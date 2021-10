Montres connectées : Motorola s’attaquerait à Apple, Samsung et Xiaomi avec trois nouveaux modèles

Motorola travaillerait sur rien de moins que trois montres connectées pour se relancer sur ce marché

Si l’on pense facilement à Apple, Samsung, Huawei ou Fossil lorsqu’on fait le tour du marché des montres connectées, il est un constructeur qui a une image à part : Motorola. La marque américaine a en effet été la première à se lancer dans ce domaine avec un écran rond avec la Moto 360, alors qu’elle appartenait encore à Google.

Depuis, Motorola a fini par délaisser ce marché et la dernière montre de la marque date de plusieurs années. Certes, la marque Moto 360 a bien été reprise en 2019 pour lancer une nouvelle montre, mais celle-ci était conçue par eBuyNow et non pas directement par Motorola.

Il semblerait cependant que la firme américaine, rachetée depuis par Lenovo, n’ait pas complètement abandonné le domaine des smartwatch. Le site 9to5Google a en effet mis la main sur des documents marketing de Motorola présentant une montre baptisée « Moto Watch 100 ». Ces différents éléments permettent non seulement de découvrir l’apparence, mais aussi les caractéristiques de la future montre dont la sortie serait prévue d’ici la fin de l’année.

Une montre attendue avec un design classique

On peut ainsi découvrir que la montre serait dotée d’un écran rond avec deux boutons sur le côté droit. Elle serait également dotée d’un capteur de rythme cardiaque au dos, ainsi que d’un GPS utilisé pour la géolocalisation lors des séances d’entraînement sportif. Le boîtier serait quant à lui en aluminium. La montre serait également compatible avec le Bluetooth 5.2 pour la connexion sans fil. Enfin, la Moto Watch 100 serait fournie avec un câble de charge et un bracelet en silicone et serait équipée d’une batterie de 355 mAh.

Les éléments mis en avant par 9to5Google ne permettent pas d’affirmer que la moto Watch 100 tournera sous Wear OS — et encore moins Wear OS 3 — même si le passif de Motorola ne permet pas d’en douter. « D’après les informations de la FCC, on découvre comment accéder au e-label et cela diffère de la Moto 360 actuelle et de Wear OS 2. Il serait étrange qu’elle n’embarque par Wear OS mais un système propriétaire à la place », affirme 9to5Google.

Outre la Moto Watch 100, dont l’annonce est prévue d’ici la fin de l’année, Motorola travaillerait sur deux autres montres connectées. La première serait une montre Moto Watch et la seconde une montre Moto One. Les deux tocantes pourraient finalement être connues sous le nom de Moto Watch 200 et Moto Watch 100s et être lancées dans le courant du premier trimestre.