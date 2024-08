Motorola lance le Edge 50 Neo et un incompréhensible Edge 50

Motorola lance le Edge 50 Neo, son nouveau smartphone de milieu de gamme. Un Edge 50, plus cher, est aussi de la partie.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Motorola

Après avoir bousculé Samsung sur le terrain des smartphones pliables avec le Razr 50 Ultra, Motorola compte bien se faire une place dans le milieu de gamme avec le Edge 50 Neo. Ce modèle se veut une déclinaison plus compacte du Edge 50 présenté au même moment.

Le Edge 50 Neo rejoint la grande famille des Edge 50 qui compte déjà un Pro, un Fusion et un Ultra, plus haut de gamme.

Motorola met en avant l’atout d’avoir un appareil compact sans compromis sur les performances. Le Neo affiche une dalle Oled de 6,4 pouces, compatible 120 Hz LTPO (à savoir une fréquence de rafraîchissement adaptative) et avec une luminosité maximale annoncée à 3000 nits.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

Une configuration honnête

Il est animé par un Mediatek Dimension 7300, un SoC que l’on a déjà pu éprouver sur les Razr 50, Oppo Reno 12 Pro et CMF Phone 1. Trois smartphones qui brossent trois gammes tarifaires avec la même puce. Il est accompagné en France de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Côté photo, on a droit à trois capteurs à l’arrière :

un grand-angle de 50 Mpx (f/1.8) stabilisé ;

un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2.2) avec macro ;

un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2.0) stabilisé.

Un capteur de 32 Mpx s’occupe de la photo en selfie au centre de l’écran.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

Le smartphone en lui-même est conçu avec des bords droits. On s’approche bien sûr d’un iPhone à ce niveau, mais on a droit à des mensurations douces : 154,1 x 71,2 x 8,1mm pour 171 grammes.

En plus de cela, il est certifié IP68 et MIL-STD 810H, une gradation militaire qui assure sa robustesse.

Ajoutons à cela un design reconnaissable entre tous puisqu’il arbore la vague emblématique des Edge 50 qui vient englober naturellement les objectifs arrière. Une belle idée empruntée aux Oppo Find X de la grande époque.

Côté batterie, on a 4310 mAh à notre disposition avec une recharge à 68 Watts en filaire, le chargeur étant inclus. Sans fil, c’est du 15 Watts.

Le tout est vendu en France 499 euros dans sa version 12 Go + 512 Go. Motorola annonce qu’il est assorti de 5 ans de mises à jour, tant logiciel que de sécurité.

Edge 50, le modèle plus cher, mais pas plus intéressant

À côté de ce Edge 50 Neo, on a le Edge 50, un modèle dont la fiche technique est très proche et qui se veut plus premium avec un tarif fixé à 599 euros.

Physiquement, ce qui change, c’est qu’on a on a une dalle incurvée, contre une dalle plate sur le Edge 50 Neo.

Motorola Edge 50 // Source : ElR – Frandroid Motorola Edge 50 // Source : ElR – Frandroid

Cet écran est aussi plus grand. De 6,4 pouces, on passe à 6,7 pouces. Il est protégé par un Gorilla Glass 5, contre un 3 sur le Neo. La luminosité maximale, étonnamment, est moins bonne : 1600 nits. Idem pour la fréquence de rafraîchissement. Si elle est aussi de 120 Hz, elle n’est pas adaptative ici.

Motorola Edge 50 // Source : ElR – Frandroid Motorola Edge 50 // Source : ElR – Frandroid

En revanche, le SoC utilisé est un peu plus musclé puisqu’on a affaire à un Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Il s’agit d’une version surcadencée à 2,5 GHz, contre 2,4 GHz pour le modèle standard. On l’a déjà croisé notamment sur le Honor 90.

Pour le reste, c’est la même configuration que le Edge 50 Neo.

Enfin, il n’a que trois ans de mises à jour dont deux pour les version d’Android. Une gageure face aux cinq ans du Neo.

Bref, Motorola avoue qu’il n’est pas vraiment destiné à notre marché français. Le Edge 50 Pro est à peu près au même prix avec les promos. Aussi se marchent-ils sur les pieds. Le Edge 50 sort chez nous, mais Motorola France ne le mettra pas en avant et il ne sera disponible qu’en ligne.