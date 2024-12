Boulanger vous fait économiser 30 % sur le Motorola Edge 50 Ultra, un smartphone premium avec écran pOLED et 144 Hz

LancĂ© tout rĂ©cemment, le Motorola Edge 50 Ultra dispose d’une fiche technique plutĂ´t pointue, qui justifie son prix de dĂ©part Ă©levĂ©. Mais en ce moment, on peut le trouver Ă 689 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger.

Motorola Edge 50 Ultra dans sa finition en bois // Source : Frandroid

Après avoir cartonnĂ© cette annĂ©e sur le marchĂ© des smartphones pliables avec son Razr 50 Ultra, Motorola a par la suite levĂ© le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones intitulĂ©e Edge 50. Aux cĂ´tĂ©s des modèles Pro, Neo et Fusion, se trouve l’Edge 50 Ultra, un modèle premium très bien Ă©quipĂ© : Ă©cran pOLED rafraĂ®chi Ă 144 Hz, puce puissante, charge très rapide… Bref, une rĂ©fĂ©rence bien complète, que l’on trouve en ce moment affichĂ©e Ă moins de 700 euros.

Les points forts du Motorola Edge 50 Ultra

Une dalle pOLED de 6,7 pouces + 144 Hz

Une puce Snadragon 8s Gen 3

Une charge de 125 W

LancĂ© Ă 999 euros, mais actuellement affichĂ© Ă 899 euros sur le site officiel, le Motorola Edge 50 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion Ă 689 euros chez Boulanger.

Un joli smartphone bien fluide

Le Motorola Edge 50 Ultra est tout d’abord un smartphone plutĂ´t Ă©lĂ©gant avec son dos en cuir vegan doux au toucher, son Ă©cran dĂ©licatement incurvĂ© et son bloc optique bien intĂ©grĂ© qui se fond très naturellement dans la coque, mĂŞme si sa lĂ©gère protubĂ©rance peut le rendre moins stable posĂ© sur une table. Mais ce modèle n’est pas que beau : il est aussi très solide. La preuve avec son Ă©tanchĂ©itĂ© (IP68) ou encore son Corning Gorilla Glass Victus 3D qui protège son Ă©cran.

Concernant cet Ă©cran, justement, on a ici droit Ă une dalle pOLED de 6,7 pouces, qui rĂ©vèle une rĂ©solution de 2 712 × 1 220 pixels ainsi qu’une compatibilitĂ© avec la norme HDR10+. Pour couronner le tout, l’écran offre aussi un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, soit l’assurance d’une fluiditĂ© exemplaire dans l’interface et en jeu, ainsi qu’une couverture totale du spectre DCI-P3 : l’Ă©cran est donc capable d’afficher une palette de couleurs très Ă©tendue, pour un maximum de rĂ©alisme.

Une charge vraiment rapide

Dans les entrailles du Motorola Edge 50 Ultra, se niche un Snadragon 8s Gen 3, une puissante puce qui mise notamment fortement sur l’intelligence artificielle pour doper la qualitĂ© photo et audio du smartphone. Un processeur par ailleurs couplĂ© Ă 16 Go de RAM et Ă un stockage gĂ©nĂ©reux de 1 To. Avec une telle configuration, le smartphone devrait gĂ©rer sans effort le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

CĂ´tĂ© photo, ce modèle est Ă©quipĂ© d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif de 64 Mpx. Sur ce volet, on pourra d’ailleurs compter sur l’IA pour optimiser les niveaux de stabilisation des vidĂ©os et le rendu des clichĂ©s. Et grâce Ă Google Photos, vous aurez accès Ă des outils de retouche par IA comme Magic Eraser et Photo Unblur.

Enfin, le Motorola Edge 50 Ultra renferme une batterie de 4 500 mAh, comme le Motorola Edge 50 Pro, qui devrait vous permettre de tenir facilement une journée avant de devoir passer par la case recharge. Concernant cette dernière, justement, vous aurez sous la main un bloc de 125 W qui promet une charge très, très rapide. Le smartphone est aussi compatible avec la charge sans fil 50 W.

