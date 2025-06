La vitesse de charge limitée chez Stellantis, la durée de vie prolongée de Windows 10 et une mise à jour majeure chez Garmin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 25 juin : les raisons de la charge limitée de la DS N°8, des mises à jour prolongées pour Windows 10 et de nouvelles fonctionnalités chez Garmin. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Sur les véhicules électriques, la vitesse de charge est le nerf de la guerre. Cependant, certains modèles, pourtant très performants par ailleurs, ont encore une architecture bridée, comme les 400 volts de la DS N° 8. Les ingénieurs de Stellantis en ont expliqué les raisons chez nos collègues de Numerama.

C’est en octobre prochain que Microsoft devait arrêter les mises à jour majeures de Windows 10. Cependant, la firme de Redmond a décidé d’offrir un an de suivi logiciel supplémentaire, mais à une condition. Pour en profiter, les utilisateurs devront en effet synchroniser leurs paramètres sur le cloud de Microsoft.

Garmin a dévoilé une mise à jour d’ampleur, proposée en bêta ouverte pour ses montres connectées outdoor. Les Fenix 8, Enduro 3 ou Fenix E peuvent désormais profiter de 28 nouvelles fonctions héritées des dernières Forerunner ou tout simplement inédites sur les autres montres de la marque.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !