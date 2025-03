ASUS RT-BE92U : un routeur Wi-Fi 7 ultra-performant en promo avec le jeu Monster Hunter Wilds offert

Si vous recherchez un routeur capable de gérer plusieurs connexions simultanées avec des vitesses fulgurantes, l’ASUS RT-BE92U pourrait être un bon investissement. En effet, son prix de 299 euros passe aujourd’hui à 229 euros chez Rue du Commerce. De plus, le jeu Monster Hunter Wilds est offert.

Le Wi-Fi 7 est la dernière évolution des standards de la connexion sans-fil, nouveau chiffre pour des améliorations majeures en termes de vitesse, latence et de gestion des connexions simultanées. Conçu pour répondre aux besoins des foyers ultra-connectés, il donne accès à des débits jusqu’à quatre fois plus rapide que le Wi-Fi 6, tout en réduisant les interférences produites. Si vous désirez un routeur proposant ce standard dernière génération, l’ASUS RT-BE92U à -23 % est une bonne affaire.

Les points forts du ASUS RT-BE92U

Wi-Fi 7 avec des pointes de vitesse jusqu’Ã 9700 Mbps

Technologie AiMesh pour une couverture optimale

Des backhauls câblés de 10 G et 2,5 G

Au lieu de 299 euros, l’ASUS RT-BE92U est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros sur Rue du Commerce, avec Monster Hunter : Wilds offert à l’achat.

Un routeur construit pour les connexions ultra-rapides

L’ASUS RT-BE92U ne laisse aucune place à la lenteur, grâce à ses multiples bandes de fréquences, le routeur peut gérer une myriade d’appareils en simultanés, tout en garantissant une connexion stable et fluide pour chaque utilisateur. Que ce soit pour des parties de jeux en ligne, du streaming en ultra haute définition sur les plateformes de VOD’s en 4K et 8K, il n’aura pas peur de se frotter à toutes ces actions en même temps.

En plus de son Wi-Fi ultra-rapide, ce routeur dispose d’un port 10 Gigabit (backhaul) et de quatre ports 2.5 Gigabit, permettant des connexions filaires à très haut débit. Le processeur Quad-Core cadencé à 2.0 Ghz assure quant à lui la gestion des connexions en limitant les latences et optimisant la fluidité du réseau. La compatibilité avec la technologie AiMesh permet d’étendre aisément la couverture Wi-Fi en le connectant à d’autre routeur ASUS compatibles. Pour une maison ou les bonnes ondes sont déployées correctement et sans zone blanche.

Le must pour les gamers, surtout avec un jeu offert

Pour les joueurs compétitifs, le routeur d’ASUS deviendra un allié stratégique. Son intelligence artificielle intégrée optimise automatiquement les connexions en réduisant la latence et stabilisant le ping, mettant en priorité des taches le trafic sur les jeux en ligne. Que vous soyez en pleine session d’un FPS nerveux, ou en chasse d’un Wyverne de Monster Hunter : Wilds (qui est offert à l’achat de ce routeur), le RT-BE92U ajuste en temps réel les performances réseaux pour une expérience fluide et sans coupure.

Les ralentissements parce que le réseau est occupé par d’autres personnes regardant un film en streaming ou d’autres téléchargeant des fichiers ne se ressentiront plus. Le design du RT-BE92U est-ce que l’on peut qualifier de beauté fonctionnelle, livré avec un kit de montage qui s’intègre absolument partout. Sa qualité de conception lui permet une excellente ventilation pour un refroidissement optimale.

Afin de comparer l’ASUS RT-BE92U avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur des meilleures solutions Wi-Fi 7 du moment.

