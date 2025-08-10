Quelles sont les meilleures box internet pour les étudiants ? Voici notre sélections des forfaits fibre pour la rentrée 2025

Être étudiant, c’est pour certains le début de l’indépendance mais aussi des impératifs d’adulte. Le premier étant de régler son loyer et ses factures. Pour celles et ceux qui cherchent à réduire les dépenses mensuelles, ce guide sur les abonnements internet pour les budgets serrés est un bon début.

Être étudiant vivant seul ou en colocation, c’est avant tout faire attention à ses dépenses car les petits boulots à temps partiel et les bourses étudiantes bouclent difficilement les fins de mois. On peut faire le choix de s’en passer, mais une connexion internet est aujourd’hui nécessaire pour suivre des cours en ligne, faire des recherches et avancer sur ses travaux.

Retenez qu’il ne faut pas se jeter sur n’importe quel forfait internet si l’on cherche à faire le plus d’économies possible. Avant de faire votre choix, nous vous invitons à décortiquer ce guide des meilleurs forfaits internet pour les étudiants.

Comment bien choisir sa box internet lorsqu’on est étudiant ?

Si le but est de choisir une box internet pas chère, on peut être tenté de regarder le prix, de faire un rapide calcul, et rien d’autre. Par ailleurs, nombreuses sont les offres à proposer un prix promotionnel les 6 ou 12 premiers mois de l’abonnement. Mais se baser sur ce seul critère, c’est prendre le risque de souscrire à une offre qui ne correspond pas réellement à ses besoins et qui peut occasionner des frais inattendus. Faites notamment attention aux frais de mise en service et aux frais de résiliation !

Il faut évidemment s’assurer que le logement soit compatible avec la fibre optique. Au cas où vous n’y aurez pas encore accès, la carte Ma Connexion Internet de l’Arcep indique si la fibre est déployée à l’adresse renseignée ainsi que les débits disponibles. D’autres comparateurs indépendants proposent le même genre d’outils. Mais il y a d’autres critères sur lesquels être attentifs lorsqu’on veut choisir sa box internet quand on est étudiant.

La solution idéale du sans engagement

Entre les déménagements impromptus et les stages ou alternances à l’autre bout de la France ou même à l’étranger, la vie d’étudiant n’est pas de tout repos. Or, un forfait internet doit pouvoir s’adapter à ce rythme de vie et être flexible. Au lieu de souscrire à un forfait avec une période d’engagement de 6 ou 12 mois, les étudiants doivent privilégier les offres internet sans engagement.

On peut souscrire à un forfait internet sans engagement et résilier le mois d’après sans avoir à se justifier ni à payer un surcoût conséquent en frais de résiliation. Les offres internet sans engagement ne sont cependant pas nombreuses, mais ce sont généralement les forfaits au meilleur rapport qualité-prix du marché.

Les forfaits single-play, dual-play et quadruple-play

Les offres internet single-play (internet seul) ou dual-play (internet et téléphonie) sont souvent plus intéressantes que les classiques offres triple-play (avec une offre TV incluse) pour celles et ceux qui cherchent à faire des économies. On peut d’autant plus se passer d’un décodeur TV si l’on est un consommateur assidu des plateformes de SVoD. Et si l’on souhaite quand même avoir accès aux chaînes de la TNT, il y a toujours Molotov.tv.

On retrouve plus souvent ces forfaits single-play et dual-play auprès des opérateurs low-cost : RED by SFR, Sosh et B&YOU.

Enfin, les packages quadruple-play peuvent également être un bon plan. Lorsque l’on souscrit à un forfait internet classique et à un forfait mobile chez le même opérateur, une réduction est appliquée sur chaque abonnement. Selon les combinaisons d’offres, on peut facilement réduire la facture de 15 à 20 euros par mois.

Seul ou en colocation ?

Que l’on soit seul ou à plusieurs dans un logement a un impact sur les besoins en débit. D’autant plus si on se met à plusieurs en même temps sur le même réseau, il ne faudrait pas que ce dernier atteigne rapidement ses limites.

Pour les colocataires, les adeptes du streaming et du jeu en ligne, ou les deux en même temps, il vaut mieux avoir un bon débit chez soi. Pour une connexion filaire, mieux vaut se tourner vers des débits élevés ainsi qu’une box avec assez de ports Ethernet pour convenir aux besoins de tout le monde. Pour ce qui est de la connexion sans-fil, les normes les plus récentes ne sont pas à négliger.

En revanche, pour les personnes qui vivent seules et n’ont pas un usage gourmand de leur connexion internet, n’importe quelle box internet suffit, même les plus abordables.

Les meilleures périodes pour choisir sa box internet

Il arrive de temps à autres que les FAI appliquent une ristourne sur les frais de mise en service ou lancent une série spéciale. En général, le deuxième semestre de l’année est celui le plus propice à ce genre de promotions. Entre la rentrée scolaire, les French Days de septembre, le Black Friday et les fêtes de Noël, les opérateurs redoublent d’opérations commerciales pendant cette période de l’année.

Quelles sont les meilleures box internet pour les étudiants ?

En prenant en compte les critères susmentionnés, nous avons sélectionné pour vous quatre forfaits internet adaptés aux besoins des étudiants. Ces offres ont pour points communs d’être sans engagement et d’être abordables tout en n’augmentant pas les mensualités au bout d’un certain temps d’abonnement. Il ne reste plus qu’à choisir en fonction des besoins en débits, téléphonie et offre TV :

B&YOU Pure Fibre RED Box Freebox Pop S La Boîte Sosh Prix 23,99 €/mois 19,99 €/mois 23,99 €/mois 24,99 €/mois Engagement NON NON NON NON Frais de mise en service 48 € 39 € 49 € 39 € Débits 8 Gb/s symétrique 1 Gb/s symétrique 5 Gb/s descendant (partagés)

900 Mb/s montant 2 Gb/s descendant

800 Mb/s montant Wi-Fi Wi-Fi 7 tri-bande Wi-Fi 5 Wi-Fi 7 bi-bande Wi-Fi 7 bi-bande Téléphonie NON Appels illimités vers les fixes de +100 destinations (et mobiles de France en option gratuite) NON Appels illimités vers les fixes de +100 destinations TV NON 35 chaînes sur appli RED TV (décodeur et bouquet de 100 chaînes en options payantes) NON En option gratuite avec la TV d’Orange

Option payante à 5 €/mois avec décodeur Ultra HD 4K

B&YOU Pure Fibre : puissance max à prix mini

La Pure Fibre de B&YOU est sans conteste la meilleure offre internet pour les étudiants, mais pas que… Fin 2024, Bouygues Telecom relance la tendance des forfaits single-play, une offre avec une box internet seule, sans TV ni téléphonie. Et pas n’importe quelle box, il s’agit ici de la Bbox Ederson, le routeur le plus puissant de l’opérateur avec son Wi-Fi 7 tri-bande et son débit de 8 Gb/s symétrique.

Pour les colocations ou les étudiants seuls amateurs de streaming sur Twitch, c’est l’offre parfaite si l’on peut se passer de décodeur TV et de la téléphonie fixe, deux services de plus en plus délaissés de toute manière. La seule option payante au catalogue est le répéteur Wi-Fi 7 facturé 4 euros par mois. En revanche, pour les grandes colocations, il faut composer avec la connectique limitée à trois ports Ethernet, dont un 10G, ou investir dans un switch Ethernet.

RED box : le forfait internet le moins cher

La RED box de RED by SFR est actuellement le forfait internet le moins cher en France. À seulement 19,99 euros par mois, il met à disposition une box internet qui n’est plus de première fraîcheur : la SFR Box 7. Il s’agit de l’une des rares box internet en Wi-Fi 5 à être encore commercialisées aujourd’hui, cette norme étant progressivement abandonnée par les FAI pour ses performances et son niveau de sécurité moindres.

La RED box est le forfait internet pour faire des économies mais surtout pour les personnes qui n’ont pas de besoins exigeants sur la connexion internet. Reste que l’offre est modulable avec plusieurs options payantes, on peut par exemple opter pour une SFR Box 8 en Wi-Fi 6 et avec de meilleurs débits (+5 €/mois) ou enrichir l’offre TV avec un décodeur (+3 €/mois) ainsi qu’un bouquet de chaînes plus complet (+2 €/mois).

Freebox Pop S : une box pas chère avec du style

Quelques mois après le lancement de la Pure Fibre, Free a répondu avec son propre forfait internet single-play : la Freebox Pop S. Le principe est le même, à savoir une offre dénue de décodeur TV et de téléphonie, avec seulement un routeur, ici la Freebox Pop. Quand bien même ses caractéristiques sont moins impressionnantes que la Bbox Ederson, la Freebox Pop a un charme esthétique indéniable et n’a pas à rougir de ses performances.

Pour les abonnés fibre, la Freebox Pop est en Wi-Fi 7 bi-bande, elle s’appuie seulement sur les bandes de fréquences de 2,4 GHz et de 5 GHz. C’est logiquement moins performant que le Wi-Fi 7 tri-bande, mais pour seulement 23,99 euros par mois, on ne va pas faire la fine bouche. Surtout que le débit va au-delà de ce qu’on trouve d’ordinaire, il peut grimper jusqu’à 5 Gb/s descendant lorsque partagé entre plusieurs appareils. Sur un seul appareil, cela va jusqu’à 2,5 Gb/s.

La Boîte Sosh : le réseau Orange à petit prix

Quelques semaines après son lancement, la Livebox S d’Orange n’a pas tardé à remplacer la Livebox 5 du forfait La Boîte Sosh. Il s’agit là du forfait internet le moins cher sur le réseau Orange. Le routeur est présenté comme un produit éco-conçu et basse consommation, mais aussi simple d’installation avec son crayon optique intégré. Cette technologie facilite également les dépannages puisqu’elle permet aux techniciens d’intervenir à distance, ce qui réduit considérablement les délais d’intervention.

À l’instar de la Freebox Pop, la Livebox S est en Wi-Fi 7 bi-bande, ce qui lui donne au moins l’avantage d’avoir une meilleure portée que si elle était en Wi-Fi 7 tri-bande. Et comme la RED box, la Boîte Sosh peut s’agrémenter d’options payantes, notamment celle du décodeur Ultra HD 4K pour 5 euros supplémentaires par mois. Enfin, niveau débits, nous avons 2 Gb/s en descendant et 800 Mb/s en montant.

Les box 5G et 4G comme alternatives ?

Si la fibre est de mauvaise qualité ou carrément absente, il existe une solution alternative au-delà des réseaux Wi-Fi publics dont la sécurité fait défaut, des Pocket WiFi souvent limitées en data et du partage de connexion qui manque de stabilité et fait fondre la batterie des smartphones à vitesse grand V.

Ce sont les box 4G et 5G, ces appareils s’appuient sur le réseau mobile pour proposer un hotspot domestique. Étant donné que 99 % de la population métropolitaine capte la 4G selon l’Arcep, il ne devrait pas y avoir de soucis pour avoir du réseau. La 5G est moins répandue mais est tout de même très présente dans les grandes villes.

Les box 4G et 5G sont autant, voire plus simples à installer que les box internet. Il suffit d’insérer la carte SIM fournie avec et de démarrer le boîtier. À l’instar d’un forfait internet, la quantité de données à disposition est illimitée. Aujourd’hui, les quatre FAI ont leurs forfaits box 5G que voici. Elles sont toutes à 29,99 euros par mois pour les moins de 26 ans, hormis chez Free où le prix grimpe à 39,99 euros au bout d’une année d’abonnement :

Box 5G Free Box 5G SFR Box 5G Bouygues Télécom Box 5G+ Home RED box 5G de RED by SFR Prix 29,99 €/mois pendant un an

39,99 €/mois ensuite 39,99 €/mois

44,99 €/mois avec décodeur Connect TV

29,99 €/mois pour les -26 ans 40,99 €/mois

44,99 €/mois avec l’option TV

29,99 €/mois pour les -26 ans 42,99 €/mois

29,99 €/mois pour les -26 ans 29,99 €/mois

34,99 €/mois avec appels illimités vers les fixes et mobiles de France et des DOM Engagement NON NON NON NON NON Type de 5G SA et NSA NSA NSA SA et NSA NSA Débits 1,5 Gb/s descendant

130 Mb/s montant 1,1 Gb/s descendant

150 Mb/s montant 1,1 Gb/s descendant

58 Mb/s montant 1 Gb/s descendant

100 Mb/s montant 1,1 Gb/s descendant

150 Mb/s montant Wi-Fi Wi-Fi 7 bi-bande Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Offre TV 230 chaînes sur OQEE by Free 160 chaînes sur SFR TV (en option) 180 chaînes sur la clé B.tv +100 chaînes sur TV d’Orange NON

En cas de doute sur la couverture 5G aux alentours du logement, la carte Mon Réseau Mobile de l’Arcep est un allié des plus précieux. Il est possible d’avoir des cartes sur la couverture du réseau mobile par opérateur, l’emplacement des antennes-relais avec des informations afférentes et les résultats des tests de qualité réseau.

Enfin, les forfaits internet par satellite ne sont pas la solution la plus adaptée pour les étudiants. Les performances du réseau sont inférieurs avec des débits moins élevés et une latence plus forte. Les abonnements sont également plus onéreux, sans compter le matériel qui doit être acheté au préalable.

Chez Starlink, le kit Starlink avec l’antenne, le modem et l’alimentation électrique dans le forfait résidentiel exige de dépenser 299 euros. Un coût conséquent pour de simples étudiants. Il faut retenir que les forfaits internet par satellite servent uniquement dans les endroits où la fibre, l’ADSL et le réseau mobile sont absents.

