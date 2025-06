Adieu le Glyph ? Un leak massif dévoile le Nothing Phone (3)

Un leak donne de plus amples détails sur les caractéristiques techniques du Phone (3), futur smartphone haut de gamme de Nothing.

Nothing Phone (3) // Source : Gadget Bits

Le Phone (3) sera le « premier vrai flagship » de Nothing. Remplaçant du Phone (2) sorti en 2023, il doit venir taquiner le marché haut de gamme avec une proposition qui se veut être toujours aussi équilibrée.

Si le PDG de la marque, Carl Pei, a dévoilé le SoC utilisé dans ce smartphone, et argumenté son choix, le reste de sa fiche technique reste floue.

De nouvelles rumeurs permettent d’en savoir un peu plus sur ce Phone (3), un smartphone tout de même tarifé aux alentours de 800 livres, dixit Nothing. Un tarif en augmentation chez la jeune marque londonienne que l’on considère à raison jusqu’alors comme le successeur spirituel du OnePlus des grandes années.

D’après le compte X Gadget Bits, il disposerait d’un écran Oled de 6,7 pouces, avec un rafraîchissement adaptatif allant logiquement de 1 à 120 Hz.

Son volet photo serait composé de trois capteurs arrière :

un grand-angle de 50 MP

un ultra grand-angle de 50 MP

un téléobjectif x3 de 50 MP

Une configuration qui n’est pas sans rappeler celle du Phone (3a) Pro sorti plus tôt cette année. La différence se ferait sur l’ultra grand-angle qui n’est que de 8 MP sur ce modèle. Bien évidemment, Nothing a aussi bien pu utiliser des capteurs de même définition, mais plus performants.

La disparition du Glyph tel qu’on le connaît

Une image accompagne le tweet. Elle montre le dos du téléphone flouté avec ses trois objectifs, un flash et aussi un petit écran circulaire nommé « Glyph Matrix ». Celui-ci remplacerait la signature lumineuse des précédents smartphones Nothing. Pas sûr que les fans de la marque apprécient ce changement.

Enfin, il y a aussi la batterie. Celle-ci ferait un bond en avant, passant de 4700 mAh sur le Phone (2) à 5150 mAh sur ce Phone (3) avec une charge rapide 100 Watts. En revanche, comme recommandé par l’Union européenne, nous ne devrions pas avoir de bloc secteur dans la boîte.

Sous Nothing OS 3.5 basé sur Android 15, le Phone (3) doit être présenté le 1er juillet.