Nous sommes en 2019 et la fibre optique commence désormais à être disponible un peu partout en France, essentiellement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones moins denses. C’est donc le bon moment pour savoir si son logement peut enfin être raccordé à la fibre optique. Mais comment savoir si l’on est éligible à la fibre optique ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’éligibilité à la fibre optique.

Le déploiement de la fibre n’a jamais été aussi rapide qu’actuellement. Fin 2018, plus de 13 millions de logements étaient éligibles à la fibre optique, soit 32 % de plus qu’en 2017. Une croissance qui va encore s’accélérer dans les prochains mois sous la pression du plan Très Haut Débit lancé par l’État il y a quelques années. C’est le moment parfait de savoir si son domicile est éligible à la fibre optique.

Quelles sont les démarches pour savoir si son logement est éligible à la fibre optique ?

Comment savoir si on a enfin la fibre qui arrive chez soi ? Il existe plusieurs façons de savoir si son appartement ou sa maison peut enfin accueillir la fibre optique. La première consiste tout simplement à réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique en ligne. Il en existe des dizaines un peu partout sur Internet. Tout ce dont vous avez besoin pour ce test d’éligibilité, c’est de votre adresse postale et éventuellement de votre numéro de téléphone de ligne fixe actuel. Une fois les informations entrées, le site vous dira s’il est, ou non, possible d’avoir accès à la fibre. Notez que le déploiement de la fibre se fait par bâtiment : si un immeuble est fibré, tous les étages de l’immeuble le sont automatiquement.

Prenons un exemple. Un test d’éligibilité est disponible sur le site de RED by SFR, comme chez chaque opérateur. Il propose ainsi deux options : la première propose d’entrer son numéro de ligne fixe. Dans notre cas, il n’a pas été reconnu. Il suffit alors de passer à la seconde option du test d’éligibilité, qui consiste à entrer son code postal puis son adresse. Après quelques secondes de chargement, le test de RED by SFR indique à quel type de connexion nous sommes éligibles. Dans notre cas, c’est la fibre optique, car RED by SFR choisit systématiquement l’offre la plus rapide disponible pour son client potentiel. Vous êtes désormais prêt à changer d’opérateur Internet.

Souscrivez à la RED box fibre à 22 euros par mois

L’offre de RED by SFR est l’une des plus intéressantes du moment. Elle comprend une RED Box ADSL ou fibre (en FTTH ou en Très Haut Débit, suivant l’emplacement de votre logement) pour 15 ou 22 euros par mois, à vie. Le forfait Red Box, dans sa version fibre optique, a beaucoup d’avantages. Le plus grand est sans conteste qu’il comprend l’essentiel et rien que l’essentiel. D’une part, il est sans engagement. D’autre part, il propose une connexion pouvant monter jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi avec l’option offerte « Débit Plus ».

Comment savoir si la fibre arrive bientôt chez moi ?

Un autre moyen de vérifier que sa commune ou son département est ou sera bientôt couvert par la fibre est de passer par la carte des déploiements fibre optique de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui supervise le déploiement de la fibre optique par les opérateurs en France. Cette carte permet de visualiser précisément quelles zones sont actuellement couvertes par la fibre optique, mais aussi de voir l’historique du déploiement. Et si vous êtes un passionné de chiffres, sachez que l’ARCEP met régulièrement à jour son Observatoire haut et très haut débit tous les trimestres.

Et si mon logement n’est pas éligible à la fibre optique ?

Vous avez fait un test d’éligibilité et vous venez d’apprendre que votre logement n’est pas éligible à la fibre optique ? Tout n’est pas perdu. Il reste encore quelques solutions de secours : l’éligibilité à une connexion ADSL et surtout l’éligibilité à une connexion très haut débit. Dans le premier cas, c’est la solution potentiellement la plus lente. Mais il existe toujours des moyens pour améliorer sa connexion Internet fixe.

La seconde, la connexion très haut débit (ou THD) est une alternative tout à fait acceptable à la fibre optique classique. Quand un logement est en effet éligible au Très Haut Débit, cela signifie que la fibre optique n’arrive pas directement dans le logement, mais s’arrête souvent au pied de l’immeuble. Le raccordement se fait ensuite en câble coaxial, qui assure des débits descendants presque équivalents à la fibre optique, mais un débit montant légèrement moindre.

Et c’est ce que propose également l’offre de RED by SFR. C’est d’ailleurs l’avantage du test d’éligibilité de son site web. Si la fibre optique n’est pas disponible directement dans votre logement, il est possible de souscrire à une offre THD, au prix de 22 euros par mois. Lorsque la fibre optique arrivera dans votre logement, il sera facilement possible de résilier cette offre étant donné qu’elle est sans engagement.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR. Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de FrAndroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.