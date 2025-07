Cette montre emblématique ferait son grand retour plus de dix ans après la première version

Selon les informations du site Android Headlines, Motorola s’apprêterait à lancer une nouvelle montre connectée sous le nom de « Moto 360 », plus de dix ans après l’une des premières montres Android Wear.

La nouvelle Moto 360 2025 // Source : Android Headlines

C’est en 2014 que sont apparues les premières montres connectées sous Android Wear — l’ancêtre de Wear OS. À l’époque, Samsung, LG ou Sony proposaient alors des montres à écran carré. Mais du côté de Motorola, la première montre connectée avait déjà droit à un affichage circulaire : la Moto 360.

Il s’agissait alors de l’une des premières montres connectées du marché, avec des bords particulièrement fins, malgré une bordure en bas de l’affichage particulièrement visible en raison des contraintes techniques de l’époque.

Depuis, Motorola a été vendu à Google, puis à Lenovo, et la marque américaine s’est désengagée du domaine des montres connectées, confiant sa marque sous licence au revendeur eBuyNow, qui avait lancé sa propre version de la Moto 360 en octobre 2019, puis une Moto Watch 100 en janvier 2023.

Le retour de la Moto 360 par Motorola

Seulement, Motorola semble avoir repris les choses en main depuis quelques mois et a lancé récemment sa propre Moto Watch Fit, une montre à écran carré. Le constructeur devrait par ailleurs rapidement relancer sa gamme Moto 360 à en croire les informations d’Android Headlines.

Le site spécialisé indique en effet avoir obtenu des visuels d’une future Moto 360 conçue par Motorola. On peut découvrir une montre au format circulaire, avec une large couronne rotative positionnée à deux heures et un boîtier en métal. Selon Android Headlines, la montre devrait être proposée en cinq couleurs.

L’une des questions qui se posent concerne le système d’exploitation utilisé. Rappelons que le précédent modèle de Motorola, la Moto Watch Fit, se contentait d’un simple RTOS, plus léger et permettant une grande autonomie, mais au détriment du catalogue d’applications que l’on retrouve sur Wear OS.

De son côté, Android Headlines estime probable que Motorola adopte un double système d’exploitation — Wear OS et RTOS — à l’instar de ce que proposent OnePlus et Oppo avec les Oppo Watch X2 et OnePlus Watch 3. Cependant, cela reste encore de la simple spéculation et on n’en aura le cœur net qu’à l’occasion de l’annonce de la Moto Watch 2025, attendue plus tard dans l’année.