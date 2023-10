Test de la Xiaomi Watch 2 Pro : une montre qui n’a rien à envier aux modèles haut de gamme

Xiaomi est loin d’être un nouveau venu dans le domaine des montres connectées. Pour autant, la Xiaomi Watch 2 Pro est une première marquante pour le constructeur chinois qui rejoint désormais Samsung, Google, Fossil ou Ticwatch au rang des constructeurs proposant des montres connectées dotées de Wear OS. Contrairement aux précédentes montres Xiaomi, la Watch 2 Pro est ainsi une montre connectée complète, bourrée de fonctionnalités et permettant d’installer de très nombreuses applications tierces. Mais cela suffit-il à convaincre ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Xiaomi Watch 2 Pro Fiche technique

Modèle Xiaomi Watch 2 Pro Dimensions 47,6 mm x 45,9 mm x 11,8 mm Norme wifi Wi-Fi 5 (ac) Définition de l'écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 54,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Non Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été prêtée par Xiaomi.

Xiaomi Watch 2 Pro Une montre au design classique

La Xiaomi Watch 2 Pro est une montre plutôt massive, d’autant qu’elle n’est proposée que dans un seul format de 47,6 x 45,9 x 11,8 mm. Contrairement aux modèles de Samsung ou d’Apple, aucun modèle plus petit n’est en effet proposé pour l’instant. Concrètement, cela signifie que la montre occupera une large place à votre poignet. Mais c’est surtout l’épaisseur de 11,8 mm qui se fait ressentir.

Par ailleurs, le boîtier de la montre est conçu en acier inoxydable, un matériau pour le moins solide, et plus résistant que l’aluminium, mais qui va nécessairement augmenter la masse de la toquante. Comptez ainsi 54,5 grammes sur la balance, sans le bracelet, contre 46,5 grammes pour la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 59 grammes pour la Galaxy Watch 6 Classic 47 mm ou 61,4 grammes pour l’Apple Watch Ultra 2. On est donc bel et bien en présence d’une montre au poids élevé, contrairement à la Pixel Watch 2 et ses 31 grammes par exemple.

Concrètement, ce poids élevé ne va pas nécessairement se sentir au quotidien, mais pourra être gênant dans le cadre de l’exercice sportif, puisque la montre aura tendance à bouger davantage en raison de l’inertie et qu’elle pourra ainsi se décoller légèrement de votre poignet si le bracelet n’est pas assez serré, avec pour conséquence des soucis de lecture de la fréquence cardiaque. Heureusement, Xiaomi propose, pour y remédier, un bracelet noir en caoutchouc fluoré adapté au sport pour la version noire. Le modèle argent est quant à lui fourni avec un bracelet en cuir marron, plus élégant, mais moins adapté à l’entraînement.

Pas de souci néanmoins pour en changer, puisque la Xiaomi Watch 2 Pro propose un système d’accroche standard avec quatre cornes et une compatibilité avec les bracelets à pompe à relâchement rapide de 22 mm de largeur. Aucun problème donc pour changer de bracelet si vous en avez envie.

Outre le poids du boîtier et le format du bracelet, la Xiaomi Watch 2 Pro arbore un design assez classique pour une montre connectée haut de gamme. On retrouve, autour de l’écran, une lunette relativement large qui, même si elle est texturée, n’est pas rotative. Pour naviguer dans les menus, trois boutons sont positionnés sur la droite : une couronne rotative et deux touches oblongues qui l’encerclent. Si les deux boutons sont plus simples à utiliser, on aurait apprécié que la couronne soit un peu plus large, puisque le boîtier vient légèrement empiéter sur son contours, empêchant ainsi de l’utiliser de manière optimale, comme sur une Pixel Watch ou une Apple Watch.

Notons enfin que la Xiaomi Watch 2 Pro est certifiée 5 ATM et qu’elle résistera donc aussi bien à la transpiration qu’à la pluie ou à l’immersion à faible profondeur, pour un bain ou la nage en surface à la piscine. La montre n’est cependant pas conçue pour être utilisée pour de la plongée.

Xiaomi Watch 2 Pro Un écran plus que convenable

Pour l’écran de sa montre, Xiaomi a opté pour une dalle Amoled ronde de 1,43 pouce de diamètre et une définition de 466 x 466 pixels. De quoi permettre une densité d’affichage de 326 pixels par pouce, soit exactement la même résolution que sur les Apple Watch. Autant dire qu’à l’usage, on a affaire ici à une dalle suffisamment définie pour ne pas percevoir individuellement chaque pixel, à moins de coller son œil sur l’écran.

En termes de luminosité en revanche, l’écran de la montre est un peu plus limité que ses concurrents. D’après Xiaomi, la Watch 2 Pro peut monter jusqu’à 600 cd/m², face aux 1000 cd/m² proposés par les derniers modèles de Samsung ou d’Apple. À l’usage, c’est tout de même suffisant pour profiter confortablement de l’affichage de sa montre, même en extérieur. Il n’y aura vraiment que dans des cadres de luminosité extrême — avec un soleil au zénith et un grand ciel bleu — que vous pourriez être légèrement gêné.

La montre embarque par ailleurs un capteur de luminosité automatique permettant d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran à l’ambiance lumineuse de votre environnement. Il est par ailleurs possible de régler manuellement la luminosité de l’affichage sur une échelle de 1 à 128.

La montre profite également d’un affichage always-on pour afficher les aiguilles même lorsque vous ne consultez pas l’écran. Ce mode peut par ailleurs être programmé pour ne s’activer qu’à certaines plages horaires, tout comme le mode « lever pour activer ». Des fonctions toujours très pratiques pour ne pas s’éblouir la nuit après avoir relevé son bras au niveau de sa tête.

Enfin, concernant les cadrans, la Xiaomi Watch 2 Pro étant une montre Wear OS, il est possible d’en télécharger pléthore depuis le Google Play Store. Par défaut, le constructeur en propose 23, tous personnalisables. Néanmoins, on pourra en télécharger davantage, gratuits ou payants, sobres ou fantaisistes, élégants ou sportifs, depuis la boutique de téléchargement de Google.

Xiaomi Watch 2 Pro Une montre bourrée de fonctionnalités

La Xiaomi Watch 2 Pro est livrée sous Wear OS en version 3.5. Malheureusement, contrairement aux modèles de Samsung ou de Google, elle n’embarque ainsi pas encore Wear OS 4, la dernière version du système d’exploitation. Elle profite en outre d’une puce Snapdragon W5+ Gen 1, la même que sur la Pixel Watch 2 et la TicWatch Pro 5, ainsi que 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Par défaut, la Xiaomi Watch 2 Pro propose une interface de navigation plutôt simple :

Glissement vers le haut : accès aux paramètres rapides ;

glissement vers le bas : accès aux notifications ;

glissement vers la gauche ou la droite : accès aux cartes de widgets ;

appui sur la couronne : accès à la liste des applications / retour au cadran d’accueil ;

appui long sur la couronne : accès à Google Assistant ;

double appui sur la couronne : accès aux applications ouvertes ;

appui sur le bouton du haut : Accès à l’application Entraînements ;

appui sur le bouton du bas : Accès à la dernière application ouverte ;

appui long sur le bouton du bas : Accès à la mise hors tension / appel d’urgence ;

double appui sur le bouton du bas : Accès à Google Pay.

Le bouton du haut peut cependant être personnalisé dans les options avancées de la montre. À la place de l’application Entraînement, il est possible d’y allouer un raccourci vers n’importe quelle autre application. De même, on peut choisir d’attribuer Google Assistant non pas à l’appui long sur la couronne, mais à l’appui long sur le bouton du bas.

La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si la montre propose bien une couronne rotative, elle ne sera cependant utilisée que pour naviguer au sein d’une même application, ou pour faire défiler les applications installées — qui peuvent s’afficher sous forme de grille d’icônes ou de liste avec leur nom. Concrètement à la couronne de la Pixel Watch 2, elle ne servira ainsi par à ouvrir les notifications ou les paramètres rapides depuis le cadran d’accueil. Contrairement à la lunette de la Galaxy Watch 6 Classic, elle ne servira pas non plus à passer d’une carte de widget à une autre. Dommage.

Bien entendu, comme les précédentes montres Xiaomi, la Watch 2 Pro va permettre de recevoir les notifications des applications issues de votre smartphone, mais également d’y répondre — par dictée vocale, clavier azerty ou émoji. Surtout, la montre va vous permettre d’installer de nombreuses applications disponibles sur la boutique d’applications de Google, le Play Store. C’est certes le cas des applications de sport, comme Strava, Adidas Running ou Komoot, mais également d’applications Google, comme Google Maps, YouTube Music, Google Photos, Gmail ou Google Agenda. Surtout, vous pourrez retrouver sur la montre des applications que vous utilisez peut-être déjà sur votre smartphone, comme Deezer, WhatsApp, Spotify, Citymapper, Bring, Shazam, Outlook ou Audible.

Autant dire que, contrairement aux autres montres de Xiaomi, la Watch 2 Pro ne se destine pas à rester cantonnée au suivi des activités sportives, mais peut-être une vraie montre connectée, bien plus complète en fonction des applications que vous choisirez d’y installer.

Notons également que la Xiaomi Watch 2 Pro est dotée d’une puce NFC. De quoi permettre le paiement sans contact grâce à Google Wallet si votre banque et votre carte bancaire sont compatibles.

L’application Mi Fitness

Pour connecter la Xiaomi Watch 2 Pro à votre smartphone, il vous faudra nécessairement passer par l’application Mi Fitness sur votre smartphone Android. C’est en fait la même application qui va également permettre la gestion des bracelets et des montres basiques de Xiaomi. Malheureusement, et même si l’application Mi Fitness est disponible sur l’App Store, la montre ne peut pas fonctionner connectée à un iPhone. Il s’agit là de l’une des contraintes des montres Wear OS qui ne peuvent plus, depuis la version 3 du système d’exploitation, fonctionner de pair avec appareil iOS.

Mi Fitness (Xiaomi Wear) Télécharger gratuitement

L’application va, de manière très classique, vous permettre de retrouver vos données de santé et d’entraînement, mais permet également d’accéder à certains paramètres de la montre. Vous pourrez notamment y télécharger de nouveaux cadrans, gérer individuellement les notifications des applications, gérer les paramètres de santé (fréquence cardiaque, suivi du sommeil ou suivi du stress) ou synchroniser le mode « ne pas déranger » du smartphone avec lui de la montre.

L’application est particulièrement claire et plutôt simple à appréhender avec des options claires et classées efficacement.

Xiaomi Watch 2 Pro Un excellent suivi d’activités sportives

Du côté des fonctions de santé, la Xiaomi Watch 2 Pro embarque la plupart des fonctions attendues sur une montre connectée haut de gamme. On va bien évidemment retrouver une analyse de la fréquence cardiaque, une mesure de la SpO2 et un décompte du nombre de pas parcourus dans la journée. La montre va également pouvoir analyser le niveau de sommeil avec décompte des différentes phases, le nombre d’étages gravis dans la journée et le niveau de stress.

Malheureusement, la Xiaomi Watch 2 Pro ne dispose pas d’électrocardiogramme, contrairement aux modèles de Samsung ou Apple par exemple. Elle compense néanmoins avec une mesure de la composition corporelle indiquant le niveau de graisse corporelle, le niveau d’eau, le niveau de sel et le taux de protéines.

La précision du GPS de la Xiaomi Watch 2 Pro

Du côté de la puce GPS intégrée, Xiaomi a mis les bouchées doubles puisqu’on retrouve une puce GNSS double fréquence (L1+L5) compatible aussi bien avec la constellation GPS qu’avec les systèmes Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. C’est le même type de configuration que l’on retrouve sur des montres de sport haut de gamme, sur les modèles de Huawei ou sur l’Apple Watch Ultra 2 — mais pas sur l’Apple Watch Series 9.

Pour évaluer la précision du suivi GPS de la Xiaomi Watch 2 Pro, je l’ai portée à mon poignet à plusieurs reprises dans des entraînements de course à pied, aussi bien en ville, proche des bâtiments, que dans le bois de Vincennes. J’ai ensuite comparé aussi bien la distance parcourue que le suivi du tracé avec les mesures d’une montre de running au suivi particulièrement précis, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Xiaomi Watch 2 Pro Écart Course 1 7,173 km 7,153 km -0,28 % Course 2 7,712 km 7,699 km -0,17 % Course 3 6,894 km 6,923 km +0,42 % Total 21,779 km 21,775 km -0,02 %

La montre de Xiaomi propose cependant, dans l’ensemble, un très bon suivi, comme on peut le voir sur les tracés ci-dessous.

Tracé GPS de la Xiaomi Watch 2 Pro Tracé GPS de référence

Tracé GPS de la Xiaomi Watch 2 Pro Tracé GPS de référence

On a affaire ici à une montre connectée qui fait aussi bien, sinon mieux, que de nombreuses montres de sport dans le suivi de géolocalisation. Autour du lac Daumesnil notamment, la montre a su me situer sur les sentiers tout aussi bien que le modèle de Garmin. Il n’y a finalement que sur les trottoirs, à proximité des immeubles, qu’elle a eu du mal à suivre le tracé de mon itinéraire, en me situant au beau milieu de la route ou dans les immeubles.

La précision de la fréquence cardiaque de la Xiaomi Watch 2 Pro

De la même manière, pour évaluer la précision du suivi de fréquence cardiaque de la Xiaomi Watch 2 Pro, j’ai porté la montre à plusieurs reprises durant des entraînements de course à pied. J’ai ensuite comparé les mesures avec celles d’une ceinture cardiofréquencemètre abdominale de référence, la Garmin HRM Pro.

Mesure de référence Xiaomi Watch 2 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 153 bpm 152 bpm -0,54 % -0,40 % FC max 167 bpm 167 bpm

Sur la première séance, en conservant une allure constante, on peut voir que la montre de Xiaomi parvient très bien à suivre la fréquence cardiaque. L’écart moyen de seulement 1 battement par minute est négligeable et la montre a réussi à capter les rares changements d’intensité sans aucun problème.

Mesure de référence Xiaomi Watch 2 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 155 bpm -0,89 % -0,91 % FC max 186 bpm 183 bpm

Les choses se gâtent cependant sur une séance avec six sessions de sprint, comme on peut le voir ci-dessus. Compte tenu de la courte durée de l’effort et de son intensité, la Xiaomi Watch 2 Pro a eu du mal à être suffisamment réactive pour capter la fréquence cardiaque maximale à chaque accélération. C’est particulièrement visible sur le dernier intervalle, autour de 38 minutes.

Dans l’ensemble, on a tout de même une montre avec une mesure de fréquence cardiaque suffisamment fiable pour s’entraîner, même si elle aura plus de mal à saisir les séances fractionnées très intenses… mais c’est le cas de la grande majorité des montres connectées et un avantage certain que conservent encore les ceintures abdominales.

Xiaomi Watch 2 Pro Une autonomie de plus d’une journée

C’est une batterie d’une capacité de 495 mAh qui a été intégrée par Xiaomi dans sa Watch 2 Pro. Du côté de la puce, on va par ailleurs retrouver un processeur Snapdragon W5+ Gen 1 gravé en 4 nm, ce qui devrait permettre une belle autonomie sur le papier.

Xiaomi promet ainsi jusqu’à 55 heures d’autonomie pour le modèle 4G et jusqu’à 65 heures d’autonomie sur la Xiaomi Watch 2 Pro en version Bluetooth uniquement.

De mon côté, j’ai testé la montre avec des paramètres d’autonomie particulièrement exigeants, en activant l’écran always-on avec un suivi de la fréquence cardiaque chaque minute, une surveillance avancée du sommeil, le score respiratoire, le suivi de la SpO2 toute la journée et le suivi du stress tout au long de la journée également. Tous les curseurs étaient donc poussés au maximum, comme c’est le cas pour tous les tests de montres connectées chez Frandroid.

Malgré ces paramètres pour le moins exigeants, j’ai pu utiliser la Xiaomi Watch 2 Pro en version Bluetooth pendant 32 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. C’est, certes, moins que l’autonomie annoncée par Xiaomi, mais la montre fait tout de même mieux que la Samsung Galaxy Watch 6 Classic en version 47 mm avec ses 30 heures d’autonomie. Sans conteste, on aurait par ailleurs pu atteindre une autonomie bien plus élevée en réduisant la fréquence de mesure de la fréquence cardiaque ou en désactivant la mesure de SpO2 le jour.

Pour la recharge, la Xiaomi Watch 2 Pro est livrée avec une petite base de charge magnétique fixée à un câble USB-C. Malheureusement, la montre n’est pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction. Il vous faudra donc nécessairement utiliser le câble fourni. D’après Xiaomi, la montre se fait en 45 minutes. De mon côté, j’ai pu constater une charge complète, de 0 à 100 %, en 1h10. Un temps de charge plus long que celui annoncé par Xiaomi, mais qui reste néanmoins dans la moyenne des montres du marché.

Xiaomi Watch 2 Pro Appel et communication

La Xiaomi Watch 2 Pro est déclinée en deux versions : Bluetooth et 4 G. Si les deux modèles sont bien évidemment compatibles Bluetooth 5.2 pour se connecter au smartphone, seul le modèle 4G profitera d’une connexion où que vous vous trouviez et permettra de répondre à des appels téléphoniques même sans smartphone grâce à sa connexion par eSIM.

La Xiaomi Watch 2 Pro est par ailleurs compatible Wi-Fi 2,4 et 5 GHz pour permettre par exemple le téléchargement d’applications tierces ou de mises à jour du firmware.

Comme on l’a vu, la montre profite par ailleurs d’une puce GNSS double-bande à cinq systèmes (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS) avec un fix rapide de moins de 30 secondes et un suivi particulièrement fiable.

Enfin, la montre de Xiaomi est dotée d’une puce NFC utilisée pour le paiement sans contact.

Pour les appels téléphoniques, la Xiaomi Watch 2 Pro embarque un haut-parleur et un microphone. De quoi vous permettre de passer des appels directement depuis votre poignet en Bluetooth depuis le smartphone ou en eSIM.

La captation de la voix est de bonne qualité sur la Xiaomi Watch 2 Pro, même si elle ne parvient pas pour autant au niveau du micro d’un smartphone. Cependant, la montre réussit bien à filtrer les bruits ambiants pour ne pas gêner votre interlocuteur, même si cela peut se faire au détriment de la clarté de votre propre voix. Le rendu pourra alors lui paraître compressé en raison de la réduction de bruit, mais pour un dispositif d’appoint, c’est largement suffisant.

Xiaomi Watch 2 Pro Prix et date de sortie

La Xiaomi Watch 2 Pro est disponible en France depuis le 26 septembre 2023. Elle est proposée en deux teintes : argent (avec bracelet en cuir) ou noir (avec bracelet en silicone). Un seul format est disponible, mais avec deux variantes de connectivité : Bluetooth à 269,99 euros ou 4G à 329,99 euros.