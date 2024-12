Belle nouveauté sur les Nothing, attention au bracelet de certaines montres connectées et la vie privée sur les Galaxy S25 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 27 décembre : les téléphones Nothing reçoivent une fonction bien pratique, certains bracelets de montres connectées peuvent être dangereux et la vie privée sur les futurs Galaxy S25. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

La belle nouveautés des Nothing Phone

Nothing a déployé sur ses smartphones, via Android 15, la fonctionnalité « Entourer pour chercher ». Elle permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches contextuelles en entourant un texte ou une image sur leur écran. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur et à concurrencer les fonctionnalités des Google Pixel, où cette option est déjà présente.

Le bracelet de votre montre connectée pourrait être dangereux pour la santé

Une étude américaine a révélé que les bracelets de montres connectées en fluoroélastomère, comme ceux des Apple Watch ou Pixel Watch, peuvent émettre des PFAS, des « polluants éternels ». Ces substances toxiques pourraient être absorbées par la peau, surtout en cas de transpiration. Les chercheurs recommandent de privilégier des matériaux alternatifs comme le silicone ou le caoutchouc pour minimiser les risques sanitaires.

Galaxy S25 : Samsung aurait une excellente nouvelle pour votre vie privée

Le Samsung Galaxy S25 devrait intégrer une fonctionnalité qui serait capable de traiter localement les modifications d’images générées par l’IA, grâce au Snapdragon 8 Elite. Cette technologie permettrait de modifier des photos sans envoyer de données vers le cloud, améliorant la confidentialité et la rapidité.