Cette montre et ces écouteurs Motorola donnent envie, même s’ils ne sont pas fabriqués par Motorola

Les constructeurs eBuyNow et SGW Global ont dévoilé de nouveaux produits sous licence Motorola à des prix et des fonctionnalités très intéressantes, même si Motorola ne les a pas conçus.

Même si la marque américaine, rachetée en 2014 par Lenovo, n’est pas particulièrement connue pour ses montres connectées, elle a été précurseure dans ce domaine. Dès 2014, la Moto 360 était ainsi la première montre connectée du marché à adopter un format avec un écran rond, bien avant Huawei, Samsung ou Google.

Ces dernières années, c’est l’entreprise canadienne eBuyNow qui a souhaité surfer sur la nostalgie en lançant, en 2019, une nouvelle version de la Moto 360, sous licence avec Motorola. Désormais, la firme canadienne va un peu plus loin et a décidé de dévoiler, en amont du CES de Las Vegas, une nouvelle montre connectée toujours sous la marque Motorola. Des écouteurs Motorola ont également été dévoilés, conçus cette fois par le Britannique SGW Global.

Une montre GPS à 120 euros

Pour la montre connectée, exit la gamme Moto 360, le nouveau modèle est baptisé « Moto Watch 100 », un nom qui avait déjà fait l’objet de plusieurs fuites en fin d’année 2021. La Moto Watch 100 reprend le design classique des montres Motorola avec un écran rond de 1,3 pouce de diamètre utilisant une technologie LCD — avec mode always-on — dans un boîtier en aluminium de 42 mm de diamètre et 11,9 mm d’épaisseur. La montre est par ailleurs annoncée comme certifiée 5 ATM et peut donc être utilisée dans l’eau à la surface. Elle est par ailleurs compatible avec les systèmes d’attache de bracelet à broches de 20 mm de largeur.

La Moto Watch 100 // Source : eBuyNow La Moto Watch 100 // Source : eBuyNow

Concernant les fonctionnalités, la Moto Watch 100 dispose bien évidemment d’un cardiofréquencemètre et d’un oxymètre pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang. Elle est également dotée d’une puce GPS pour permettre de vous localiser ou de suivre précisément vos entraînements sportifs. En revanche, nulle trace de Wear OS sur cette montre connectée qui semble utiliser un système propriétaire baptisé Moto Watch OS. Enfin, concernant l’autonomie, le constructeur indique avoir intégré une batterie de 355 mAh permettant une autonomie théorique de deux semaines.

Des écouteurs aux fonctions haut de gamme pour 150 euros

En plus de cette montre connectée, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil a, elle aussi, été lancée sous la marque Motorola, les Moto Buds 600 ANC. Comme le rapporte le site Android Authority, il s’agit cette fois de produits conçus par le constructeur britannique SGW Global.

Les Moto Buds 600 ANC // Source : SGW Global Les Moto Buds 600 ANC // Source : SGW Global

Ces écouteurs sont annoncés comme compatibles avec bon nombre de fonctionnalités, comme le support de la technologie Snapdragon Sound de Qualcomm et du codec audio Bluetooth aptX Adaptive, la connectivité Bluetooth multipoint, la compatibilité avec Google Fast Pair et la réduction de bruit active. Ils embarquent par ailleurs des transducteurs de 10 mm de diamètre, sont certifiés IPX5, et donc résistants aux éclaboussures et proposent une autonomie avec les écouteurs seuls de six heures. Notons par ailleurs que le boîtier peut se charger par induction grâce à sa compatibilité Qi.

Les deux nouveaux produits sous licence Motorola ont pour intérêt des prix particulièrement attractifs. La nouvelle montre Moto Watch 100 est ainsi disponible au prix de 119,99 euros tandis que les écouteurs Moto Buds 600 ANC s’affichent à 149,99 euros.

