté. Cette mise à jour apporte des modifications subtiles, mais significatives dans la taille des polices, des icônes, et des contrôleurs, rendant l’expérience utilisateur plus cohérente.

En plus de ces améliorations esthétiques, ColorOS 14 introduit des effets dynamiques basés sur le comportement de l’utilisateur. Cette fonctionnalité permet à l’interface de s’adapter et de répondre de manière plus personnalisée aux actions de l’utilisateur, rendant l’expérience non seulement plus interactive, mais aussi plus intuitive.

Ensuite, il y a un peu d’inspiration d’Apple. En effet, Oppo a dévoilé la technologie Fluid Cloud, une fonctionnalité inspirée de la solution Dynamic Island d’Apple. Elle permet d’afficher des contrôles adaptatifs dans la barre de notification, compatibles avec une gamme d’appareils tels que les téléphones, les tablettes et les montres. Cette intégration multiplateforme devrait assurer une expérience utilisateur cohérente sur différents appareils.

En termes de performance, ColorOS 14 a annoncé utiliser une plateforme de calcul intensif pour garantir une fluidité constante, même après un million de démarrages.

Avec des promesses telles qu’une autonomie prolongée de 15 minutes et une économie d’espace de stockage allant jusqu’à 20 Go, Oppo place la barre très haut en termes de fiabilité et d’efficacité du système.

Intégration de l’intelligence artificielle et compatibilité étendue

L’intégration de l’intelligence artificielle est un autre point fort de ColorOS 14. Oppo a annoncé le support de grands modèles d’IA, dont AndesGPT, un modèle de langage basé sur le modèle de langage GPT. Ce modèle, entraîné sur un large corpus de données textuelles, est capable de réaliser des tâches complexes de traitement du langage naturel, offrant ainsi une expérience utilisateur enrichie et personnalisée. Ce modèle de langage est déjà disponible sur la plateforme Hugging Face Model Hub.

De plus, ColorOS 14 offre une compatibilité native avec plus de 60 formats de fichiers et une intégration étroite avec Windows 11 via la nouvelle fonction Phone Link. Cette dernière permet une interaction fluide entre les appareils Oppo et Windows, facilitant le partage et la gestion des informations entre les appareils.

Oppo n’a pas dévoilé de planning pour le déploiement de ColorOS 14, mais une liste avait déjà été dévoilée.