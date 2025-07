Boulanger décide déjà de casser le prix du tout dernier smartphone premium d’Oppo pour la fin des soldes

L’Oppo Reno 13 Pro 5G est le dernier smartphone haut de gamme de la marque qui améliore en tout point ce que proposait la génération précédente. Le tout avec un prix somme toute raisonnable, surtout quand il est en promo à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros pour la fin des soldes d’été.

L’Oppo Reno 13 Pro 5G est sur nos étals depuis le 24 février 2025 et Boulanger prend déjà la liberté de casser son prix avec 25 % de réduction lors des soldes, ce qui est pas mal pour un produit récent. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme récent et donc avec encore un beau suivi technique devant lui, vous pouvez découvrir ce qu’il propose.

Les points forts de l’Oppo Reno 13 Pro 5G

Une bonne journée et demi d’autonomie + la charge rapide

Ses 3 capteurs de 50, 50 et 8 Mpx font du bon travail

L’IA sur la retouche graphique est bien poussée

Lancé à 799,99 euros, l’Oppo Reno 13 Pro 5G bénéficie déjà d’une belle petite remise puisqu’il est disponible à 599,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Reno 13 Pro 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Un smartphone haut de gamme et véritable fer de lance

Avec l’Oppo Reno 13 Pro 5G, la marque arrive à se placer dans une niche bien particulière puisqu’il s’agit de ce que l’on pourrait qualifier d’entrée de gamme du haut de gamme. On sent que c’est un smartphone premium, mais qui n’est pas non plus des plus perfectionnés. Toutefois, il offre une proposition solide, à commencer par son écran. C’est une dalle AMOLED 2800 x 1272 pixels rafraîchie à 120 Hz qu’on peut utiliser en 60 ou 90 Hz, tout comme il est possible de baisser la résolution à 2374 x 1080 pixels pour économiser de la batterie.

Batterie qui est on ne peut plus généreuse puisqu’elle a une capacité de 5 800 mAh qui peut tenir une journée et demi en usage intensif et donc quasiment deux jours si vous n’êtes pas trop dessus. Sans compter la recharge rapide SuperVooc 80W qui permettrait, selon la marque, de revenir à 100 % en 49 minutes. Dommage qu’il n’y ait pas de sans-fil, sur du haut de gamme, c’est un comble.

Oppo commence à se sentir à l’aise avec l’IA

Le smartphone tourne avec un processeur Dimensity 8350 accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Ce qui lui permet d’utiliser Android 15 sans problème et donc de faire appel à Gemini, l’IA de Google via une barre latérale. Là, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions IA, comme faire des résumés, traduire ce qu’il y a à l’écran, faire une traduction vocale, très pratique quand vous voyagez à l’étranger. L’utilisation est un peu limitée car certaines fonctions ne sont pas disponibles en français. Mais pour ce qui est des retouches photo, par exemple, ça fonctionne très bien.

Côté photo, l’Oppo Reno 13 Pro 5G est équipé d’un bloc optique composé d’un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif 3,5x (50 MP, OIS) et un ultra grand-angle de 8 MP. En vidéo, la 4K à 60 ips est disponible, mais la stabilisation nécessite de passer en Full HD. Enfin, un mode sous-marin est proposé, bien que l’eau salée reste déconseillée, même s’il est certifié IP68.

Dans le test complet de l’Oppo Reno 13 Pro 5G, vous retrouvez de nombreux détails supplémentaires sur ce nouveau smartphone, ce qui pourrait vous décider à craquer, ou non.

D’autres modèles vous attendent dans notre comparatif sur les meilleurs smartphones du moment, pour découvrir nos recommandations les plus vives.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.