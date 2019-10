Cinq ans après la sortie du modèle original, la Moto 360, la première montre connectée avec un affichage rond, reviendra à la fin de l'année. Néanmoins, celle-ci n'est pas conçue par Motorola.

Vous souvenez-vous de la Moto 360 ? Lancée en 2014, il s’agissait de la première montre connectée de Motorola. Surtout, c’était la première smartwatch du marché à intégrer un écran non pas carré, mais circulaire, à la manière d’une véritable montre horlogère. En face, Samsung et LG étaient en effet restés cantonnés à des affichages carrés pour les Samsung Galaxy Gear et LG G Watch.

Eh bien, cinq ans plus tard, avec une orientation que personne n’avait vue venir, la Moto 360 va ressortir dans une version revue et corrigée. L’annonce a été repérée par le site américain Engadget qui a découvert le site Moto360.com.

La nouvelle Moto 360 est ainsi annoncée comme arrivant « prochainement ». Elle sera proposée en trois coloris : gris acier, rose doré et noir fantôme, avec un boîtier en acier inoxydable. Concernant les caractéristiques techniques, la montre se veut dotée d’une batterie permettant de durer jusqu’à trois jours grâce au mode « battery saver ». Elle intègre par ailleurs un écran OLED de 1,2 pouce pour 390×390 pixels avec une densité de 327 pixels par pouce.

On y retrouvera par ailleurs la puce Snapdragon 3100 de Qualcomm adossée à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 355 mAh et une géolocalisation par GPS, Galileo, Beidou et Glonass.

Une Moto 360 qui n’est pas conçue par Motorola

Néanmoins, malgré toutes ces belles caractéristiques, c’est une autre donnée de la montre qui étonne. En effet, comme le souligne Engadget, la nouvelle Moto 360 n’est pas pas conçue par Motorola, mais par eBuyNow. L’entreprise a en effet racheté la marque Moto 360 à l’entreprise américaine pour exploiter la licence sur de nouvelles montres connectées. Une stratégie que l’on connaît bien dans le domaine des smartphones et des téléviseurs en général, notamment avec TCL qui exploite les marques Alcatel ou BlackBerry.

La nouvelle Moto 360 sera disponible en décembre au prix de 350 dollars, soit 315 euros.