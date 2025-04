Ce précurseur des montres connectées rondes préparerait à son tour un clone d’Apple Watch

Motorola serait en train de préparer une nouvelle montre connectée, visuellement très proche de ce que fait Apple avec ses Apple Watch.

Motorola pourrait lancer une montre connectée inspirée de l’Apple Watch // Source : evleaks (via Twitter/X)

Il ne s’agirait pas là de la première montre rectangulaire de Motorola, mais le design de ce nouveau modèle se veut être plus proche de ce que fait la concurrence.

Ce bon vieux Motorola est de retour

Si vous avez connu l’arrivée des montres connectées sur le marché grand public vers 2014, alors peut-être que le nom de Moto 360 vous parle. Aux côtés des G Watch de LG, Gear Live de Samsung ou autres SmartWatch de Sony, Motorola s’était fait une bonne réputation avec son modèle rond, qui venait déjà casser les habitudes d’un marché encore trop immature.

Plus de 10 ans après, Motorola n’a plus trop la place de lancer un modèle innovant. De nos jours, un très grand nombre de montres connectées mises sur le marché ont des écrans rectangles ou ronds. Samsung et Google aiment le rond, les Apple Watch sont plutôt rectangles tout comme les modèles de Xiaomi.

Et c’est justement du côté des Apple Watch que Motorola semble aller chercher l’inspiration.

Pas de détails, mais un nom et des photos

Pour l’heure, nous n’avons pas grand chose de très concret à vous donner : ni prix, ni informations détaillées ni même date de sortie n’ont été dévoilés. Mais grâce à @evleaks, un leaker particulièrement réputé dans le monde des appareils connectés et smartphones, nous avons droit à quelques photos et à un nom.

La nouvelle montre connectée de Motorola devrait s’appeler Moto Watch Fit et disposer d’un écran rectangle, avec des bords incurvés et un bouton principal sur le côté droit du cadran. Il y aurait, toujours selon les images publiées par evleaks, à minima un capteur de rythme cardiaque. Difficile de savoir pour l’instant, mais les photos donnent l’impression que l’écran pourrait être équipé d’une dalle OLED.