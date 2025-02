Apple Watch ou bracelet électronique ? Pourquoi certaines personnes portent leurs montres connectées à la cheville

Une nouvelle tendance semble pointer le bout de son nez sur TikTok. Certains utilisateurs et utilisatrices d’Apple Watch attachent leur accessoire à la cheville plutôt qu’au poignet.

Crédit : Spartan Watches / YouTube

Voilà un cas d’usage qu’Apple n’avait sans doute pas prévu. Comme l’a remarqué le New York Times, plusieurs propriétaires d’Apple Watch s’affichent sur TikTok avec leur montre attachée à la cheville et non pas au poignet.

Si la tendance répond à des besoins parfois légitimes, elle crée aussi une certaine confusion et limite parfois l’utilité de l’accessoire.

La nécessité est mère de l’invention

Parmi les raisons évoquées par les personnes dans cet inhabituel cas de figure, on retrouve notamment la volonté de mieux compter les pas ou d’avoir un meilleur relevé des performances sportives.

En effet, plusieurs personnes affirment que le compteur de pas ne s’active pas si le bras portant la montre ne se balance pas le long du corps (ce qui n’est pas le cas quand on tient un objet à la main, par exemple). Les personnes tatouées au poignet ont aussi parfois du mal à obtenir des relevés de fréquence cardiaque pertinents puisque, comme Apple le précise sur son site « certains tatouages peuvent […] avoir des répercussions sur le fonctionnement du cardiofréquencemètre ».

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer précisément votre fréquence cardiaque durant le sport

Crédit : bodiedbyana – TikTok

L’idée n’est donc pas complètement absurde et montre bien les limites techniques de l’Apple Watch. Mais, bien évidemment, elle a aussi ses limites. Techniquement, il y a fort à parier que les relevés soient perturbés dans cette configuration, en raison de la présence de nombreux os et tendons sur la cheville. Sans parler des personnes qui fixent le bracelet… par-dessus leur chaussette. Attacher un objet connecté et clignotant à la cheville invite aussi évidemment à faire un parallèle avec le fait de porter un bracelet électronique, ce qui peut créer quelques quiproquos gênants, note le New York Times.

Une pratique pas si nouvelle

La tendance ayant émergé sur TikTok ces dernières semaines, des vidéos parodiques singeant cette pratique n’ont pas tardé à émerger. Celle de l’influenceur shoandtech montre notamment les difficultés pour payer avec Apple Pay, consulter ses notifications ou même l’heure de la journée dans cette configuration.

Pourtant, la pratique n’est pas exactement nouvelle ni l’apanage exclusif des influenceurs ou influenceuse fitness. Le fabricant de bracelets Spartan Watches faisait déjà une vidéo sur le sujet il y a un an et l’idée est évoquée sur plusieurs fils de discussion Reddit depuis au moins 6 ans. Difficile de jauger du nombre de personne utilisant vraiment leur Apple Watch ainsi, mais il y a fort à parier qu’il s’agit d’une petite minorité avec des besoins spécifiques.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2025 ?

Et si Apple ne dit rien sur le sujet, se contentant de parler exclusivement de l’usage au poignet, il est intéressant de remarquer que le suivi des performances sportives semble prendre, dans ces cas au moins, le dessus sur les autres usages de la montre. Une preuve que l’Apple Watch est constamment tiraillé entre le statut de montre connectée et celui de bracelet de sport.

Clip de chaussure pour le Smart Band 8 // Crédit : Florent Lanne

Rappelons par ailleurs que, spécifiquement pour la course à pied et le nombre de pas, certains appareils spécifiques existent. C’est le cas des capteurs de puissance Stryd ou Coros Pod 2, ou même des modules Xiaomi pour les Smart Band 8 et Smart Band 9, afin de les fixer directement à la chaussure.