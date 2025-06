Ce smartphone Nothing promet enfin du haut de gamme… et une batterie XL !

Le Nothing Phone (3) se dévoile un peu plus aujourd’hui grâce aux listings de la FCC. L’organisme de certification américain l’inclut dans sa base sous l’identifiant « 2AZEQ-A024 ».

Rendu du Nothing Phone (3) // Sourece : @MaxJmb

Prévu pour cet été, le Phone (3) sera le premier vrai smartphone haut de gamme de Nothing. La jeune marque londonienne a déjà fait ses preuves avec des smartphones bien positionnés, surtout sur l’entrée et le milieu de gamme. Lancer un smartphone à haut budget est un pari audacieux et il faut absolument que sa configuration soit en rapport avec son niveau de prix.

Le document de la FCC s’intéresse à ses caractéristiques énergétiques, notamment sa batterie, mais aussi ses conditions de charge.

On parle ici d’une capacité de 5150 mAh avec une charge filaire rapide de 65 Watts. C’est à ce jour la plus grosse batterie jamais installée par Nothing dans ses smartphones. Le Phone (2) de 2023 culminait à 4700 mAh et l’excellent Phone (3a) Pro lancé plus tôt cette année dispose de 5000 mAh.

Nothing optimise l’endurance

Ce surplus d’énergie devrait donner un coup de fouet à l’autonomie du Phone (3), d’autant plus qu’il ne sera pas géré par la meilleure puce de Qualcomm, mais une plus modeste et plus économe, le Snapdragon 8s Gen 4.

Nothing devrait présenter officiellement ce modèle haut de gamme la semaine prochaine aux côtés du Headphone (1), son premier casque supra-auriculaire.

Concernant le Phone (3), deux versions devraient être proposées :

Phone (3) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 799 euros

Phone (3) avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 899 euros

