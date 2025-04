Motorola lance une montre connectée pas chère au look très inspiré

En plus de ses nouveaux smartphone Razr 60 et Edge 60, la marque américaine Motorla a présenté, ce jeudi, sa nouvelle montre connectée, la Moto Watch Fit.

La Moto Watch Fit // Source : Motorola

L’annonce était attendue en raison des fuites de ces derniers jours et Motorola n’y a pas manqué. La marque américaine, propriété du Chinois Lenovo depuis 2014, a dévoilé cette semaine sa dernière montre connectée en date, la Moto Watch Fit.

Il faut dire que Motorola n’est pas un nouveau venu dans le domaine des montres connectées, puisque le constructeur avait lancé, en 2014, la toute première montre connectée du marché disposant d’un écran rond, la Moto 360. Depuis 10 ans, la firme semblait cependant avoir laissé les wearables de côté, même si le nom de moto 360 a été repris, il y a quelques années, par des distributeurs sous licence pour faire renaître cette montre emblématique.

Une montre au look inspiré

Pour son nouveau modèle, Motorola fait cependant fi de son héritage et propose une montre à écran carré donc le look n’est pas sans rappeler celui des Apple Watch. Plus encore, le nom de Moto Watch Fit n’est pas sans rappeler la gamme des montres Huawei, dont la Huawei Watch Fit 3.

La Moto Watch Fit // Source : Motorola

Du côté des caractéristiques, la Moto Watch Fit est dotée d’un écran Amoled de 1,9 pouce capable de monter jusqu’à une luminosité de 1000 cd/m². Elle est par ailleurs certifiée 5 ATM et IP68 pour un usage en natation. La montre embarque son propre système d’exploitation, ce qui lui permet de fonctionner jusqu’à 16 jours consécutifs sans recharge. Pour la recharge, comptez sur 30 minutes pour passer de 0 à 65 % de batterie.

La Moto Watch Fit // Source : Motorola

Montre connectée oblige, la Moto Watch Fit profite également de capteurs de santé et d’activité sportive. Plus de 100 modes sportifs sont proposés, tout comme l’analyse du sommeil. Elle intègre également une puce GPS pour analyser en temps réel la distance parcourue ou l’allure de course.

Prix et disponibilité de la Moto Watch Fit

La moto Watch Fit n’est proposée qu’en une seule teinte, gris sombre, avec bracelet en nylon vert pour permettre un maintien optimal au poignet. Elle sera disponible à la fin du mois de mai au prix de 99 euros.