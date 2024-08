La révolution Wi-Fi 7 selon Asus : voici les nouveaux produits pour avoir du 10 Gbps partout

Alors que le Wi-Fi 6E commence à peine à se démocratiser, Asus dégaine déjà ses armes pour le Wi-Fi 7.

Asus profite du salon Gamescom pour annoncer sa nouvelle gamme de produits Wi-Fi 7, qui promettent des débits stratosphériques et des fonctionnalités révolutionnaires.

Alors que le Wi-Fi 6E commence à peine à se démocratiser, la marque taïwanaise nous propulse déjà dans l’avenir des réseaux sans fil. Des nouveautés qui pourraient bien être un investissement « future-proof« .

Le Wi-Fi 7 : à quoi ça sert ?

Avant de détailler les produits, rappelons les principaux atouts du Wi-Fi 7.

Cette nouvelle norme promet des débits théoriques jusqu’à 3,6 fois supérieurs au Wi-Fi 6, grâce notamment à une bande passante de 320 MHz sur la bande 6 GHz.

Pour aller plus loin

Wi-Fi 7 : routeurs, cartes PC, box internet… Quel appareil compatible Wi-Fi 7 choisir ?

Le fonctionnement multiliaison (MLO) permet de combiner plusieurs bandes pour une meilleure stabilité, tandis que la gestion améliorée des interférences et la latence réduite ouvrent la voie à des applications futures comme le streaming 8K, la réalité augmentée ou l’IoT à grande échelle. En investissant dans un routeur Wi-Fi 7, vous préparez votre réseau pour les années à venir.

Les nouveaux iPhone 16 devraient être Wi-Fi 7, tandis que c’est déjà le cas de plusieurs smartphones Android.

Le ROG Rapture GT-BE19000 : la Rolls des routeurs

Le fleuron de la nouvelle gamme Asus est sans conteste le ROG Rapture GT-BE19000. Ce routeur tri-bande promet un débit cumulé hallucinant de 19 Gbps. Avec ses huit antennes, il assure une couverture optimale de votre espace.

Côté connectique, il ne lésine pas sur les moyens : deux ports Ethernet 10 Gbps (WAN et LAN) et cinq ports 2,5 Gbps vous permettront de tirer le meilleur parti de votre réseau filaire (et de votre box fibre optique).

La compatibilité avec la bande 6 GHz garantit des performances maximales, tandis que les fonctionnalités avancées (priorité automatique, serveur VPN, etc.) raviront les joueurs les plus exigeants.

Certes, peu de connexions Internet actuelles peuvent saturer un tel monstre. Mais rappelez-vous : on achète un routeur pour plusieurs années. Avec le GT-BE19000, vous êtes parés pour l’avenir, que ce soit pour le gaming en 8K, la domotique avancée ou le travail à distance en réalité virtuelle.

Le RT-BE86U : le Wi-Fi 7 un peu plus accessible

Pour ceux qui veulent goûter au Wi-Fi 7 sans se ruiner, Asus propose le RT-BE86U. Ce routeur double bande conserve l’essentiel des avantages de la nouvelle norme. Il est compatible Wi-Fi 7 avec MLO sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui offre une belle amélioration des performances par rapport aux générations précédentes.

Son port WAN 10 Gbps vous prépare aux futures connexions ultra-rapides, tandis que ses quatre ports Ethernet 2,5 Gbps assurent un réseau filaire performant.

C’est le choix intéressant pour préparer l’avenir sans faire exploser son budget. Vous profiterez des avantages du Wi-Fi 7 dès que vos appareils seront compatibles, sans avoir à changer de routeur dans deux ans.

L’adaptateur USB ROG USB-BE92 : le Wi-Fi 7 pour tous

La vraie innovation d’Asus est peut-être ce petit adaptateur USB. Il promet d’apporter le Wi-Fi 7 à n’importe quel PC sous Windows 10 ou 11. Compatible tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), il offre des débits théoriques jusqu’à 6500 Mbps.

Son installation plug-and-play en fait la solution idéale pour mettre à niveau un vieux PC ou un laptop sans changer de machine.

Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre nouveau routeur Wi-Fi 7 sans tout remplacer.

Pourquoi investir maintenant dans le Wi-Fi 7 ?

Investir dès maintenant dans le Wi-Fi 7 n’est pas qu’une question de suivre la dernière mode technologique. C’est avant tout un choix de pérennité : un routeur Wi-Fi 7 restera performant pendant de nombreuses années, vous évitant ainsi de devoir le remplacer au moindre changement de norme. C’est aussi un gage d’évolutivité : vous serez prêts pour les futures applications gourmandes en bande passante, sans avoir à repenser votre infrastructure réseau.

Même avec des appareils actuels, vous bénéficierez d’une meilleure gestion du réseau grâce aux améliorations apportées par le Wi-Fi 7. Enfin, c’est une forme d’anticipation : les appareils compatibles Wi-Fi 7 arriveront plus vite que vous ne le pensez, et vous serez déjà équipés pour en tirer le meilleur parti.

D’un autre côté, la démocratisation de cette technologie passera par des baisses de prix. À vous de voir.