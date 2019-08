Article sponsorisé par Red by SFR

Une connexion Internet lente n’est pas une fatalité. Il existe de nombreuses astuces pour améliorer son débit Internet, que cela passe par le réseau WiFi, par le choix de sa box ou tout simplement en changeant d’offre Internet.

Que faire lorsque le débit de sa connexion Internet fixe est trop lent ? Quand on dispose d’une simple connexion Internet ADSL, il n’est pas toujours évident d’améliorer la vitesse de son réseau, qu’il soit en WiFi ou câblé en RJ 45. Voici quelques astuces pour améliorer le débit Internet de votre ordinateur et de votre réseau d’une manière générale.

Comment connaître la vitesse de sa connexion Internet ?

Avant même de vouloir améliorer sa connexion Internet, il faut savoir précisément dans quelle mesure son débit Internet est lent. Et pour ce faire, il faut obligatoirement passer par un test de débit. Il en existe beaucoup sur Internet (Speedtest ou celui de Google font parfaitement l’affaire).

Lire le résultat de ce test de débit Internet est assez simple. Le résultat est systématiquement exprimé en mégabytes par seconde (ou Mb/s) et permet d’évaluer sa vitesse de connexion, ce que l’on appelle la bande passante. En France, on considère que, suivant certains paliers de bande passante, sa vitesse de connexion peut être qualifiée spécifiquement :

De 0 à 30 Mb/s : la vitesse de connexion Internet est considérée comme faible. C'est une connexion Internet typique ADSL/VDSL2.

De 30 à 100 Mb/s : La vitesse de connexion Internet est considérée comme étant à « très haut débit ». C'est une connexion Internet typique d'un bon VDSL 2, par exemple ou de certaines offres dites « très haut débit ».

Au-delà de 100 Mb/s : c'est une vitesse de connexion Internet rapide. La fibre optique promet par exemple une vitesse de connexion comprise entre 100 Mb/s et jusqu'à 1 Gb/s, voire 10 Gb/s dans les cas les plus extrêmes.

Pour améliorer la vitesse de sa connexion Internet, le plus simple est encore de changer d’offre Internet et de passer idéalement à une connexion Très Haut Débit ou Fibre en effectuant un test d’éligibilité. Red by SFR propose par exemple une offre très simple qui permet de passer au très haut débit pour 22 euros par mois (en très haut débit ou fibre).

Comment améliorer son accès à internet sans changer d’offre

Savoir que l’on possède ou non un débit Internet rapide est une chose, mais il n’est pas toujours possible de changer de connexion Internet. Dans ce cas, il faut appliquer quelques conseils de base pour améliorer sa vitesse de connexion Internet et donc celle de son réseau.

Le premier d’entre eux est de favoriser au maximum la connexion filaire. La connexion WiFi a certes l’avantage d’éliminer les câbles, mais c’est souvent en dépit du débit de téléchargement. Particulièrement si vous êtes branchés sur une box Internet d’un opérateur Internet, où la qualité du réseau WiFi est souvent faible. Les câbles RJ45 sont peut-être encombrants, mais ils sont l’assurance de disposer du meilleur débit Internet possible.

Pas question d’avoir des câbles Internet dans votre maison ou votre appartement ? Vous désirez rester sur du WiFi ? Dans ce cas, optimisez le placement de vos appareils connectés. Rapprochez le plus possible vos smartphones, enceintes connectées ou lampes connectées de votre point de WiFi. Les premiers coupables sont souvent les murs qui bloquent une partie des ondes du WiFi. Achetez des répéteurs WiFi si vous avez une grande maison, ou, mieux, investissez dans un routeur digne de ce nom qui vous permettra de bénéficier d’une connexion WiFi de qualité (un comparateur de différentes solutions de WiFi maillé est disponible à cette adresse).

Dernier conseil pour optimiser la vitesse de votre connexion WiFi, pensez à changer le canal sur lequel votre box diffuse le WiFi. Dans les options administrateurs de la box, rendez-vous dans les options du WiFi et modifiez le canal, de façon à en utiliser un qui n’est pas pris par les box des voisins. Il est possible de voir les canaux utilisés par les box alentours en utilisant par exemple une application comme Wifi Analyzer.

Une box 4G pour booster la vitesse de sa connexion Internet

Si vous n’utilisez que quelques Go de données par mois, mais que la vitesse vous importe, la dernière option à prendre en compte est tout simplement… de passer par la 4G. En effet, dans certaines zones où seul l’ADSL est disponible, la 4G est souvent plus rapide que l’Internet fixe. Le plus simple est alors de mettre une carte SIM dans un routeur 4G (celui-ci, par exemple, est très bien) et de bénéficier d’une bande passante souvent plus généreuse. Une alternative astucieuse, d’autant plus qu’il est aujourd’hui possible de trouver des forfaits mobiles généreux en data à moindre coût !

Améliorer sa connexion Internet à moindre coût

On le disait un peu plus haut, la solution la plus radicale aujourd’hui pour accélérer la vitesse de sa connexion Internet est encore de rechercher quelle offre Internet propose le débit le plus rapide. L’une des meilleures offres du moment est celle proposée par RED by SFR. Le principe est simple, pour 15 ou 22 euros par mois, l’opérateur, après un test d’éligibilité, va vous proposer la meilleure technologie de connexion Internet possible, que ce soit de l’ADSL, du très haut débit ou de la fibre, afin de garantir le meilleur débit Internet.

Cette offre est très simple : elle propose l’Internet très haut débit pour 22 euros par mois, à vie, et libre à l’utilisateur d’ajouter ensuite les options qui lui convienne pour la compléter. L’offre de base permet ainsi de bénéficier d’une connexion pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant grâce à l’option « Débit Plus » actuellement intégrée de base au forfait. De nombreuses autres options sont également disponibles.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR. Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de FrAndroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.