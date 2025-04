Boulanger vous économiser 320 € sur la version 256 Go du Galaxy S25, le dernier smartphone premium de Samsung

Le Samsung Galaxy S25 a beau être le plus abordable de la gamme, c’est un téléphone haut de gamme à considérer. Il devient plus recommandable grâce cette baisse de prix significative sur le modèle 256 Go chez Boulanger.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est le moment de se faire plaisir chez Boulanger avec cette offre sur le Samsung Galaxy S25. L’occasion de se procurer un bon smartphone récent avec pas moins de 320 euros de réduction. Le plus accessible de la série S propose peu de changements face à son prédécesseur, mais cela ne rend pas ce smartphone sans intérêt, d’autant plus qu’il a obtenu la note de 8/10 à notre test.

Quels sont les avantages du Samsung Galaxy S25 ?

Son design soigné et confortable

Ses performances au rendez-vous avec une très bonne gestion de la chauffe

One UI 7 et les sept ans de mises à jour

Dans sa version 256 Go, le Samsung Galaxy S25 est disponible à 961,99 euros chez Boulanger. Mais il peut vous revenir à 641 euros, voici comment : grâce à 150 euros de remise immédiate au panier, mais également 100 euros de remise en adhérant au Le Club+ (gratuitement) et une ODR de 70 euros.

Un design bien soigné qui continue de fonctionner

Au premier coup d’œil, le Samsung Galaxy S25 n’a rien de nouveau côté design. Samsung reprend la formule des modèles précédents, à savoir un petit appareil mignon aux belles finitions, très agréable en main avec ses angles arrondis et ses bordures plates. Sa face avant dévoile un petit écran d’une diagonale de 6,1 pouces avec l’essentiel : Oled, 120 Hz, Full HD+ et une bonne luminosité.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la partie photo, il s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 10 Mpx. Les clichés offrent un bon niveau global des détails, mais la mise au point et le mode portrait sont perfectibles. Pour les selfies, vous pouvez compter sur caméra frontale de 12 Mpx, avec un bon niveau de détail.

Le retour vers une puce Qualcomm se fait ressentir

Le Galaxy S25 accueille cette année une puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ce processeur fait bien que l’Exynos de la précédente génération : même s’il existe plus puissant, le S25 est fluide en toutes circonstances, même sur les jeux 3D avec une bonne gestion de la chauffe. Quant à l’expérience utilisateur, elle est clairement réussie. Avec One UI 7 grandement repensée, basée sur Android 15, la garantie de sept ans de mises à jour et une belle flopée de fonctions Galaxy AI, c’est un plaisir à utiliser au quotidien.

Concernant l’autonomie, si c’était le point noir du S24, la firme sud-coréenne promet une meilleure autonomie malgré une batterie inchangée. Le Galaxy S25 intègre de nouveau une batterie de 4 000 mAh, et arrive à tenir toute une journée à une utilisation intensive, mais pas plus. Quant à la recharge, elle reste plafonnée à 25 W maximum (chargeur non inclus) qui ne permet pas de profiter d’un coup de boost suffisamment rapide par rapport à la concurrence.

