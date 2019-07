Article sponsorisé par RED by SFR

Avec la guerre des prix que se livrent actuellement les opérateurs, il est très intéressant de changer de fournisseur Internet. Mais comment s’y prendre ? Dans les faits, c’est assez simple. Pour changer de FAI, suivez le guide.

S’il est aujourd’hui extrêmement simple de changer d’opérateur mobile, beaucoup de clients considèrent encore que changer de fournisseur Internet fixe est long, contraignant et coûteux. C’était peut-être encore vrai il y a un ou deux ans, mais ce n’est plus vraiment le cas actuellement. Changer de FAI ou de fournisseur Internet peut se faire en quelques minutes. Voici quelques astuces et informations qu’il vaut mieux connaître pour se faciliter la tâche avant de passer à l’acte.

Pour changer d’opérateur Internet, laissez votre nouveau FAI s’en occuper !

Il y a encore quelques années, il fallait obligatoirement écrire une lettre de résiliation à son opérateur pour mettre fin à son abonnement Internet. Désormais changer d’opérateur internet est beaucoup plus simple, du moins, si vous désirez conserver votre numéro de téléphone fixe en passant de votre ancien à votre nouvel opérateur. Dans ce cas, c’est le nouvel opérateur qui s’occupe de tout. Il va prendre en charge la souscription au nouveau contrat, conserver le numéro de téléphone fixe sur le nouvel abonnement Internet et surtout résilier l’abonnement Internet de l’ancien opérateur.

Comme l’indique le site de l’ARCEP (le gendarme des télécoms français) : « L’abonné ne doit pas résilier le contrat qui le lie à l’opérateur qu’il souhaite quitter ; c’est le nouvel opérateur de son choix qui fait cette démarche à sa place dans le cadre de la mise en œuvre de sa demande de portabilité. »

Autrement dit, pour changer d’opérateur internet il suffit de prévenir son nouveau fournisseur d’Internet que vous désirez prendre une offre chez lui pour résilier son ancien contrat. Un simple coup de téléphone ou une inscription en ligne suffit alors pour changer de FAI. Ce dernier va alors vous demander votre numéro RIO, afin de pouvoir conserver votre numéro de téléphone fixe. Pour accéder à votre numéro RIO, rien de plus simple, il suffit de téléphoner au 3179 depuis votre téléphone fixe. Si ce numéro ne fonctionne pas pour changer d’opérateur Internet, voici la liste intégrale des numéros gratuits en 08 à composer pour avoir son numéro RIO.

Fournisseur d'Internet Numéro gratuit à composer pour obtenir son RIO Akeo Telecom 0800 71 3179 Budget Telecom 0800 71 3179 Bouygues Telecom 0800 943 943 Coriolis 0800 71 3179 Darty Telecom 0801 010 102 Free 0805 92 3179 Numericable 0805 85 89 85 Orange 0800 00 3179 OVH 0805 69 3179 Prixtel 0800 71 3179 SFR 0800 97 3179 UKtelecom 0800 71 3179 Virgin 0800 71 3179 France Telephony 0800 71 3179

Combien cela coûte-t-il de changer d’opérateur Internet ?

Ici, il n’y a pas de réponses évidentes : cela dépend du contexte. Suivant le type de contrat auquel vous avez souscrit auprès de votre précédent opérateur, les raisons pour lesquelles vous changez d’opérateur (déménagez-vous ? Avez-vous perdu votre emploi ?), votre engagement restant, ou encore si vous passez de l’ADSL à la fibre, tout cela à un coût potentiel. Mais il y a des points communs à toutes ces situations à connaître.

Des frais de résiliation quasi systématiques chez tous les opérateurs, mais…

Contrairement aux offres mobiles, tous les FAI, que ce soit Orange, Sosh, SFR, RED, Bouygues Telecom ou Free, demandent à leur client de payer des frais de résiliation de l’abonnement Internet s’ils désirent partir chez un de leur concurrent. Ces frais divergent d’un opérateur à l’autre, mais sont généralement compris dans une fourchette allant de 50 à 70 euros.

La bonne nouvelle, c’est que ces mêmes opérateurs proposent tous quasi systématiquement des offres de remboursement des frais de résiliation de l’abonnement Internet de l’ancien opérateur. Des remboursements qui peuvent monter jusqu’à 100 euros suivant les offres des FAI et qui se font généralement directement sur les factures (et non en versement direct).

Quels sont les meilleurs prix et les meilleurs abonnements Internet proposés par les FAI ?

Ici encore tout dépend de vos besoins. Il faut tout d’abord savoir si vous désirez un abonnement Internet fibre ou ADSL. Concrètement si vous souhaitez avoir une connexion très haut débit (en fibre) ou “rapide” (ADSL). Pour ce faire, il faut lancer un test d’éligibilité. Tous les FAI en proposent un sur leur site. Ensuite, il faut estimer vos besoins. Avez-vous besoin uniquement d’Internet ? Désirez-vous y associer la télévision ? Un abonnement Internet mobile ? Vous avez besoin d’une offre Internet pour étudiants ? Comptez-vous améliorer le débit de votre connexion Internet ? Pour chaque ajout, comptez une ou plusieurs dizaines d’euros en plus de l’abonnement Internet de base à l’Internet fixe.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’aujourd’hui le forfait le moins cher du marché se trouve chez RED by SFR, que ce soit en ADSL (15 euros par mois) ou en fibre (22 euros par mois). Le forfait Red Box comprend l’essentiel et juste l’essentiel. D’une part, il est sans engagement. D’autre part, il propose une connexion pouvant monter jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi avec l’option « Débit Plus ».

À cela s’ajoute aussi le téléphone fixe avec les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 autres destinations à l’étranger, mais aussi vers les mobiles en France avec l’option « Appels illimités vers les mobiles ». Vous bénéficierez également des services de présentation du numéro, de la messagerie vocale et de la messagerie sur email. Enfin, de nombreuses options à 2 ou 4 euros par mois permettent d’accéder à des chaînes de télévision via le décodeur de RED SFR. Pour profiter de l’offre à 15 ou 22 euros par mois de SFR, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur cette page, muni de son numéro RIO. Maintenant, vous savez comment faire.

Enfin, vous souhaitez payer votre abonnement Internet moins cher ? Essayez notre comparateur de prix de forfait fixe afin d’estimer vos économies possibles.

