Avec son routeur Wi-Fi 6 et 5G, devolo offre l’internet haut débit à emporter

Le spécialiste réseau devolo vient de lancer son tout nouveau routeur Wi-Fi. Sa compatibilité Wi-Fi 6 et 5G permet de profiter d’un internet rapide où que vous soyez.

Vous n’êtes jamais satisfait de la connexion Wi-Fi lors de vos vacances ? Pire encore, la connexion fibre à votre domicile fait défaut ? Il existe sur le marché un appareil capable de résoudre ces problèmes : le routeur Wi-Fi compatible 5G.

Avec son nouveau routeur Wi-Fi 6 3600 5G LTE, le spécialiste devolo vous permet de profiter d’une connexion performante et sécurisée où que vous soyez. Et ce, dès lors que vous captez le réseau mobile avec une prise de courant à portée de main.

Une connectivité Wi-Fi à haut-débit partout où vous allez

Sous ses lignes discrètes et compactes, le nouveau routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE abrite tout ce dont vous avez besoin pour vous apporter une connexion à haut débit où que vous soyez.

Compatible avec le Wi-Fi 6 bi-bande, ce dispositif utilise à la fois la bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Résultat : en téléchargement comme en envoi, le débit théorique est capable de grimper jusqu’à 3,6 Gb/s. Le routeur comporte aussi un port Ethernet de 2,5 Gb/s, ainsi qu’un second de 1 Gbit/s. Une configuration idéale pour profiter d’un ping réduit.

Ce routeur 5G comprend une connectique complète avec 2 ports Ethernet de 2,5 et 1 Gbps, ainsi qu’un port FXS pour raccorder un téléphone analogique // Source : devolo

Avec de tels débits, vous pouvez utiliser votre PC, votre tablette et votre smartphone sans restriction, comme si vous étiez connecté à une box internet traditionnelle. Le fabricant devolo promet même des temps de latence réduits, à condition de profiter d’une connexion 5G qui le permet. Une performance optimale pour jouer en ligne sans être pénalisé.

Une connexion sécurisée pour tous vos appareils

Grâce à sa compatibilité Wi-Fi 6, le routeur devolo est capable de connecter simultanément jusqu’à 100 appareils différents. Un atout de taille si vous avez décidé de vous passer de la fibre à domicile et désirez malgré tout installer de la domotique.

Connectez jusqu’à 100 appareils différents sur le routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE // Source : devolo

Apporter une telle connexion à haut débit ne serait toutefois pas possible sans les 6 antennes 4×4 MIMO 5G/LTE dûment installées par devolo dans son nouveau routeur. C’est notamment grâce à elles que la connexion cellulaire s’avère aussi stable et rapide.

Enfin, la sécurité de vos données étant aussi importante que la qualité de la connexion, devolo a prévu un chiffrage WPA3, soit la dernière norme en vigueur à ce jour. Parfait pour naviguer sur internet en toute sérénité.

Un routeur 5G prêt en un clin d’œil

Aussi performant soit-il, le routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE ne requiert aucune compétence technique particulière pour être opérationnel.

Une fois la carte nano-SIM de votre opérateur mobile insérée dans l’appareil, il se paramètre en quelques minutes à peine. Un fonctionnement Plug & Play idéal pour un routeur qui se veut aussi nomade.

Il suffit en effet de le brancher à une prise de courant, de lancer l’application devolo Home Network disponible sur Android, iOS et l’AppGallery de Huawei, puis de suivre les instructions à l’écran. Des LED situées à l’avant du routeur vous servent également de guide pour trouver l’emplacement idéal et obtenir le meilleur signal possible.

Une application pour installer et paramétrer son routeur 5G devolo en un clin d’œil // Source : devolo

Ensuite, il ne reste plus qu’à connecter vos appareils en Wi-Fi ou par Ethernet, comme vous le feriez avec votre box. Si le réseau est déjà en mémoire, c’est alors automatique.

Pratique, facilement transportable et hautement sécurisé, le routeur devolo Wi-Fi 6 3600 5G LTE est dès à présent disponible sur la boutique en ligne de la marque au prix de 449,99 euros. Il profite d’une garantie de 3 ans, extensible gratuitement à 4 ans en s’inscrivant simplement sur le site internet de devolo.